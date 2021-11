Marimekolla oli syyskuun lopussa Pohjois-Amerikassa viisi myymälää.

Marimekon myymälä New Yorkin Fifth Avenuella.

Muoti- ja sisustus­tavara­yhtiö Marimekko sulkee lippu­laiva­myymälänsä New Yorkin Manhattanilla pysyvästi vuoden loppuun mennessä, kertoo MTV Uutiset verkkosivuillaan.

Marimekon markkinointijohtaja Sanna-Kaisa Niikko kertoo MTV Uutisille, että yhtiö ”tarkastelee myymälöidensä sijaintia”, koska kuluttajien liikennevirrat kaupunkien sisällä ovat voineet muuttua pandemian aikana.

Kyse on siitä, että etätöiden takia kuluttajat eivät enää liiku kaupunkien keskustoissa samalla tavalla kuin ennen pandemiaa.

Marimekolla on ollut näyttävä myymälä New Yorkin Fifth Avenuella vuodesta 2011 lähtien. MTV Uutisten mukaan Marimekko aikoo avata erilaisen Marimekko Kreative -myymälätyypin New Yorkissa ensi vuoden aikana.

Marimekon mukaan Kreative-myymälä on ”elämyksellinen” pop-up-tila. Sellainen avattiin tänä vuonna Kööpenhaminaan, yhtiö kertoi heinä–syyskuun osavuosikatsauksessa.

Viime vuonna Marimekon liikevaihdosta viisi prosenttia tuli Pohjois-Amerikasta.

Kaikkiaan yhtiöllä oli syyskuussa 152 myymälää tai kaupan sisällä sijaitsevaa liikettä. Valtaosa näistä sijaitsi joko Suomessa tai Aasiassa.

Yhtiö on viime vuosina laajentanut myymäläverkostoansa. Pandemian aikana osa myymälöistä on kuitenkin ollut koronarajoitusten takia kiinni aika ajoin.