Tänä syksynä erilaisia kryptovaluuttoja on voinut nähdä mainostettavan mitä mielikuvituksellisemmin tavoin. Maailmalla huomiota ovat herättäneet erityisesti erilaiset suuren mittaluokan näyttävät sponsorointisopimukset.

Britanniassa jalkapallojoukkue Manchester City solmi marraskuussa yhteistyösopimuksen kryptovaluutta-startup-yhtiö 3 Keyn kanssa. Yhteistyö pantiin kuitenkin pian jäihin ”lisäselvitysten” ajaksi.

Yhdysvaltojen Los Angelesissa puolestaan Crypto.com-niminen kryptovaluuttayritys osti itselleen oikeuden nimetä paikallisen urheiluareenan mukaansa 700 miljoonalla dollarilla. Summa vastaa hieman yli 600:aa miljoonaa euroa.

Bloombergin mukaan sponsorisopimus oli kryptovaluuttayhtiölle myös varsin kannattava. Sen oman valuutan laskennallinen markkina-arvo nousi vain viikossa 55 prosentilla sponsorisopimuksen julkistamisen jälkeen noin 18 miljardiin dollariin.

TBWA Helsingin varatoimitus­johtaja Marco Mäkinen

Mainostoimisto TBWA Helsingin vara­toimitus­johtajan Marco Mäkisen mukaan tämä massiivisissa sponsori­sopimuksissa ja mainos­kampanjoissa nimenomaan on tarkoituksena: saada mahdollisimman paljon tunnettuutta mahdollisimman lyhyessä ajassa.

”Kryptovaluuttojen kanssa on tultu nyt siihen pisteeseen, että niistä alkaa tulla pienen piirin sijoituskohteen sijaan aikaisen enemmistön juttu. Suuret massat alkavat siis pikkuhiljaa luottaa ja sijoittaa siihen”, Mäkinen sanoo.

Koska eri kryptovaluuttayritykset eivät teknisesti suuresti eroa toisistaan, pyritään eroavaisuudet Mäkisen mukaan hakemaan eri kryptovaluuttoihin liitettävistä mielikuvista. Ja näitä mielikuvia mahdollisimman luotettavasta, helposta ja turvallisesta sijoituskohteesta pyritään nyt luomaan nimenomaan näyttävän mainonnan keinoin.

”Aikoinaan oli pankkeja, jotka rakensivat toinen toistaan hienompia kivilinnoja kaupunkien keskustoihin luodakseen mielikuvaa vakavaraisuudesta ja luotettavuudesta. Nyt isot mainoskampanjat ja sponsoroinnit ovat näiden kryptovaluuttayhtiöiden kivilinnoja”, Mäkinen kiteyttää.

Kryptovaluuttojen valtavirtaistuminen näkyy myös kryptovaluuttamarkkinoilla liikkuvan rahan määrässä. Kryptomarkkinoita seuraavan Coinmarketcap-sivuston mukaan kryptovaluuttojen laskennallinen markkina-arvo on vain kahdessa vuodessa noussut noin 200 miljardista dollarista parhaimmillaan lähes 3 000 miljardiin dollariin.

Äkillisillekin vaihteluille altis laskennallinen markkina-arvo liikkuu sivuston mukaan nyt 2,5 biljoonan dollarin eli yli kahden biljoonan euron paikkeilla. Tähän kasvavaan pottiin lukuisat kryptovaluuttayhtiöt haluavat nyt päästä käsiksi.

”Se hyöty on tulevaisuudessa merkittävä, mikäli jokin yhtiö saa suuren markkinaosuuden haltuunsa ja saa brändistään ikään kuin synonyymin oman kategoriansa tuotteelle. Siitä asemasta muiden yritysten on todella vaikeaa ja kallista lähteä syrjäyttämään”, Mäkinen sanoo.

Hänen mukaansa tämän vuoksi kryptovaluuttojen mainokset eivät ole lähitulevaisuudessa katoamassa. Päin vastoin mainoskilvan huippu on todennäköisesti vasta edessä.

”Tästä näyttäisi tulevan muutaman vuoden mittainen kilpajuoksu, jonka tulosta on tässä vaiheessa mahdotonta vielä nähdä.”

Floki Inu on mainostanut kryptovaluuttaansa Helsingissä näyttävästi.

Suomessa suuria sponsorointisopimuksia ei vielä ainakaan ole nähty, mutta katukuvaan kryptovaluutat ovat tulleet myös täällä.

Erityisesti huomiota on herättänyt muun muassa Kampin kauppakeskuksen, Lasipalatsin ja Musiikkitalon suurilla valotauluilla kryptovaluuttaansa mainostunut Floki Inu, joka HS:n selvityksen mukaan vaikuttaisi olevan jopa kryptomaailman mittapuulla epämääräinen viritys.

Saman kryptovaluutan mainoksia on näkynyt myös muun muassa Lontoon joukkoliikenteessä ja sosiaalisessa mediassa. Britannian mainosalan itsesääntelyelin ASA tutkii parhaillaan, rikkooko Floki Inun aggressiivinen mainonta alan omia sääntöjä.

Finanssivalvonnan johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen

Finanssivalvonnan (Fiva) johtavan digitalisaatio­asian­tuntijan Hanna Heiskasen mukaan krypto­valuutta­markkinoiden mainonnan muuttuminen ei ole jäänyt heiltä huomaamatta.

”Kyllä nyt syksyllä on selkeästi tapahtunut muutos, niin paljon sitä mainontaa on viime aikoina ollut”, Heiskanen sanoo.

Suomessa Fiva valvoo kryptovaluuttojen mainontaa. Vuonna 2019 voimaan tulleen lain mukaan jokaisen kryptovaluuttoja Suomessa markkinoivan yrityksen tulee rekisteröityä Fivan rekisteriin. Esimerkiksi Floki Inua rekisteristä ei löydy.

Heiskanen ei ota yksittäisiin tapauksiin kantaa mutta toteaa, että kryptovaluuttayhtiöihin liittyen on meneillään keskeneräisiä valvonta-asioita. Hän korostaakin, että ilmoittautuminen Fivan rekisteriin on myös mainostavan yrityksen etu.

”Kryptovaluuttayhtiöt ovat aika sekalainen joukko. On sellaisia, jotka haluavat noudattaa sääntelyä, ja sitten ihan puhtaita huijauksia. Merkintä valvontarekisterissä varmistaa, että joku taho valvoo yhtiön toimintaa ja sen lainmukaisuutta”, Heiskanen sanoo.

”Tähän ilmiöön liittyy paljon huijauksia, mikä on haastavaa myös asiakkaan kannalta. Yksi keino tunnistaa lakia noudattavat palvelut on nimenomaan valvontarekisteri.”

Toistaiseksi kansallinen valvontarekisteri on rahanpesun torjuntaa koskevan sääntelyn lisäksi ainoita tapoja valvoa kryptovaluuttayritysten toimintaa. Asiaan on lähivuosina tulossa muutos: EU:n kryptovaluuttoja koskeva sääntely on siirtynyt eteenpäin käsittelyn trilogivaiheeseen eli viimeiseen vaiheeseen ennen sen lopullista hyväksymistä.

Kryptovaluuttoihin keskittyvä sääntely tulee paitsi keräämään kaikki kryptovaluuttoja ja niihin liittyviä palveluita tarjoavat yritykset yhteiseen EU:n laajuiseen rekisteriin, myös vaatimaan niiltä muun muassa parempaa tietoturvaa, laajempaa avoimuutta ja minimipääomaa.

Jatkossa niitä koskisi vastaavanlainen sääntely, jolla esimerkiksi osakemarkkinoilla pyritään estämään hintamanipulaatioita ja markkinoiden väärinkäyttöä.

Mikäli sääntelyhanke menee läpi, vakinaistuu kryptovaluuttojen asema kansainvälisillä sijoitusmarkkinoilla entisestään. Viimeistään siinä vaiheessa nyt tehdyt markkinointiponnistelut saattavat maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin, jos yritykset ovat onnistuneet vakuuttamaan potentiaaliset sijoittajat luotettavuudestaan ja helppoudestaan.