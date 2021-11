Danske: Suomessa naisten taloudellinen mielen­rauha on selvästi heikompi kuin miehillä

Rahojen riittäminen ja eläkkeen karttuminen ovat naisten suurimmat huolenaiheet.

Rahojensa riittämisestä kuluihin on huolissaan kuukausittain 52 prosenttia suomalaisnaisista, kun miehillä osuus on 42 prosenttia.

Suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha on selvästi heikompi kuin suomalaisilla miehillä, ilmenee Danske Bankin tutkimuksesta. Muissa Pohjoismaissa erot sukupuolten välillä ovat pienet.

Kun suomalaisten miesten mielenrauhan indeksi on 6,6, jää se naisilla lukemaan 6,2. Suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha on Pohjoismaiden heikoin. Ruotsissa naisten lukema on 6,5, Tanskassa 6,9 ja Norjassa 6,7.

”Mikäli ero suomalaisten miesten ja naisten taloudellisen mielenrauhan välillä olisi samankokoinen kuin muissa Pohjoismaissa, olisimme jo saavuttaneet Ruotsin taloudellisen mielenrauhan tason”, sanoi Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto tiedotteessa.

Suomalaiset miehet ovat jo nousseet samalle mielenrauhan tasolle ruotsalaisten miesten kanssa, mutta suomalaisnaiset jäävät selvästi heikommalle tasolle kuin naapurimaiden naiset.

Suunta on silti ollut naisillakin ylöspäin. Vuonna 2018 naisten indeksi oli 5,9 ja miesten 6,3.

Naisten ja miesten erot ovat Suomessa suurimmat eläkkeen karttumisessa, rahojen riittämisessä arjessa ja yleisessä luottamuksessa omaan talouteen. Rahojensa riittämisestä kuluihin on huolissaan kuukausittain 52 prosenttia suomalaisnaisista, kun miehillä osuus on 42 prosenttia.

Huoli eläkkeen riittävyydestä on suurempi naisilla kuin miehillä myös muissa Pohjoismaissa.

”Ongelma on tietenkin enemmän rakenteissa kuin yksilön ratkaistavissa, mutta nostaisin kolme tärkeää tekijää naisille pohdittavaksi: ammatinvalinta, perhevapaiden tasainen jakaminen puolison kanssa ja oman varallisuuden kerryttäminen. Jos näihin, edes yhteen näistä pystyy itse vaikuttamaan, uskallan luvata, että myös taloudellinen mielenrauha on askelen lähempänä”, Kivipelto opastaa.

Ero suomalaisten naisten ja miesten välillä näkyy ansiotuloissa, muun muassa ammattien sukupuolittuneisuuden ja tehtyjen työtuntien vuoksi. Ero on vielä suurempi, jos verrataan omaisuustuloja,

”Jos bruttona naisten ansiotuloeuro on 77 senttiä, on naisten brutto-omaisuustuloeuro vain 44 senttiä”, Kivipelto huomauttaa.

Dansken yhdeksään muuttujaan perustuva mielenrauhaindeksi mittaa vastaajien luottamusta omaan taloudelliseen tilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin asteikoilla 1–10. Danske on tehnyt tutkimuksia vuodesta 2018.

Tämän vuoden kyselytutkimukseen vastasi yhteensä yli 8 000 ihmistä Pohjoismaissa, Suomessa reilut 3 000.