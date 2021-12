Uudistuksen tavoitteena on parantaa maan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Arabiemiraatit sopeuttaa viikonloppunsa sijoittumista läntiseen maailmaan.

Jatkossa maassa on käytössä neljän ja puolen päivän työviikko ja viikonloppua vietetään länsimaiden tapaan lauantaina ja sunnuntaina.

Muutoksen tavoitteena on parantaa maan kilpailukykyä ja sopeutumista globaaleille markkinoille. Maan johdon mukaan uusi työviikko asettaa Arabiemiraatit globaaleilla markkinoilla samalla viivalle muiden maiden kanssa sekä helpottaa kansainvälistä kauppaa.

Vuoteen 2006 asti Arabiemiraateissa viikonloppua vietettiin torstaina ja perjantaina. Sen jälkeen viikonloppu on sijoittunut perjantaille ja lauantaille. Työviikko on aiemmin alkanut sunnuntaina ja loppunut torstaina.

Muutos on poikkeuksellinen sillä perjantai on muslimimaissa perinteisesti vapaapäivä, joka on pyhitetty rukouksille. Uusi työviikko asettuu nyt osin islamin perinteitä vastaan.

Uusi työviikko päättyy perjantaina kello 12 päivällä. Perjantain rukoukset moskeijoissa alkavat 13.15.

Globaaleihin markkinoihin sopeutuminen johtaakin nyt maan uutistoimisto VAM:n mukaan Arabiemiraateissa maailman lyhimpään työviikkoon.

Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Bloomberg.

Uusi ”Kansallinen työviikko” tulee pakolliseksi kaikille maan hallintoelimille vuoden alusta alkaen.

Muutos on pakollinen vain julkisella sektorilla, eikä se velvoita yksityisiä yrityksiä. Vielä ei ole selvää, vaikuttaako muutos paikallisen pörssin kauppapäiviin.

Länsimaiseen työviikkoon siirtymistä on spekuloitu Arabiemiraateissa jo vuosia. Uutistoimisto Reutersin mukaan ainakin sosiaalisessa mediassa suhtautuminen muutokseen on ollut pääasiassa positiivista.