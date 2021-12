Syyskuussa alkaneessa verianalyysiyhtiö Theranosin perustaja Elizabeth Holmesin oikeudenkäynnissä on kuultu Holmesin puheenvuoro.

Kyseessä on vuosia jatkunut monimutkainen petosepäilyvyyhti, jonka keskiössä on kaikkien aikojen startup-yritykseksi kutsuttu Theranos. Holmesin juttu on yksi seuratuimmista oikeuskäsittelyistä Yhdysvalloissa.

Theranoksen ja Holmesin tarinaa on käsitelty useissa podcasteissa, dokumenttisarjassa ja parhaillaan siitä tehdään minisarjaa nimeltä The Dropout.

Oikeudessa yritetään käytännössä saada selkoa siitä, huijasiko Holmes tarkoituksella sijoittajia, lääkäreitä ja viranomaisia yrityksensä kehittämän verianalyysin tehosta.

Holmesia vastaan on nostettu lukuisia petossyytteitä, joista voi saada Yhdysvalloissa jopa 20 vuoden vankeustuomion.

” Elizabeth Holmesista tuli nopeasti Piilaakson lemmikki ja ”uusi Steve Jobs”.

Holmesin vuonna 2003 perustama Theranos kehitti mullistavana pidetyn tekniikan, jolla verikokeen voi tehdä vain muutamasta sormenpäästä otetusta veritipasta. Idea lähti Holmesin omasta neulakammosta ja halusta tehdä elämässään jotain merkittävää.

Sijoittajat innostuivat Theranoksesta, ja vuonna 2014 yrityksen arvo oli yhdeksän miljardia dollaria. Holmesista tuli nopeasti Piilaakson lemmikki ja ”uusi Steve Jobs”

Vuonna 2015 talouslehti Forbes listasi Holmesin Yhdysvaltain rikkaimmiksi omalla työllään omaisuutensa ansainneeksi naiseksi. Tuolloin hänen omaisuutensa arvioitiin olevan noin 3,9 miljardia euroa.

Theranoksen ja Holmesin alamäki alkoi kuitenkin pian, kun mullistavana pidetyn veritestauksen tieteellistä pohjaa alettiin kyseenalaistaa. Theranosta kritisoitiin siitä, että se ei julkistanut kokeitaan tieteellisen yhteisön arvioitavaksi.

Epäilyjen kasvaessa useat suuret asiakkaat ja sijoittajat vetäytyivät ja yritys menetti suuren osan tuloistaan ja rahoituksestaan. Jo vuonna 2018 Forbes päivitti Theranoksen arvoksi pyöreän nollan.

Oikeussalipiirros, jossa syyttäjä Robert Leach kuulustelee Elizabeth Holmesia tämän suhteesta entiseen kumppaniinsa Ramesh Balwaniin.

Vuosia kestänyt monimutkainen prosessi on nyt edennyt oikeuteen. Tällä viikolla oikeudessa on kuultu Holmesia itseään.

Yleensä jutun vastaajat eivät itse puhu oikeudessa, koska silloin myös vastapuolen edustajat saavat mahdollisuuden ristikuulusteluun. Holmes kuitenkin päätti nousta aitioon.

Oikeudenkäyntiä tiiviisti seurannut yhdysvaltalainen The Verge -uutissivusto kertoo, että pitkään kestäneessä Holmesin kuulemissa käyntiin läpi suuri määrä yrityksen asiakirjoja sekä Holmesin ja hänen entisen kumppanin sekä Theranoksen johtoon kuuluneen Ramesh Balwanin välisiä tekstiviestejä.

Myös Balwania syytetään petoksista ja hänen osuudestaan pidetään erillinen oikeudenkäynti myöhemmin. Lisäksi Holmes syyttää Balwania henkisestä ja fyysisestä väkivallasta parin suhteen aikana.

The Vergen mukaan Holmes myönsi tiistaina oikeudessa useita asioita. Aiemmin hän ja Balwani ovat kieltäneet kaikki syytteet.

Holmes myönsi lisänneensä lääkeyhtiöiden logoja Theranoksen laatimiin raportteihin, joita yritys lähetti toimittajille, asiakkaille ja investoijille.

Oikeuden mukaan Holmes myös lähetti konsulttifirmalle Powerpoint-esityksen, jossa veritestien väitettiin olevan ”luotettavuudeltaan korkeinta tasoa”. Holmes teki näin, vaikka oli aiemmin saanut yrityksensä lakiasiantuntijoilta neuvon poistaa teksteistä kaikki superlatiivit.

Lisäksi yritystä esittelevissä esityksissä oli useissa kohdissa harhaanjohtavia aikamuotoja. Esityksissä esimerkiksi väitettiin, että Theranos tekee parhaillaan testausta parista tipasta verta, vaikka todellisuudessa esityksen kirjoituksen aikaan kyse oli vasta tulevaisuuden tavoitteesta.

Lisäksi Holmes myönsi yrittäneensä painostaa The Wall Street Journalin (WSJ) toimittajaa John Carreyrouta. WSJ:n laajoilla tutkivilla artikkeleilla oli merkittävä rooli Theranoksen toiminnan paljastamisessa.

Holmes oli painostanut Carreyrouta lopettamaan yrityksen toiminnan tutkimisen. Holmes ja Balwani palkkasivat jopa ulkopuolisen toimijan painostamaan lehteä.

Kun painostus ei tuottanut tulosta Holmes kääntyi WSJ:n omistajan Rupert Murdochin puoleen, joka siihen aikaan oli yksi Theranoksen merkittävistä sijoittajista.

Holmes ei kuitenkaan onnistunut toimillaan estämään artikkelin julkaisua. Holmes ja Balwani panivat asianajajansa Carreyroun jutun lähteiden perään. Syyttäjän mukaan artikkelin viittä lähdettä seurattiin, valvottiin ja häirittiin Holmesin käskystä.

Holmesin jutun käsittely jatkuu ensi viikolla 7. joulukuuta. Käsittely on jatkunut oikeudessa jo 13 viikkoa.