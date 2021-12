Ainakin Yhdysvalloissa moni käyttäjä on luonut rinnakkaisia tilejä Instagramiin.

Sosiaalisen median palvelu Instagram kannustaa käyttäjiään perustamaan palveluun useita tilejä.

Metan omistama Instagram on viimeksi kuluneen vuoden aikana ehdottanut käyttäjilleen toisen tilin perustamista. Ehdotus tulee esille esimerkiksi silloin, jos käyttäjä painaa pitkään oikeassa alakulmassa sijaitsevaa profiilikuvaansa.

”Pidä yhteyttä pienemmän kaveriporukan kesken. Luo uusi tili, jotta voit pitää yhteyttä kavereidesi kanssa”, sovellus sanoo.

Uuden tilin voi yhdistää vanhaan tiliin tai luoda kokonaan erillisen käyttäjän.

Miksi Instagram haluaa käyttäjien luovan uusia tilejä?

The Wall Street Journalin (WSJ) mukaan syitä on monia. Instagram on kertonut, että moni on luonut uuden käyttäjän, koska haluaa toisesta tilistään yksityisemmän.

Lisäksi uuden tilin luominen nollaa sovelluksen käyttäjästä keräämät tiedot. Instagram ei enää uudella tilillä tarjoa käyttäjälle vanhoihin mielenkiinnon kohteisiin liittyviä mainoksia ja sisältöjä.

Mahdollisuudella tehdä uusi tili helposti Instagram yrittää myös saada vanhoja käyttäjiään aktivoitumaan uudelleen. Aktiivisemmat käyttäjät tarkoittavat enemmän liikennettä sovelluksessa, mikä taas lisää mainostajien kiinnostusta.

Moni käyttäjä on jo luonut rinnakkaisen tilin. WSJ:n näkemien Instagramin sisäisten tietojen mukaan Yhdysvalloissa palvelua käytti aktiivisesti toukokuussa 108 miljoonaa ihmistä. Päivittäin aktiivisia tilejä oli kuitenkin 126 miljoonaa.

Noin 18 miljoonaa ihmistä käyttää siis enemmän kuin yhtä tiliä.

WSJ:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Instagram on selvästi huomannut, että ihmiset kaipaavat sosiaaliselta medialtaan yhä enemmän yksityisyyttä, ja nyt sovellus yrittää vastata tähän kehitykseen.