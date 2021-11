Syksystä 2019 alkaen Helsingin Sanomien päätoimittajana työskennellyt Anu Ubaud pitää itseään arkisena johtajana, joka uskoo erityisesti yhdessä tekemiseen ja onnistumisista oppimiseen.

Helsingin Sanomien päätoimittaja Anu Ubaud, 39, on valittu Vuoden 2021 nuoreksi johtajaksi Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämässä kilpailussa.

Ubaud oli yksi neljästä finalistista, joiden joukosta voittaja valittiin keskiviikkona.

”Tuntuu todella hienolta, nöyräksi vetää. Olen työelämässä pyrkinyt jatkuvasti opettelemaan uutta johtamisesta ja kehittymään siinä, joten tunnustus tuntuu siksi todella mieltä lämmittävältä", Ubaud kertoo HS:lle.

Kilpailussa tuomaristo haastattelee finalisteja pariin otteeseen. Tänä vuonna valintakriteereissä painotettiin muun muassa vastuullisuutta, innovointia ja innostamista, vaikuttavuutta ja resilienssiä eli psyykkistä palautumiskykyä.

Tuomariston mukaan Ubaudilla on vahvaa osaamista eri johtamisen alueilta ja näyttöä johtamisen käytännön toteuttamisesta.

Ubaud itse pitää itseään arkisena johtajana, joka uskoo erityisesti yhdessä tekemiseen ja onnistumisista oppimiseen.

”Tehtäväni on pyrkiä mahdollistamaan se, että muut onnistuvat työssään. En ole keskipiste, vaan enemmänkin taustahäärääjä, joka avaa tietä muille”, Ubaud sanoo.

Valintaperusteina tuomaristo nostaa esille muun muassa Ubaudin työn Lasten uutiset -alabrändin kehittämisessä sekä hänen kykynsä vaikuttaa sananvapauteen ja yhdenvertaisuuteen.

Lisäksi Ubaudin oivallukset korona-ajan vaikutuksista johtamiseen vakuuttivat tuomariston.

”Korona-aika on opettanut, että ihan kaikkea voi muuttaa ja kyseenalaistaa. Johtajat voisivat paljon useammin kysyä, että voisiko tämän tai tuon asian tehdä paremmin tai järkevämmin”, Ubaud sanoo.

Lisäksi pandemia herätti johtajat näkemään, kuinka yrityksen työkulttuurin lisäksi työpaikan ulkopuolinen elämä vaikuttaa työhyvinvointiin. Ymmärrys ihmisten hyvinvoinnin ja jaksamisen johtamisesta on noussut aivan uudelle tasolle, Ubaud sanoo.

”Ihminen pitää nähdä kokonaisuutena. Työhyvinvoinnin johtaminen yksilötasolta vaikuttaa koko työyhteisön energiatasoon.”

Hybridityöstäkin on opittu paljon. Monia töitä on hyvä tehdä etänä, mutta innovointi ja luovuus vaatii yhdessä olemista.

”Mikään ei korvaa sitä energiaa, mitä ihmiset tuovat läsnä ollessa toisilleen”, Ubaud sanoo.

Helsingin Sanomien lisäksi Ubaud on työskennellyt myös muun muassa Me Naisissa, Meidän perheessä, Cosmopolitanissa ja viestintätoimistossa.

Syksystä 2019 alkaen hän on vastannut päätoimittajana Helsingin Sanomien hyvinvointi-, design-, kuva-, tiede-, feature- ja kulttuuritoimituksista.

Ubaud on ollut äitiys- ja vanhempainvapaalla heinäkuusta alkaen ja palaa töihin kevättalvella.

”Olen hyvä nauttimaan siitä, mitä elämässä milloinkin on. Tämä on ainutlaatuista aikaa. Nyt ehdin myös opiskella ja tehdä asioita, joille ei ole aikaa kun on työelämässä”, Ubaud sanoo.

Vuoden nuori johtaja on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n vuodesta 2007 järjestämä kilpailu, jossa etsitään vastuullisesti ja esimerkillisesti toimivia alle 40-vuotiaita johtajia laajalti eri toimialoilta.

Kuka tahansa voi ehdottaa kilpailuun johtotehtävissä toimivaa alle 40-vuotiasta ehdokasta. Tänä vuonna kilpailuun ehdotettiin 68 ehdotusta ympäri Suomen.

Ubaudin lisäksi finaalissa ehdolla olivat tänä vuonna Suomen Imurikeskuksen toimitusjohtaja Aleksi Harju, Ålandsbankenissa pankinjohtajana toimiva Joel Sunabacka ja Sunnyone Promotionsin toimitusjohtaja Sanni Kaikkonen.

Ubaudin mukaan kilpailussa juuri toisten johtajien urapolkuihin tutustuminen ja heidän kanssaan keskusteleminen oli sen parasta antia.

”Se on tällaisten kilpailujen arvo – valotetaan sitä, että hyvää ajattelua ja johtamisotetta löytyy eri aloilta ja eri puolilta maata”, Ubaud sanoo.