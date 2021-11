Miljardööri Elon Musk ja pankkijohtaja Jamie Dimon eivät tule toimeen keskenään.

Teslan perustajana tunnettu Musk on karttanut Dimonin johtamaa JP Morgan Chase & Co -pankkia jo vuosien ajan. Musk on kääntynyt muiden pankkien puoleen laajentaessaan Teslaa ja suurentaessaan valtapiiriään.

Tilanteesta perillä olevien The Wall Street Journalin (WSJ) lähteiden mukaan vuosien varrella käydyt keskustelut Muskin ja Dimonin välillä ovat usein vain saaneet jomman­kumman suuttumaan.

Kyseisten lähteiden mukaan Musk ja Dimon ovat yrittäneet parsia suhdettaan kasaan, mutta loppu­tuloksena on ollut vain uusia yhteenottoja. Tilanteesta tietävät henkilöt kertovat, että JP Morgan -pankki päätti jokin aika sitten pärjäävänsä paremmin ilman Teslaa.

Suljettujen ovien takana tapahtunut kiistely on ajanut Yhdysvaltain arvokkaimman auton­valmistajan törmäys­kurssille maan suurimman pankin kanssa. Lopulta riita vuoti julkisuuteen marraskuun puolivälissä. Tuolloin JP Morgan haastoi Teslan oikeuteen.

Kanteen mukaan Tesla on JP Morganille velkaa 162 miljoonaa dollaria (144 miljoonaa euroa) kaupasta, jonka järjestelyssä pankki oli mukana vuonna 2014.

Yleensä pankit yrittävät välttää julkisia kiistoja isojen asiakkaiden ja jopa mahdollisten asiakkaiden kanssa. Ne haluavat päästä laskuttamaan palkkioita. Pankkien huolena on usein se, että pieninkin loukkaus saattaa maksaa niille asiakkuuksia.

”Olemme tarjonneet Teslalle useita tilaisuuksia täyttää sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Näin ollen on valitettavaa, että he ovat tehneet välttämättömäksi ratkaista asia tuomio­istuimessa”, JP Morgan lausui viime viikolla.

”Jos JP Morgan ei vedä kannettaan pois, annan heille yhden tähden Yelpissä”, Musk ilmoitti vastauksenaan WSJ:lle.

”Tämä on viimeinen varoitukseni!”

Teslan Elon Musk oli lanseeraamassa yhtiön Kiina-yhteistyötä Shanghaissa tammikuussa 2020.

Molemmat toimitusjohtajat ovat näkyviä ja voimakkaita hahmoja omissa yrityksissään ja toimi­aloillaan. Lisäksi molemmilla on ollut julkisia kiistoja kilpailijoidensa kanssa tai kärkevää sananvaihtoa arvostelijoiden ja sääntely­viranomaisten suuntaan.

Dimon on kuitenkin usein päätynyt ilmaisemaan katumusta varomattomiksi myöntämistään lipsautuksista. Musk sen sijaan on perääntynyt vain harvoin.

Teslaan kiteytyvät markkinoiden odotukset sähköautojen tulevaisuudesta. Yhtiöstä on tullut yksi ensimmäisistä biljoonan eli tuhannen miljardin dollarin markkina-arvon ylittäneistä yrityksistä. Tämä tekee yhtiöstä asiakkaan, jollaisista Wall Streetin pankeissa taistellaan.

Julkisten asiakirjojen mukaan JP Morganin investointi­pankkiirit eivät ole hoitaneet ainuttakaan Teslan pörssi­operaatiota tai muuta liiketointa vuoden 2016 jälkeen.

JP Morgan teki töitä Teslan pörssilistautumisen parissa vuonna 2010 ja oli mukana useissa pääoma­markkina­operaatioissa seuraavina vuosina, mutta oli yleensä pienemmässä roolissa kuin Goldman Sachsin ja Morgan Stanleyn kaltaiset kilpailijansa.

Dealogicin tietojen mukaan Tesla on viimeisten kymmenen vuoden aikana maksanut JP Morganille neuvonta­palveluista ja pääoma­markkina­toimeksi­annoista noin 15 miljoonaa dollaria. Goldman Sachs on saanut vastaavista töistä samalla aikavälillä 90 miljoonaa dollaria.

Musk on julkisten rekisterien mukaan käyttänyt Morgan Stanleyä, Goldmania ja Bank of Americaa henkilö­kohtaisiin lainoihinsa, joiden vakuudeksi hän on antanut osake­omistuksiaan.

JP Morganiin kuuluva Chase-kuluttajapankki on suuri auto­luotottaja, mutta tapausta tuntevien lähteiden mukaan pankki epäröi alkuvaiheissa Teslan ja muiden sähköautojen ostajien rahoittamista. Pankkiirit ilmaisivat huolensa sähköautojen akkujen arvosta pitkällä tähtäimellä.

Myöhemmin Chasen johtajat lähestyivät samojen lähteiden mukaan Muskia ja ehdottivat sopimusta, joka olisi tehnyt Chasesta Teslan myymälöistä auton ostavien pääasiallisen rahoittajan. Pankilla on vastaavanlaiset sopimukset Maseratin ja Jaguar Land Roverin kanssa.

Muskin vastaus oli ei.

Chase allekirjoitti taannoin samankaltaisen yhteistyö­sopimuksen Teslan kilpailijan, sähkökäyttöisiä kuorma-autoja valmistavan Rivian Automotiven kanssa. Chase on viime aikoina rahoittanut entistä useammin myös asiakkaidensa Tesla-kauppoja.

Tuore oikeusjuttu tulee luultavasti kiristämään jännitettä. Teslan asiamiehenä on Alex Spiro, juristi, joka puolusti menestyksekkäästi Muskia kunnian­loukkaus­syytettä vastaan.

Kanteen ytimessä ovat warrantit eli eräänlaiset sijoitus­johdannaiset, joita JP Morgan osti Teslalta osana vuonna 2014 yhtiölle tehtyä isompaa kauppa­järjestelyä. Teslan oli määrä maksaa JP Morganille joko käteisenä tai osakkeina, jos osakekurssi olisi sovittua hintaa korkeampi sopimus­johdannaisten erääntyessä vuonna 2021.

JP Morganin mukaan sopimus antoi pankille mahdollisuuden muuttaa tätä johdannais­sopimukseen liittyvän maksun laukaisevaa hintatasoa, jos Tesla ilmoittaisi tutkivansa yritysmyyntiä tai muita liiketoimia, koska ne vaikuttaisivat näiden sijoitus­johdannaisten arvoon.

Musk twiittasi vuonna 2018 varmistaneensa rahoituksen Teslan ostamiselle pois pörssistä 420 dollarin hintaan osakkeelta.

JP Morgan kertoo kanteessaan alentaneensa maksun laukaisevaa hintatasoa ja varoittaneensa siitä Teslaa. Kun kävi ilmeiseksi, ettei mitään yksityistämis­sopimusta ollut olemassakaan, JP Morgan nosti hintaa jälleen ylöspäin, mutta ei takaisin alkuperäiselle tasolle.

Tesla esitti vastalauseensa. Kanteen mukaan yhtiö kertoi JP Morganille, että sen hintamuutokset olivat ”kohtuuttoman nopeita” ja ”opportunistisia”.

Kanteen mukaan Tesla kertoi JP Morganille myös, että se oli ainoa tällaisia hinta­muutoksia tehnyt pankki.

JP Morgan vastasi, että muut pankit ”ovat ehkä kieltäytyneet muuttamasta sijoitus­johdannaisiaan liike­toiminnallisista syistä, mutta näillä päätöksillä ei ole mitään tekemistä JP Morganin tekemien muutosten sopimusehtojen tai kohtuullisuuden kanssa”.

Kun sopimukset alkoivat umpeutua kesäkuussa 2021, osakkeen hinta oli noussut voimakkaasti ja oli sekä alkuperäisiä että muutettuja hintoja korkeampi. JP Morgan vaati maksua, ja Tesla maksoi alkuperäisen toteutus­hinnan perusteella. Pankin mukaan se kieltäytyi maksamasta lisähintaa, jota muutokset olisivat edellyttäneet.