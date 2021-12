Hongkongin kiinalaistaminen voi auttaa taloutta jatkossakin, mutta siitä tulee enenevässä määrin kiinalainen eikä kansainvälinen keskus, arvioi Business Finlandin Sari Arho Havrén.

Demokratia-aktivistit Tsang Kin-shing ja and Chan Po-yin osoittivat mieltään Wan Chain liikealueella Hongkongissa lokakuun alussa.

Talous näyttää kukoistavan poliittisesti tiukentuneessa ja rajujen koronarajoitusten riivaamassa Hongkongissa, mutta samaan aikaan monikansalliset yritykset siirtävät aluekonttoreitaan toisaalle.

Hongkongin yritysilmapiiri on ollut jotakuinkin pysähtyneessä tilassa muutaman viime vuoden ajan, arvioi Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden asiantuntija ja Suomi–Hong Kong-kauppayhdistyksen pääsihteeri Jenni Isola.

Hongkongia ovat riepottaneet ensin mielenosoitukset ja mellakat, sitten turvallisuuslain voimaantulon aiheuttama epävarmuus ja koronapandemia, jonka myötä muun muassa maahanpääsy on ollut ja on edelleen hyvin haastavaa, Isola kommentoi STT:lle sähköpostitse.

Hongkong on Isolan mukaan edelleen hyvin tärkeä englanninkielinen talousalue Aasiassa. Toisaalta Kiinan poliittinen painostus näkyy Hongkongissa selvästi ja aiheuttaa myös epävarmuutta tulevaisuuden investointien suhteen.

Sekä Isola että Suomen Hongkongin-pääkonsuli Johanna Karanko alleviivaavat kuitenkin Hongkongin olleen viime vuonna maailman kolmanneksi suurin ulkomaisten investointien kohde.

Karangon mukaan rahoitusmarkkinoilla on mennyt viime vuoden ja tämän vuoden lujempaa kuin koskaan. Kovassa buumissa on ollut myös tavarakauppa.

Talouslehti Financial Timesin mukaan liki viitisenkymmentä ulkomaista alueellista pääkonttoria on jo jättänyt Hongkongin tänä vuonna. Alueelta on lähtenyt muun muassa ainakin kuusi maailmanlaajuista pankkia. Samalla tilalle tulee kuitenkin jossain määrin kiinalaisia konttoreita.

”Hongkongin kiinalaistaminen voi toki sitä taloutta auttaa jatkossakin, mutta kyllähän siitä yhä enemmän tulee kiinalainen eikä kansainvälinen keskus”, Business Finlandin Sari Arho Havrén tiivistää.

Hongkongin tulevaisuus kytkeytyykin Arho Havrénin mukaan siihen, miten Manner-Kiina voi alueesta hyötyä. Kiinalle Hongkongin suurin merkitys on sen vapaasti vaihdettava valuutta, jollaista emomaassa ei ole.

Ulkomaalaisille Hongkongista tekee Arho Havrénin mukaan edelleen houkuttelevan alueen alhainen 15 prosentin veroaste. Hongkongin intresseissä onkin pitää veroaste matalana, eikä verotuksen kiristämisestä lähiaikoina ole viitteitä.