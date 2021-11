Monissa pääkaupunkiseudun yrityksissä palataan laajemmin etätöihin alueellisen suosituksen takia.

Monissa työpaikoissa joustavaan etä- ja läsnätyötä yhdistelevään työelämään on siirrytty luontevasti, ja menettely jatkuu, vaikka rajoitukset poistuisivat.

Viitisen viikkoa sitä kesti, nimittäin luvallista paluuta takaisin läsnätöihin. Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi lokakuun puolessavälissä.

Tiistaina pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa annettiin jälleen laaja maski- ja etätyösuositus. Se johtuu siitä, että koronatilanne on Suomessa pahentunut. Sairaaloissa on enemmän koronapotilaita kuin kertaakaan epidemian aikana.

Tosin eivät työntekijät aivan varauksetta olleet ehtineet rynnätä takaisin työpaikoille. Monissa työpaikoissa joustavaan etä- ja läsnätyötä yhdistelevään työelämään on siirrytty luontevasti, ja menettely jatkuu, vaikka rajoitukset poistuisivat. Se selviää Telian matkapuhelindatasta.

Energiakonserni Fortumissa annettiin keskiviikkona vahva suositus etätöihin siirtymisestä. Toimistolle saa tulla, mutta siellä tulee käyttää maskia, pitää turvaetäisyyksiä ja huolehtia käsihygieniasta.

Fortumista kerrotaan, että tulevat hybriditapahtumat muutetaan etätapahtumiksi.

Teleoperaattori Elisa kertoi jo tiistaina aikomuksestaan antaa suositus siirtyä taas etätöihin heti tästä päivästä lähtien henkilöstölleen, joka työskentelee pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa.

OP-ryhmässä ei ryhdytä erillisiin toimenpiteisiin uuden etätyösuosituksen takia.

Finanssiryhmässä töitä on tehty pandemian aikana kehitellyn hybridimallin mukaisesti, ja samalla mallilla jatketaan tästä edeskin, sanoo henkilöstöjohtaja Hannakaisa Länsisalmi. Pankissa työskentely ja asioiminen on suunniteltu terveysturvallisesti. Perusohjeista, kuten maskeista ja käsideseistä, on pidetty kiinni.

”Olemme oppineet elämään koronan kanssa turvallisesti, ja hybridityön periaatteet pysyvät samoina, oli koronaa tai ei”, Länsisalmi sanoo.

OP-ryhmä työllistää eri puolilla Suomea noin 12 500 työntekijää. Koko OP-ryhmässä lähitöissä käy keskimäärin noin puolet työntekijöistä, ja puolet työskentelee etänä. Pääkonttorilla Vallilassa tehdään vähemmän asiakaspalvelutyötä, joten siellä noin kolmannes työntekijöistä on samaan aikaan toimistolla.

Mitään isoa pikkujoulutilaisuutta OP ei aio järjestää, kuten ei järjestänyt edellisvuonnakaan.

Matkailu- ja ravintolapalveluiden etujärjestö Mara tiedotti keskiviikkona, että etätyösuositus tuli pahimpaan mahdolliseen aikaan.

Monissa yrityksissä pohditaan nyt, voiko pikkujouluja järjestää. Esimerkiksi konsulttitalo Miltton päätyi perumaan kauan odotetut pikkujoulut pahentuneen koronatilanteen takia.

”Selvästi tilanne oli se, että vastuullisena työnantajana emme voineet juhlia tässä tilanteessa järjestää. Juhlat olisivat olleet työntekijöillemme todella tärkeät, ja peruminen oli suuri pettymys kaikille”, kertoo viestintäjohtaja Tiina Kiesiläinen.

Milttonilla on aina voinut tehdä etätöitä, mutta pandemia on tuonut työskentelyyn uusia käytäntöjä. Toimisto on kuitenkin ollut auki myös pandemian aikana, eikä ketään ole kielletty tulemasta sinne.

Miltton ei aio rajoittaa työntekijöiden pääsyä toimistolle. Talossa on tilaa ja hyvä ilmanvaihto, eli työtä voi tehdä turvallisesti, Kiesiläinen sanoo. Milttonilla on noin 250 työntekijää Suomessa.

”Mahdollisuus käyttää tiloja ja nähdä kollegoja on edesauttanut työhyvinvointia. Mihinkään suuntaan ei pakoteta, ei jäämään kotiin eikä lähtemään toimistolle”, Kiesiläinen sanoo.

Kiesiläinen sanoo, että ihmisläheinen, huomioon ottava ja selkeä sisäinen viestintä auttaa ihmisiä jaksamaan, vaikka koronatilanne jatkuu. Työntekijälle on tärkeää kokea olevansa osa yhteisöä, vaikka fyysisesti ei voisikaan nähdä muita.

Pikkujoulujenkaan suhteen ei ole täysin luovutettu.

”Yritämme keksiä turvallisia tapoja juhlia yhdessä, esimerkiksi pihaglögien ja vaahtokarkkien paistamisen merkeissä”, Kiesiläinen kertoo.

”Uskon, että luovat työntekijämme keksivät kyllä turvallista yhteistä tekemistä.”

Maran mukaan pikkujoulut ovat alalle elintärkeitä, etenkin tänä vuonna, kun pandemia on muutenkin romahduttanut yritysten ja työntekijöiden talouden.

”Toivon hartaasti, etteivät asiakasyritykset peruisi pikkujoulujaan. Se olisi hirmuinen isku ravintoloille ja tapahtumia järjestäville jäsenyrityksillemme. Niissä tilanteissa, joissa koronapassin käyttäminen on sallittua, pikkujoulut voidaan järjestää sen avulla", Maran toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.