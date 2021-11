Huutokaupassa oltiin torstaina valmiita maksamaan jopa 190 000 dollaria ilmapalloa esittävästä digitaalisesta kuvasta. Huutokauppa päättyy vasta ensi viikolla.

Yhdysvaltalainen tavarataloketju Macy’s aikoo kaupata perinteisen kiitospäivän paraatinsa ilmapalloja esittäviä kuvia NFT-omistusoikeuksina.

Macy’s kertoo tiedotteessaan huutokauppaavansa kymmenen digitaalista kuvaa kiitospäivän paraatin ilmapalloista. Tarkoituksena on juhlistaa paraatin 95-vuotista historiaa ja tuoda paraatia nuorempien sukupolvien tietoisuuteen.

Myynnissä on muun muassa iso palomiesilmapallo 1940-luvulta ja kultainen Macy’s-tähti 1970-luvulta.

NFT-omistusoikeudet ovat digitaalisia omistusleimoja, ja ne perustuvat lohkoketjuteknologiaan. NFT-oikeuksia ostetaan yleensä virtuaalivaluutoilla.

Lue lisää: Digitaalisia omistusleimoja myydään kymmenillä miljoonilla päivässä. NFT-kauppojen piti olla kupla, mutta sen sijaan ne muokkaavat jo käsityksiämme siitä, mistä koostuu asioiden arvo.

Macy’sin huutokauppa käydään NFT-kauppaan erikoistuneella Sweet-alustalla. Sen tuotot lahjoitetaan hyväntekeväisyyssäätiölle.

Huutokauppa alkoi viime perjantaina, ja se päättyy ensi viikon tiistaina.

Huutokaupan ostajat olivat torstaina illansuussa valmiita maksamaan Macy’sin kuvan NFT-omistusoikeuksista alimmillaankin 10 500 dollaria eli lähes 9 400 euroa.

Eniten eli 190 000 dollaria (noin 170 000 euroa) oli tarjottu lohikäärmettä esittävän ilmapallon digitaalisesta kuvasta.

Macy’s-ketjun paraati on tunnetuimpia Yhdysvalloissa järjestettävistä kiitospäivän paraateista. Macy’s on järjestänyt sitä New Yorkissa vuodesta 1924.

Paraati jäi väliin toisen maailmansodan aikana, ja viime vuonna pandemian aikana se järjestettiin supistettuna, eikä yleisö saanut osallistua siihen.

Paraati myös televisioidaan.