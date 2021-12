Aluksen on tarkoitus lähteä helmikuusta alkaen Hangosta joka toinen päivä.

Stena Linen Stena Gothica -alus on toinen aluksista, jotka liikennöivät ensi vuonna Suomen ja Ruotsin väliä.

Ruotsalainen lauttayhtiö Stena Line avaa uuden päivittäin liikennöivän laivareitin Suomen ja Ruotsin välille.

Yhtiö kertoo asiasta tiedotteessaan.

Stena Linen aluksen on määrä kulkea Hangosta Ruotsin Nynäshamniin, joka sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Tukholmasta etelään.

Reitin on tarkoitus avautua yhdellä lautalla helmikuun alussa. Alussa lähtöjä on Hangossa joka toinen päivä. Toukokuussa reitille lisätään toinen alus ja sen jälkeen kummassakin satamassa on lähtö päivittäin.

Reitti on Stena Linen ensimmäinen Suomessa.

Reitin Urd- ja Stena Gothica -matkustaja-rahtilauttojen kapasiteetti on 1 600 kaistametriä ja 186 matkustajaa. Merimatka kestää 13 tuntia.