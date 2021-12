EU:n velkasääntöjen uskottavuus on Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan mennyttä. Tilalle pitäisi saada parempaa valvontaa ja velkamäärän säätelyä maakohtaisesti.

Bryssel

Suomalainen elinkeinoelämä vaatii Suomea parantamaan EU-vaikuttamista ja pyrkimään nykyistä päättäväisemmin ”ytimiin” eli paikkoihin, joissa EU-jäsenmaat tekevät isot talouspolitiikan linjavalinnat.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti torstaina omat näkemyksensä siitä, millaista talous- ja finanssipolitiikkaa EU:n pitäisi sen mielestä toteuttaa koronan jälkeisessä ajassa, ja mitä linjoja Suomen pitäisi ajaa.

EU:n jäsenmaat joutuvat pohtimaan muun muassa sitä, miten nykyistä vakaus- ja kasvusopimusta uudistetaan. Lisäksi eteen tulee kysymys siitä, miten EU kerää niin sanottuja omia varoja eli kerää esimerkiksi EU:n laajuisia veroja.

Samoin osa jäsenmaista on väläytellyt kesäkuussa 2020 sovitun elvytyspaketin jatkoa, vaikka esimerkiksi Suomi haluaisi paketin olevan kertaluontoinen.

Suomi ei ole muodostanut kantaansa esimerkiksi vakaus- ja kasvusopimuksen jatkoon, mutta tähänastiset hallituksen puheenvuorot ovat pitkälti samansisältöisiä kuin EK:n esitykset.

EK:n näkemyksen mukaan vakaus- ja kasvusopimusta pitää uudistaa, koska se on menettänyt uskottavuutensa eikä ole realistista, että osa maista kykenisi vuosiin palaamaan sen velkasääntöihin.

Sopimuksen mukaan jäsenmaan budjetin alijäämä ei saa olla suurempi kuin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta ja julkisen velan bkt-suhteen pitää olla alle 60 prosenttia.

EK ehdottaa etenemistä kohti maakohtaisia kriteerejä ja itsenäisen valvontaelimen perustamista seuraamaan jäsenmaiden talouspolitiikkaa.

EK tuomitsee niin sanotun kultaisen säännön eli ehdotuksen siitä, että esimerkiksi ilmastotoimiin otettu velka olisi ”hyvää” velkaa, jota ei tarvitsisi ottaa huomioon velkaantumisastetta laskettaessa. Tämä eurooppalaisessa keskustelussa pyörinyt ehdotus on saanut vastakaikua Suomessa muun muassa Sdp:stä.

”EK suhtautuu tähän hyvin kriittisesti”, sanoo EK:n hallituksen jäsen, OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Kun EU:n pelisääntöjä kehitettiin, keskeinen ajatus oli, että paine rahamarkkinoilta eli ”markkinakuri” osaltaan vähentäisi maiden intoa velkaantua liikaa ja hölmöillä talouspolitiikassaan.

Pandemian aikana markkinakuri on hävinnyt olemattomiin eivätkä maat juuri joudu maksamaan eri hintaa ottamastaan velasta. Huomattavan velkaantuneen Italian maksama korko on vain noin prosenttiyksikön korkeampi kuin esimerkiksi Saksan, Ritakallio sanoi.

EK kannattaa ratkaisuna tähän pankkiunionin viimeistelyä EU:ssa eli pankkien ja valtioiden kohtalonyhteyden purkamista. Työ on jo pitkällä, mutta esimerkiksi ajatus Euroopan laajuisesta talletussuojasta on edennyt hitaasti.

EU:n komissio valmistelee parhaillaan esityksiä mahdollisista EU:n omista varoista, joita EU voisi saada esimerkiksi päästökaupasta, tulevista hiilitulleista ja asettamalla veroja.

EK ei ole innostunut EU:n laajuisista veroista. EK:n taustatyössä käyttämä asiantuntija Johnny Åkerholm sanoo, että verot joko nostavat EU-kansalaisten verotusta tai kaventavat jäsenvaltioiden mahdollisuuksia verottaa kansallisesti.

”Ei ole veroja, jotka tuottavat tuloja ilman että joku ne maksaisi”, Åkerholm sanoo.

EU:n ilmastopaketin yhteyteen suunniteltu sosiaalinen ilmastorahasto saa EK:n tuomion. Sen tarkoituksena olisi tukea heikommassa asemassa olevia kansalaisia, joille vihreä siirtymä näkyy elinkustannusten nousuna.

Myös Suomen hallitus vastustaa sosiaalista ilmastorahastoa. Jos se jää syntymättä, EU:n päästökaupan laajennus liikenteeseen ja rakennuksiin joutuu vaikeuksiin.

EK on hallituksen kanssa samoilla linjoilla myös siinä, että kesällä 2020 sovitun ja nyt Suomeenkin maksussa olevan elpymispaketin pitäisi olla kertaluontoinen. Osassa jäsenmaita on toiveita vastaavanlaisista uusista järjestelyistä, vaikka nykyisenkin paketin toteutus on yhä kesken.

Timo Ritakallio luonnehtii paketin olevan ”jälleenrakennus- ja investointirahoitusta”, jonka vaikutukset näkyvät viiveellä.

Elpymisrahaston perustamisen yhteydessä jäsenmaat sopivat ottavansa yhdessä velkaa eli käytännössä toteuttivat aiemmin tabuna pidetyn ajatuksen ”eurobondeista”, yhteisistä eurooppalaisista velkakirjoista.

Osa jäsenmaista haluaisi jatkaa ja laajentaa yhteistä velanottoa. Suomi ei kuulu joukkoon, eikä ajatus saa tukea myöskään EK:lta.