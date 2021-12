Joonas Nurmi ja Ari Kallinen olivat tehneet pitkät urat ilmailussa, mutta koronapandemian puhjettua Nurmen työt Finnairilla loppuivat vuoden 2020 kesällä.

”Kaikki pysähtyi, oli keksittävä jotakin”, Joonas Nurmi kertoo.

Kaverukset alkoivat miettiä toimivaa ja ajan henkeen sopivaa liikeideaa. He päättivät kokeilla helikopteriliiketoimintaa.

Ammattilentäjänä Kallinen hallitsi lentämisen operatiivisen puolen. Nurmella oli ilmailun liiketoimintaosaamista Finnairilta 15 vuoden ajalta matkustamohenkilökunnan tehtävistä moniin maaorganisaation töihin.

HelikopteriALA oli ollut Suomessa uinuksissa noin 15 vuoden ajan – siitä asti, kun Copterlinen Tallinnasta Helsinkiin lähtenyt helikopteri oli syöksynyt mereen ja kaikki mukana olleet 14 henkilöä olivat kuolleet.

Samaan aikaan muualla maailmassa helikopterilennot olivat yleistyneet ja palvelutarjonta oli kehittynyt.

Erityisesti vauras väki käytti helikoptereita mielellään saadakseen nopeasti vaikuttavia elämyksiä maalla, merellä ja ilmassa.

”Suomi on erittäin potentiaalinen, koska täällä on paljon kohteita, jonne on vaikea päästä. Ei tarvitse olla kahta viikkoa matkalla, että voi mennä katsomaan karhuja itärajalla tai piipahtaa päiväksi Ahvenanmaalle”, Helsinki Citycopterin toinen perustaja Joonas Nurmi sanoo.

Myös liikematkustajille kopterikyyti oli usein järkevä vaihtoehto.

”Maakuntiin lennetään tavallisia reittilentoja koko ajan vähemmän, ja isossa maassa lähimmällekin lentoasemalle on pitkä matka”, Nurmi perustelee.

Nurmi kertoo Helsinki Citycopterin aloittaneen toimintansa tuhannen euron pääomalla.

”Olin juuri jäänyt lomautetuksi. Ari hoiti operoinnin. Konseptoin palvelua. Kopteri vuokrattiin, ja rahat käytettiin Facebook-markkinointiin.”

Kahden viikon kokeilun jälkeen kapasiteetti oli myyty koko talveksi.

”Tajuttiin, että ei ole mitään järkeä lopettaa.”

Toiminta oli alkanut ”elämyslennoilla”, joilla pääsi katsomaan auringonlaskun alkua Helsingin kaupungin ylle ja saaristoon.

Samalla huomattiin, että erilaisille muillekin elämystuotteille oli kysyntää.

Esimerkiksi Fly, Dine, Sail -paketti, jossa asiakkaat lennätettiin ulkomerelle nauttimaan illallista saareen kokin loihtimalle viiden tähden illalliselle niin, että paluumatka tehtiin katamaraanilla, voitti Visit Finlandin matkatuotekilpailun, Nurmi kertoo.

Samoin moni ulkomaalainen on ollut kiinnostunut lentämään kopterilla Kainuussa olevaan lasiseinäiseen ja ulkomikrofoneilla varustettuun mökkiin, jonka pihalle karhut löntystelivät 99-prosenttisella varmuudella aterioimaan.

Nurmen mukaan pandemia jopa lisäsi kysyntää.

”Kauhea sanoa, että korona on varmasti vaikuttanut ja lisännyt kopterimatkustamisen suosiota. Se on koronaturvallista ja aika vaivatonta.”

Liikematkustajat pääsevät kopterissa suoraan koneeseen, eikä Helsinki-Vantaan lentoasemalla tarvitse käydä, kun Helsinki Citycopter hoitaa koronatestaukset, paperit ja matkatavarat.

Nurmi muistuttaa, että Yhdysvalloissa, Monacossa ja Nizzassa syöttöliikenne lentokentille on ollut jo pitkään arkea.

Myös Helsinki Citycopterin matkat Hankoon ja Maarianhaminaan menivät kesällä kaupaksi.

Ja kun rajat olivat kiinni, moni korvasi erilaiset juhla- ja vuosipäiviensä juhlimiset kopterilennoilla.

”Thaimaan-matkat 20-vuotishääpäivän kunniaksi korvattiin kopterimatkalla Suomessa.”

Helsinki Citycopterilla on nyt kolme helikopteria. Niihin mahtuu 3–5 henkilöä. Kesäkaudeksi 2022 yhtiö on tilannut Airbusilta kaksi edustusluokan ACH130-kopteria, joihin mahtuu kumpaankin kuusi matkustajaa ja lentäjä.

Niistä toisen Helsinki Citycopter ostaa omaksi, ja toisen se vuokraa.

”Tilauslentoasiakas odottaa lennolta ilmastointia, väljyyttä ja hyviä näkymiä. Sellaista matkustusmukavuutta, josta kannattaa maksaa.”

Nurmi kertoo huomanneensa, että osa suomalaisista asiakkaista vuokrasi kopterin ja lentäjän käyttöönsä esimerkiksi huvilan pihalle odottamaan sitä, minne ja milloin vuokraaja ja hänen seurueensa haluaisikin lähteä.

Päivävuokra oli 9 500 euroa, ja lentomatka oli rajattu enintään 800 kilometriin.

Hinta ei ollut ongelma.

”Kesällä näitä oli paljon.”

Airbusin uusi helikopterimalli on alun perin suunniteltu yhdysvaltalaisten kopterimatkanjärjestäjien tarpeisiin. Ne lennättivät turisteja esimerkiksi Las Vegasista Grand Canyonin kansallispuistoon ihailemaan yli viisi miljoonaa vuotta vanhan vuoriston ja kanjonin maisemia.

Vanhojen helikopterien melu haittasi luontoa ja muita vierailijoita niin paljon, että kopterimatkat äänekkäillä koneilla kiellettiin, Nurmi kertoo.

”Siksi kehitettiin laite, josta näkee hyvin ulos ja joka on hiljainen ja ympäristöystävällinen.”

Nurmi kertoo, että helikopteri käyttää tavallisella matkalennolla 200 kilometrin tuntivauhdilla noin 150 kiloa kerosiinia tunnissa. Järkevä enimmäismatka yhdellä tankkauksella on kolme tuntia ja 600 kilometriä.

Luontokohteiden nopea ihailu helikopterilla tuntuu monesta hieman ristiriitaiselta tavalta nauttia luonnosta ilmastokriisin keskellä.

Nurmi sanoo, että Helsinki Citycopter ei halua naamioida toimintaansa viherpesumielessä, mutta kaluston pitää olla nykyaikaista ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaa.

Asiakkaatkin vaativat ympäristöystävällisiä laitteita ja mukavuutta. Äänieristettyä matkustamoa arvostetaan, Nurmi sanoo.

”Suomen vahvuus on luonto ja hiljaisuus, ja haluamme vaalia sitä.”

”Tunnistamme ilmailun vaikutukset. On tärkeää, että yrittää tehdä sen mahdollisimman vastuullisesti.”