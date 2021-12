Entä jos medioiden julkaisemista tulolistauksista, verokoneista, löytyisi kaikkien työssäkäyvien palkkatiedot, ammattinimikkeet ja sukupuoli?

Tällä tavalla veropäivä voisi tuottaa tirkistelyn ja kateuden sijasta myös aitoa tasa-arvoa yhteiskuntaan eräänlaisena palkka-avoimuuden mekanismina.

Kyse on vain ajatusleikistä, jonka heittää ilmoille Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) ekonomisti Youssef Zad. Hän on tehnyt JHL:lle laajan tilastollisen analyysin sukupuolten välisistä palkkaeroista kansainvälisen tutkimustiedon valossa. Selvityksessä Zad käy läpi sekä palkkaerojen syitä että keinoja, joilla eroja on pyritty vähentämään.

Erään hypoteesin mukaan sukupuolten väliset palkkaerot säilyvät, koska niistä ei puhuta eikä niistä tiedetä.

Siksi naisvaltaisia aloja edustava JHL on pohtinut palkka-avoimuuden mahdollisuuksia erojen vähentäjänä.

”Jos naiset tietäisivät, että mieskollegat saavat enemmän palkkaa, kenties he vaatisivat hanakammin palkankorotuksia”, Zad pohtii.

Palkkatilastoissa sukupuolet jaotellaan juridisen sukupuolen mukaan eli naisiin ja miehiin. Siksi puhumme myös tässä artikkelissa sukupuolten palkkaeroista näiden kahden ryhmittymän kautta.

Tosiasiassa esimerkiksi nykyistä avoimempi verokone voisi olla hankala toteuttaa jo lainsäädännön puitteissa puhumattakaan yleisestä hyväksyttävyydestä.

”Jotkut kovatuloiset haluavat piilottaa ansionsa peläten julkista leimaamista, mutta verokone voisi olla monelle pienituloiselle myös ikävä paikka. Pitäisi pohtia, saadaanko avoimuuden lisäämisestä enemmän hyötyä kuin haittoja”, Zad sanoo.

Palkka-avoimuuteen liittyykin sekä hyviä että huonoja puolia.

Joissakin tutkimuksissa on havaittu palkka-avoimuuden vähentävän työntekijöiden tyytyväisyyttä ja motivaatiota työpaikoilla. Miksi sykkiä, jos saa kuitenkin vähemmän palkkaa kuin muut?

Toisissa tutkimuksissa avoimuuden on havaittu kaventaneen palkkaeroja mutta hidastaneen miesten ansiokehitystä. Britanniassa ja Kanadassa on havaittu, että naiset vaihtavat työpaikkaa, jos he saavat tietää saavansa tasa-arvoisempaa palkkaa jostakin muualta.

Palkka-avoimuuttakin on monenlaista. Kaliforniassa kaikkien julkisen sektorin työntekijöiden palkat lisineen ja bonuksineen löytyvät verkkosivustolta.

”Se on ehkä vähän äärimmäistä, mutta koska kyse on julkisesta rahasta, sen käyttöä halutaan siellä yksilöidä.”

Periaatteessa Suomessa on jo mahdollisuus palkka-avoimuuteen, sillä kansalainen voi tiedustella verottajalta ihmisten palkkoja. Käytännössä tähän ei moni ryhdy, Zad arvioi.

Eräänä ehdotuksena JHL on pohtinut sitä, että luottamushenkilöillä olisi nykyistä paremmat oikeudet saada tietoonsa yksittäisten työntekijöiden palkkoja. Sillä tavalla luottamushenkilöt voisivat harjoittaa edunvalvontaa ja puuttua perusteettomiin palkkaeroihin.

Lisäksi JHL on pohtinut, voisiko palkkaeroa kaventaa sillä, että työmarkkinajärjestöt kykenisivät sopimaan hieman suurempia korotuksia naisvaltaisille aloille.

”Tämäkään ei toki ole ongelmatonta, sillä naisvaltaiset alat rahoitetaan usein julkisista varoista. Keskusteluun tulee siis se, onko valtiolla kyky allokoida tarpeeksi verotuloja korotuksiin”, Zad sanoo.

Palkkaeroista on tehty mittava määrä tutkimusta aina 1970-luvulta lähtien, Zad sanoo. Asiasta on keskusteltu niin julkisesti kuin kabineteissa, mutta tänä päivänä keskustelu typistyy usein jankkaamiseksi.

Joku sanoo, että palkkaero on puppua. Toinen näkee epätasa-arvoa jokaisessa työpaikassa. Naisen euro voikin olla katsantotavasta riippuen 84 senttiä tai 100 senttiä, Zad sanoo.

”Koko talouden tasolla naisen euro on 84 senttiä, mutta samassa työpaikassa, samalla nimikkeellä ja samalla koulutustaustalla työskentelevä nainen saa todennäköisemmin samaa palkkaa kuin mies”, Zad sanoo.

Vaikka yleisten tasa-arvomittareiden mukaan Suomi on yksi Euroopan tasa-arvoisimpia maita, on palkkaero sukupuolten välillä vielä merkittävä.

Palkkaerolla tarkoitetaan eroa kokoaikaisesti työskentelevien miesten ja naisten mediaaniansioissa. Kaikkien palkansaajien välillä tämä ero on miesten ja naisten välillä Suomessa 605 euroa.

Euromääräisesti miesten ja naisten ansioiden erot ovat jopa hieman kasvaneet 2000-luvulla, mutta suhteellisesti ero on pienentynyt. Miten se on mahdollista?

”Kun palkat nousevat nopeasti, euromääräinen ero kasvaa mutta suhteellinen ero kaventuu”, Zad sanoo.

Palkkaerolla voidaan tarkoittaa myös naisvaltaisten alojen keskimäärin pienempää palkkatasoa miesvaltaisiin aloihin verrattuna.

Ammattiryhmien sisälläkin esiintyy palkkaeroja. Erityisesti palkkaerot tulevat näkyviin tulojakauman korkeassa päässä. Kaikkein suurin palkkaero on mies- ja naisjohtajien välillä.

Se on osa lasikattoilmiötä, jolla viitataan naisten johtoasemiin pääsyä vaikeuttaviin näkymättömiin esteisiin mutta johon liittyy myös palkkaero korkeissa tehtävissä.

Tähän on esitetty ratkaisuksi muun muassa nimetöntä rekrytointia, jonka on havaittu joissakin kokeiluissa tuottavan tuloksia.

” ”Mielestäni on aika selvää, että yhteiskunnissa on miehiä suosivia rakenteita.”

Selittyvä palkkaero tarkoittaa sitä, että palkkaerolle löytyy jokin syy: koulutus, alavalinta, nimike, tehdyt tunnit, perhetilanne ja niin edelleen. Suomessa vajaa puolet palkkaeroista selittyy näillä tekijöillä.

Selittymätön palkkaero tarkoittaa sitä, kun mitään selitystä palkkaerolle ei löydy. Silloin saattaa olla kyse sukupuolisyrjinnästä.

”Taloustieteilijänä on tietysti vaikea sanoa, miten sukupuolinormit ja kulttuuri vaikuttavat, mutta mielestäni on aika selvää, että yhteiskunnissa on miehiä suosivia rakenteita”, Zad sanoo.

”Kuinka paljon niitä on ja minkä kokoisesta ongelmasta on kyse, on toisen keskustelun paikka.”

”Taloustieteilijänä on tietysti vaikea sanoa, miten sukupuolinormit ja kulttuuri vaikuttavat, mutta mielestäni on aika selvää, että yhteiskunnissa on miehiä suosivia rakenteita”, Youssef Zad sanoo.

Suurin selittävä tekijä palkkaerolle Suomessa on työpaikkojen voimakas eriytyminen nais- ja miesvaltaisiksi aloiksi. Naisvaltaisilla aloilla on matalammat palkat kuin miesvoittoisilla aloilla.

Zad sanoo, että eriytyminen näkyy paradoksaalisesti jo koulutusvaiheessa.

”Suomi on suvaitsevainen ja tarjoaa mahdollisuuksien tasa-arvon. Ihmiset saavat tehdä, mitä haluavat, mikä on positiivinen juttu. Voisi siis ajatella, että segregaatiota tapahtuu siksi, että miehet ja naiset haluavat eri asioita”, Zad sanoo.

Toisaalta eriytyminen ruokkii eriytymistä, minkä useat tutkijat ovat havainneet. Zad sanoo, että naiset eivät välttämättä halua mennä miesvaltaisille aloille ja päinvastoin, koska ne koetaan niin kaukaisiksi.

Tutkimuksista on selvinnyt, että perheenlisäyksen jälkeen naiset saattavat liikkua sellaisiin työpaikkoihin, joissa suhtaudutaan työn ja perheen yhdistämiseen suopeammin. Nämä ovat usein julkisen sektorin työpaikkoja, joissa keskimääräinen palkkataso on hieman matalampi.

” Suomessa lapsisakko on noin 25 prosenttia.

Tilastoissa tunnistetaan myös lapsisakko, joka tarkoittaa hoivavastuun epätasa-arvoista jakautumista: perheeseen syntyvän lapsen jälkeen äitien ansiot tippuvat, mutta isien ansiot pysyvät ennallaan.

Suomessa lapsisakko on noin 25 prosenttia. Saksassa ja Itävallassa se on jopa yli 50 prosenttia, mikä tutkimusten perusteella voi johtua siitä, että maissa on konservatiivisemmat perhearvot.

Tästä näkökulmasta työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottaminen voisi vähentää palkkaeroa, Zad pohtii.

Lasten jättäminen hoitoon yön yli voisi olla keino helpottaa vuorotyöläisten arkea.

Toisaalta viimeaikaisen tutkimuksen mukaan Itävallassa perhevapaauudistuksilla ei ole ollut vaikutuksia palkkaeroon pitkällä aikavälillä.

”Liian pitkät perhevapaat saattavat jopa kääntyä itsestään vastaan, jos yksi vanhempi jää liian pitkäksi aikaa pois työelämästä”, Zad sanoo.