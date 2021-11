Nuoriso­säätiön hallitukselta yllättävä viesti: Säätiöllä on nyt enemmän varoja kuin velkaa

Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtaja Jari Laine kertoo, että noin 335 miljoonaa euroa riidanalaisia velkoja on selvitetty. Säätiön asunnoissa asuu markkinavuokria edullisemmin nyt vajaa 3 000 nuorta.

Kohujen keskellä vuosia kamppaillut Nuorisosäätiö kertoo, että se on vihdoinkin palannut toteuttamaan alkuperäistä tarkoitustaan eli tukemaan nuorten kohtuuhintaista asumista.

”Tämä on ihme, mutta näin on tapahtunut”, kertoo Nuorisosäätiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Jari Laine.

Laine sanoo, että säätiön maksukyky on palautunut ja säätiöllä on nyt enemmän varoja kuin velkaa.

”Säätiön taloudellinen tilanne on vakaampi kuin vuosikausiin”, Laine kiteyttää.

Nuorisosäätiön entinen hallituksen puheenjohtaja Perttu Nousiainen otettiin kiinni keskiviikkona pitkän piileskelyn jälkeen, koska hänen epäillään hävittäneen rikollisesti kymmeniä miljoonia euroja säätiön omaisuutta kumppaniensa kanssa.

Vielä vajaa vuosi sitten verottaja haki konkurssiin tuhansia nuoria asuttavaa Nuoriso­säätiötä noin 2,6 miljoonan euron saatavien vuoksi. Säätiön toiminta uhkasi oikeasti loppua.

”Riidanalaisia velkoja oli yhteensä 335 miljoonaa euroa, joista lähes kaikki olivat syntyneet säätiön vanhan johdon toimesta”, Laine kuvaa tilannetta.

Ensimmäiseksi Nuorisosäätiö maksoi pois 2,6 miljoonan euron verosaatavat. Sen jälkeen säätiö teki vapaaehtoiset sopimusjärjestelyt kaikkien velkojien kanssa.

”Lähes kaikki riidat on sovittu ja tarvittavat velkajärjestelyt on tehty. Säätiön tilanne on erinomainen”, Laine sanoo.

Rahaa Nuorisosäätiö sai muun muassa myymällä kiinteistön Lastenkodinkadulla Helsingissä. Kaupassa säätiöön tuloutui noin 12 miljoonaa euroa. Myös vanhan johdon aikoinaan ostamia vapaarahoitteisia ”rönsyjä” myytiin pois, Laine kertoo.

Nykyisin Nuorisosäätiön kolmessakymmenessä kiinteistössä asuu vajaa 3 000 nuorta. Vanhan johdon jäljiltä Nuorisosäätiö omisti 65 kiinteistöä, joissa asui 4 200 nuorta.

Hallituksen puheenjohtaja Jari Laine ja toimitusjohtaja Kimmo Pihlman ovat hoikistaneet ja tervehdyttäneet säätiötä ja sen konserniin kuuluvia yhtiöitä.

Esimerkiksi viime kesänä Nuorisosäätiö myi Y-säätiölle 16 kiinteistöä, joissa oli yhteensä 595 asuntoa.

Kun Nuorisosäätiön maksukyky on palautunut, säätiön nykyjohto ei näe enää tarvetta yrityssaneerausmenettelylle. Helsingin käräjäoikeus päätti vajaa vuosi sitten, että säätiön yrityssaneerausmenettely lakkaa ja säätiö on maksukyvytön.

”Tilanne on nyt muuttunut täysin”, Laine sanoo.

Seuraavaksi Nuorisosäätiö jatkaa taistelua sen puolesta, että Nuorisosäätiö-konsernin tytäryhtiöt saisivat yleishyödyllisen aseman.

ARA ei myöntänyt viime vuonna Nuorisosäätiön tytäryhtiöille yleishyödyllistä asemaa, mutta Nuorisosäätiö on valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen. Yleishyödyllisyys vaikuttaa muun muassa säätiön uusien asuntojen rahoituksen hintaan.

Ara peruutti Nuorisosäätiön yleishyödyllisen aseman 2018, koska säätiön toiminta oli ollut merkittävästi yleishyödyllisyyssäännösten ja Aran ohjeiden vastaista.

”Nuorisosäätiössä oli kyllä tapahtunut sellaisia asioita, että emme nyt hae itse säätiölle yleishyödyllistä asemaa takaisin”, Jari Laine sanoo.

Vyyhtiin liittyvät myös siviilikanteet, joilla Nuorisosäätiö hakee korvauksia entiseltä hallitukseltaan. Niitä on tulossa lisää, Laine sanoo.

Siviilikanteet ovat eri asia kuin rikostutkinta ja -syytteet, joihin viime päivinä uutisoitu Perttu Nousiaisen löytyminen ja kiinniotto liittyvät. Nuorisosäätiön entisen keskustataustaisen johdon talousepäselvyyksien tutkinta on yksi suurimmista, mitä Suomessa on tehty.