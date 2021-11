Inditexin kurssi lähti laskuun nimitysuutisen jälkeen.

Muun muassa Zaran omistavan Inditexin perustajan tytär on nostettu yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Espanjalainen Indetex on yksi maailmaan suurimmista vaatekonserneista. Konserni omistaa useita tunnettuja vaatemerkkejä.

Yhtiön uutena hallituksen puheenjohtajana aloittavaa Marta Ortegaa edelsi tehtävässä Pablo Isla, joka oli hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2011 lähtien.

Marta Ortegan valinnan jälkeen Inditexin osakkeiden arvo lähti roimaan laskuun. Kello 16.30 Suomen aikaa osakkeen hinta oli yli 5,6 prosentin laskussa.

Marta Ortegan vanhemmat Amancio Ortega ja Rosalia Mera perustivat Inditexin Espanjassa vuonna 1975. Amancio Ortega on Forbesin listauksen mukaan yksi maailman rikkaimmista miehistä. Hän toimi hallituksen puheenjohtajana vuoteen 2011 saakka.

Zaran myymälän edessä oli pitkä jono perjantaina 27. marraskuuta, jolloin vietettiin Black Friday -alennuspäivää.

Marta Ortega, 37, on ollut Indetexin palveluksessa 15 vuotta. Hän on edennyt nykyiseen tehtäväänsä assistentin asemasta. Marta Ortega kertoo BBC:lle, että on aina sanonut omistavansa elämänsä vanhempiensa perinnön jatkamiselle.

Inditex omistaa Zaran lisäksi muun muassa Bershkan, Pull & Bearin ja Stradivarius-ketjun. Konsernilla on yli 6 600 liikettä ympäri maailman.

Inditex julkisti tiistaina myös nimittävänsä uudeksi toimitusjohtajaksi Óscar García Maceirasin.