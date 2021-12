Viihdejättiläisen pitkäaikainen johtohahmo Bob Iger jättää yhtiön lopullisesti vuodenvaihteessa.

Viihdejätti Walt Disney on valinnut Susan Arnoldin hallituksensa uudeksi puheenjohtajaksi.

Arnold on ensimmäinen hallituksen puheenjohtajaksi nouseva nainen yhtiön 98-vuotisen historian aikana.

Susan Arnold

Vuodenvaihteessa uuteen rooliinsa siirtyvä Arnold on ollut Disneyn hallituksen jäsen 14 vuoden ajan. Arnold on aiemmin työskennellyt sijoitusyhtiö Carlyle Groupissa, kulutus­tavara­yhtiö Procter & Gamblessa ja pikaruoka­ketju McDonaldsissa.

Arnold perii tehtävän Bob Igerilta, joka luopui yhtiön toimitusjohtajan paikasta viime vuonna 15 vuoden jälkeen ja jättää nyt yhtiön kokonaan.

Iger on ollut yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012 lähtien. Reutersin mukaan Arnoldin nimitys on esimerkki siitä, miten suuret amerikkalaisyhtiöt siirtyvät pois mallista, jossa yksi henkilö on yhtiön toimitusjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja.

Disneyn pitkäaikainen johtohahmo Bob Iger jätti toimitusjohtajan tehtävät viime vuonna, ja siirtyy nyt sivuun myös hallituksen puheenjohtajan paikalta. Kuvassa Iger vaimonsa Willow Bayn kanssa.

Disney on laajentunut kovasti Igerin valtakauden aikana. Yhtiö on hankkinut omistukseensa muun muassa Pixarin, Marvelin, Lucasfilmin ja 21st Century Foxin.

”Susan on erittäin arvostettu johtaja, jonka kokemus, vankkumaton suoraselkäisyys ja arvostelukyky ovat olleet yhtiölle korvaamattomia hänen liityttyään hallitukseen vuonna 2007. Olen luottavainen, että yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet menestyä hänen johdossaan”, Iger sanoo yhtiön tiedotteessa.