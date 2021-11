Perjantaina osakkeet halpenivat tuntuvasti eri puolilla maailmaa, koska markkinat pelästyivät tietoja uudesta virusmuunnoksesta.

Genevessä tiistaina alkavaksi suunniteltu Maailman kauppajärjestön WTO:n ministerikokous on siirretty koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

Koronaviruksen uusi omikronmuunnos on aiheuttanut arvopaperimarkkinoilla huomattavaa epävarmuutta.

Viikonvaihteen kuluessa tartuntoja on havaittu eri puolilla maailmaa, mutta kolme perimmäistä kysymystä on yhä avoinna: kuinka helposti uusi muunnos tarttuu, miten vaarallinen se on ja milloin sitä vastaan saadaan tarvittaessa kehitettyä rokote.

”Uskoisin, että epävarmuus tulee olemaan alkavalla viikolla suurta, koska omikron­muunnos on levinnyt hälyttävän nopeasti ja on vielä epäselvää, kuinka hyvin nykyiset rokotteet tehoavat sitä vastaan. Viikonlopun aikana ei ole tullut mitään sellaista uutta tietoa, mikä voisi markkinoita rauhoittaa”, sanoo Evli-pankin päästrategi Valtteri Ahti.

Tiedot uudesta virusmuunnoksesta horjuttivat perjantaina arvopaperimarkkinoita eri puolilla maailmaa. Osakkeet halpenivat Yhdysvalloissa runsaat kaksi prosenttia ja Euroopassa liki neljä prosenttia.

Osakemarkkinoiden pelkokerroin eli Vix-indeksi kohosi perjantaina 54 prosenttia, koska sijoittajat suojautuivat osakkeiden odotettua halpenemisen jatkumista vastaan johdannaisilla.

Perjantaina kaupankäynti Yhdysvalloissa oli rajoitettua: se päättyi kolme tuntia tavan­omaista aikaisemmin. Syynä oli Yhdysvalloissa torstaina vietetty kiitospäivä, jolloin pörssissä ei käyty kauppaa lainkaan.

”Kaupankäynnin määrä oli perjantaina kohtalaisen vähäistä. Suuret sijoittajat muodostavat näkemyksensä virusmuunnoksen taloudellisiin vaikutuksiin maanantaina, joten tiedossa on jännittävä päivä.”

Finanssiyhtiö Nordean päästrategi Jan von Gerich korostaa myös, että tiedot koronaviruksen omikronmuunnoksesta ovat edelleen vaillinaiset.

”Varmaa on, että epävarmuus jatkuu alkavalla viikolla, mutta eri asia on, kuinka suurena. En usko, että maanantaiaamuna markkinoilla olisi mitään paniikinomaista tunnelmaa.”

Myös hän korostaa, että kiitospäivän jälkeisenä perjantaina kaupankäynti oli vähäistä ja silloin ehkä vielä varauduttiin pahimpaan.

”Viikonloppuna tulleet tiedot puhuvat vähän sen puolesta, että virusmuunnos ei välttämättä aiheuta vakavaa tautimuotoa eikä tartu niin helposti kuin aluksi ajateltiin. Ensi viikkoa silmällä pitäen keskeinen kysymys on, mitä uutta ja luotettavaa tietoa muunnoksesta saadaan. Uudet tiedot ratkaisevat pitkälti sen, mitä markkinoilla tapahtuu.”

Uusi virusmuunnos vaikutti perjantaina voimakkaasti myös raakaöljyn hintaan, joka halpeni sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa yli kymmenen prosenttia.