Avioerossa saamillaan Amazonin osakkeilla rikastunut Scott antoi vuoden aikana hyväntekeväisyyteen 8,5 miljardia dollaria.

Entinen aviopari Jeff Bezos ja MacKenzie Scott Vanity Fairin gaalajuhlissa vuonna 2018. Pari on eronsa jälkeen pysynyt omien sanojensa mukaan hyvissä väleissä.

Amazonin perustaneen Jeff Bezosin entinen vaimo MacKenzie Scott ei ole jäänyt istumaan avioerossa saamiensa rahojen päälle.

Filantrooppina eli hyväntekijänä pidetty Scott kertoi kesäkuussa antaneensa hyväntekeväisyyteen 2,7 miljardin dollarin potin (noin 2,4 miljardia euroa). Vuoden aikana Scott oli lahjoittanut erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin yhteensä 8,5 miljardia dollaria.

Se on tiettävästi suurin summa, jonka kukaan yksittäinen ihminen on lahjoittanut 12 kuukauden aikana.

MacKenzie Scottilla toki on, mistä antaa. Hän on tällä hetkellä Forbesin listauksessa maailman 25. rikkain ihminen. Ex-puoliso Jeff Bezos on samalla listalla toisena.

57,8 miljardin dollarin omaisuudellaan 51-vuotias Scott on maailman kolmanneksi rikkain nainen.

Scott on kertonut lahjoittavansa omaisuuttaan pois niin kauan kuin rahaa riittää.

Alkuperäiseltä ammatiltaan Scott on kirjailija. Hän kirjoittanut kaksi romaania vuosina 2005 ja 2013. Esikoisteos The Testing of Luther Albright oli yksi American Book Awardin voittaneista kirjoista vuonna 2006.

Scottin mukaan esikoisteoksen kirjoittamiseen meni häneltä kymmenen vuotta, koska sinä aikana hän myös auttoi aviomiestään rakentamaan Amazonin sekä kasvatti kolme lasta. Yhteensä Scottilla ja Jeff Bezosilla on neljä lasta: kolme poikaa ja yksi tytär.

Suurin osa Scottin omaisuudesta on tullut Amazonin menestyksestä. Kun Bezosien 25 vuoden avioliitto vuonna 2019 päättyi, sai MacKenzie 4 prosenttia Amazonin osakkeista. Arvoltaan osakkeet olivat tuolloin yhteensä noin 38,3 miljardia dollaria.

Avioeron jälkeen MacKenzie muutti sukunimensä Scottiksi toisen nimensä mukaan. Tämän vuoden alussa Scott meni uudelleen naimisiin opettaja Dan Jewettin kanssa.

Avioeronsa jälkeen laajamittaisen hyväntekeväisyystyön aloittanut Scott kertoo julkisuuteen hyvin vähän siitä, mihin rahaa menee.

Scottin tapa lahjoittaa varojaan on monella tapaa poikkeuksellinen hyvin rikkaiden joukossa. Scottin lahjoitusstrategiaa on selvittänyt muun muassa talouslehti The Economist.

Yleensä erittäin varakkaat ihmiset luovat varoilleen säätiön ja vaativat potentiaalisia lahjoituskohteita osallistumaan usein pitkään ja monimutkaiseen hakemusrumbaan. Näiltä säätiöitä rahaa saadakseen järjestöjen on tavallisesti myös korvamerkittävä rahat johonkin tiettyyn projektiin.

Scottia ei tällainen kiinnosta. Hän lahjoittaa rahaa yksityishenkilönä ja antaa sitä yksinkertaisesti järjestöjen päivittäisen toiminnan rahoitukseen.

Kohteet voivat käyttää rahat esimerkiksi uusien työntekijöiden palkkaamiseen tai pelkästään järjestön pitämiseen toiminnassa. Kunnianhimoisia projektisuunnitelmia ei tarvita.

”Tärkeintä on saada rahaa ulos ovesta”, yhdysvaltalaisen ajatushautomo Urban Instituten Benjamin Soskis kiteyttää.

Scott ei myöskään vaadi lahjoitustensa kohteilta yksityiskohtaisia raportteja siitä, mihin ja miten annettuja varoja on käytetty. Scott pyytää ainoastaan suurpiirteisen raportin kerran vuodessa.

Yhdysvaltalainen talouteen keskittyvä Bloomberg teki elokuussa kyselyn Scottilta rahaa saaneille tahoille. Selvityksen mukaan Scott jakaa rahaa laajasti yhteiskunnan eri aloille, mutta erityisesti Scott haluaa tukea koulutusta, tasa-arvoa, kulttuuria ja terveydenhuoltoa.

Moni Scottin kohteista ei osannut odottaa lahjoitusta. Noin puolet kohteista oli alle 50 henkeä työllistäviä järjestöjä, jos mukaan ei lasketa yliopistoja ja lukioita. Lähes 90 prosenttia pienistä järjestöistä kertoi, että Scottin lahjoitus oli suurin, jonka he ovat koskaan saaneet.

Bloombergin mukaan moni luuli ensimmäistä Scottin edustajilta saamansa sähköpostia huijaukseksi. Erään järjestön asianajaja oli aluksi ollut aivan varma, että useiden miljoonien dollarien tarjous oli takuulla huijaus.

Bloombergin mukaan ei ole vähättelyä sanoa, että lahjoituksillaan Scottilla on valta osaltaan muovata Yhdysvaltoja uusiksi.

MacKenzie Scott ei itse juuri huutele lahjoituksistaan. Blogissaan Scott viljelee lähinnä lainauksia kaunokirjallisuudesta. Silloin tällöin Scott kertoo, paljonko on viime aikoina lahjoittanut.

Scottin lahjoitussysteemi toimii niin, että Scott tiimeineen ottaa yhteyttä kohteisiin, ei toisinpäin. Scott ei ole paljastanut julkisuuteen sitä, ketkä häntä auttavat lahjoituskohteiden etsinnässä.

Järjestöjen edustajien ja muiden lobbaajien ainoa tapa saada Scottiin yhteys on kommentoida hänen blogiaan.

Läpinäkymättömyys on aiheuttanut sen, että lukemattomat huijarit ovat yrittäneet lypsää ihmisiltä rahaa Scottin nimellä.

Yrityksiä on ollut niin paljon, että Scottin Twitter-tilin esittelytekstinä on varoitus huijareista.

”Kukaan minua edustava tai puolestani lahjoittava ei pyydä aloitusmaksua tai henkilökohtaisia tietoja”, tilillä kerrotaan. Tekstin perässä on linkki palveluun, jossa huijausyrityksistä voi raportoida.

Scott on luvannut antaa pois suurimman osan varallisuudestaan. Lahjoittaminen jatkuu niin kauan kuin kirstussa on kolikoita.

Kaiken omaisuuden pois antaminen voi kuitenkin olla yllättävän haastavaa, sillä neljä prosenttia Amazonin osakkeista omistavan Scottin varallisuus on lahjoitusurakan aikana vain kasvanut Amazonin arvon noustessa.

Vaikka rahaa on heitetty ulos ovesta ennätykselliseen tahtiin, on sitä tullut ikkunoista sisään vieläkin nopeammin.