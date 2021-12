Ruokalähettiyhtiö Wolt laajeni Jerusalemiin lokakuussa. Sitä edelsi operaatio, jossa oli mukana myös kaupungin johtoa. Nyt arabikuski Yacid Golani polkaisee skootterin käyntiin ja kuljettaa kosher-aterian juutalaisalueelle.

Kun Yacid Golani oli 20-vuotias, hän alkoi kuljettaa skootterillaan postia kaupungissa, jota sekä juutalaiset, kristityt että islamilaiset pitävät pyhänä. Golani on Jerusalemissa syntynyt arabi. Nyt hän on 26-vuotias ja suomalaisten perustaman ruokalähettiyhtiö Woltin kuriiri kotikaupungissaan.

On torstai ja lounasaika. Golanin skootterin siniseen Wolt-laatikkoon on pakattu juutalaisen Sima-ravintolan ateria: kubbeh-lihakeittoa sekä sofritoa, perinteisellä jerusalemilaisella tavalla valmistettua kanaa, riisiä ja papuja.

Golani pääsee skootterillaan liikennevaloista liikkeelle ennen autojonoa. Hän toimittaa tilauksen kolmen kilometrin päähän juutalaisten asuttamalle alueelle, Kubovi-kadun pienkerrostalossa asuvalle naiselle. Aikaa kuluu 29 minuuttia: tulos alittaa puolen tunnin tavoiteajan.

Golani tuntee hyvin sekä Jerusalemin juutalaisten asuttaman länsiosan että arabivaltaisen itäosan. Hän vie ruokaa puolelta toiselle. Uskonnolliset tai etniset jännitteet eivät hänen mukaansa vaikuta käytännön työhön.

”Jakelua haittaavat toisinaan puuroutuva liikenne ja lukuisat rakennustyöt”, Golani sanoo.

Wolt laajeni Jerusalemiin lokakuussa. Sitä edelsi operaatio, jonka aikana yrityksen kymmenhenkinen työryhmä tapasi lukuisia ravintoloiden edustajia ja kuunteli heidän tarpeitaan. Ryhmä tapasi myös Jerusalemin kaupungin johdon, joka piti liikeideaa hyvänä: se yhdistää Jerusalemin erilaisia osia ruuan avulla.

Woltin viestintäjohtaja Jerusalemissa, Omri Sheinfeld, sanoo, että idean on jo osoitettu toimivan.

”Voimme kuljettaa esimerkiksi tunnettuja arabialaisia makeisia juutalaisiin kaupunginosiin, sillä monet juutalaiset eivät tule arabivaltaiseen vanhaan kaupunkiin. Samoin voimme viedä perinteisiä juutalaisia ruokia arabialueille”, Sheinfeld sanoo.

Jerusalemin historiallisessa vanhassa kaupungissa on muurien takana juutalaisten, muslimien, kristittyjen ja armenialaisten osat ja niissä omat ruoka- ja kauppapaikkansa. Sheinfeld viittaa siihen, etteivät juutalaiskorttelissa ja esimerkiksi Itkumuurilla rukoilemassa käyvät juutalaiset asioi arabivaltaisessa itäosassa.

” ”Kaupungin moninaisuus on haaste.”

Woltin viestinnästä vastaava Omri Sheinfeld kuljettaa toisinaan itsekin ruokaa skootterillaan.

Jerusalem on Israelin suurin kaupunki lähes miljoonalla asukkaallaan. Koko Jerusalemin asukkaista 60 prosenttia on juutalaisia ja noin 38 prosenttia arabeja, joista suurin osa on muslimeja.

Wolt aloitti Länsi-Jerusalemin vilkkaasta liike-elämän keskuksesta ja laajensi Itä-Jerusalemin arabivaltaisille alueille. Se laajentaa toiminta-aluetta edelleen.

”Esimerkiksi Pisgat Zeevin juutalaissiirtokunta on mielenkiintoinen alue, samoin Beit Haninan arabikaupunginosa, jossa on hyviä ravintoloita”, sanoo viestintäpäällikkö Sheinfeld.

Pisgat Zeev on suuri siirtokunta palestiinalaisten asuttamassa Itä-Jerusalemissa. Siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Vain sellaiset kuljettajat, joilla on Israelin henkilökortti, voivat kuljettaa ruokaa koko alueella, myös siirtokuntiin.

Sheinfeld viittaa jännitteisiin sanomalla vain, että ”kaupungin moninaisuus on haaste”.

Hänkin puhuu enemmän käytännön vaikeuksista: sellaisia ovat mäkisyys ja rannikkoa epävakaisempi sää. Jerusalemissa voi sataa lunta. Juuri tällaisina aikoina tilausten määrä kasvaa ja kuriirien määrä vähenee.

”Voimme sulkea palvelun muutamiksi minuuteiksi. Asiakkaat tietävät jo, että palvelu aukeaa hetken päästä uudelleen. Joskus olemme antaneet kuriireillemme lisäbonusta”, Sheinfeld sanoo.

Kuljettajat valitsevat sovelluksella keikkansa ja toimialueensa itse.

Sheinfeldin mukaan Woltilla on Jerusalemissa jo muutaman viikon toiminnan jälkeen merkittävä markkinaosuus, vaikka markkinoilla olivat jo hollantilaisen kuljetuspalvelu Just Eatin omistama 10Bis ja pääosin arabialueilla toimiva Haat.

Israelissa Wolt aloitti Tel Avivista vuoden 2018 lopussa. Se on nyt jo 23 kaupungissa, jotka yhtiö on jakanut 11 jakelualueeseen. Wolt pitää markkinaosuutensa koko maassa liikesalaisuutena, mutta kertoo sen olevan ”merkittävä”. Viime kesänä, ennen aloitusta Jerusalemissa, Woltin osuuden arvioitiin olevan Israelin ruokalähettipalveluista noin 70–80 prosenttia.

Woltin merkittävyydestä kertoo sekin, että joukko israelilaisia ravintoloitsijoita vaati joulukuussa 2020 maan kilpailuviranomaisia rajoittamaan yrityksen toimintaa monopolilainsäädännön perusteella. He myös väittivät yhtiön noin 31 prosentin komissiota liian suureksi. Wolt vastasi, että sen perimä komissio tulee edullisemmaksi kuin se, että ravintola pyörittäisi omaa kuljetusorganisaatioitaan.

Jerusalemissa Woltin strategiaan kuului kehittää take away -palvelua sellaisiinkin ravintoloihin, jotka eivät ole aiemmin myyneet ruokaa ulos. ”Halusimme nimenomaan erityyppisiä ja -tasoisia paikkoja mukaan”, Sheinfeld sanoo.

Alkuun mukaan tuli noin sata ravintolaa. Ne ostivat Woltilta tablettitietokoneen ja saivat opastusta sovelluksen käytössä. Ne, joilla ei ollut noutoruuasta kokemusta, saivat koulutusta ruuan pakkaamiseen. Esimerkiksi keiton kuljettamisessa on omat niksinsä.

Samaan aikaan alkoi kuriirien rekrytointi sosiaalisessa mediassa. Silloin mukaan tuli Yacid Golani.

Yacid Golani pakkaa ruokakuljetusta Jerusalemin keskustassa.

Golani on töissä melkein joka päivä, mutta muslimien vapaapäivänä perjantaina ja juutalaisten sapattina lauantaina voi pitää vapaata, sillä silloin kuljetuksia on vähän.

Uskonto kieltää juutalaisilta lähes kaiken työnteon sapattina. Silloin ei sääntöjen mukaan myöskään ajeta autolla tai valmisteta ruokaa. Juutalaiset eivät saa syödä muidenkaan sapattina valmistamaa ruokaa. Yleensä juutalaiset vain lämmittävät ennen sapattia valmistamansa ruuat.

Käytännössä uskontokuntien sisällä on kirjo erilaisia tapoja syödä.

Jotkut juutalaiset, etenkin Venäjältä muuttaneet, ovat maallistuneet eivätkä noudata uskonnollisia sääntöjä. Sapattina ruokalähetyksiä ajavat arabit, ja niitä tilaavat maallistuneet juutalaiset sekä arabit. Juutalaisten kosher-ruoka täyttää myös muslimien halal-vaatimukset.

”Toiset juutalaiset ajavat sapattina autoa mutta tilaavat kuitenkin kosher-ruokaa”, Omri Sheinfeld kuvailee.

”Toiset taas tilaavat kosher-ruokaa ei-kosher-ravintoloista.”

Eniten kaupungissa tilataan pizzaa tai hampurilaisia, Yacid Golani sanoo. Juutalaisten tilaamien hampurilaisten pitää yleensä täyttää kosher-vaatimukset. Se tarkoittaa Golanin mukaan lähinnä sitä, että liha on kosher-säännösten mukaista eikä sen päällä ole juustoa, joka on maitotuote.

Korkean tulotason alueilla kuten Rehaviassa kuljetetaan paljon voileipiä ja vegaaniruokaa.

Sinisen Wolt-laatikon lisäksi Yacid Golanilla on skootterinsa perässä tunnukseton laatikko. Siinä hän kuljettaa oman yrityksensä nimissä kukkia. Golani on palkannut kaksi alaista.

”Voin ajaa pari tuntia Woltia ja väliin pari tuntia kukkia ja sitten taas Woltia, miten haluan”, hän sanoo.

Kilometrejä on vajaan kolmen kuukauden aikana kertynyt skootterin mittariin kymmenisen tuhatta.

Woltin kuriirit ovat Israelissa itsenäisiä elinkeinonharjoittajia, eivät työntekijöitä.

Kuten muissakin maissa, alustataloudessa työskentelevien asema puhuttaa. Maan talousministeriö sekä sosiaaliturvasta vastaavat viranomaiset selvittävät parhaillaan alustatalouksien sosiaalisia vaikutuksia sekä työntekijöiden vakuutus- ja veroasioita.

Jerusalem on todennäköisesti mäkisin kaikista yli kahdestasadasta Wolt-kaupungista, ja tavanomainen polkupyörä soveltuu kuljetuksiin vain pienellä alueella kaupungissa. Kuriirit eivät aja autolla, sillä kaupungissa on vaikea pysäköidä ja kaksipyöräisellä pääsee nopeammin.

Wolt vaati kuriireilta kuitenkin ajokortin. Yritys pitää aloittaville kuljettajille koulutuksen sekä hepreaksi että arabiaksi. Woltin toiminnassa poikkeuksellista oli alussa se, että uusia kuriireja kuljetettiin ympäri Jerusalemia. Heille opetettiin reittejä sekä käyttäytymistä liikenteessä, esimerkiksi sitä, ettei jalkakäytäviä tukita.

Nyt Woltilla on Jerusalemissa ”muutamia satoja kuriireja”, tarkka luku on liikesalaisuus. Koko maassa kuriirien lukumäärä on noin kymmenentuhatta.

Kuriiri Golani tutkii parasta reittiä asiakkaan luo. Tien toisella puolella odottaa skootteri.

Woltin myynti yhdysvaltalaiselle Doordashille tuskin vaikuttaa Israelin-liiketoimintaan, arvioi Sheinfeld.

”Woltilla on hyvä bisnestarina, mikä on tärkeää Israelissa. Suomella on hyvä maine, sillä Israel ja Suomi ovat samankokoisia ja innovatiivisia, ja molemmat ovat menestyneet vaikeissa olosuhteissa”, Sheinfeld sanoo.

”Tapasin Suomen suurlähettilään Tel Avivissa ja sanoin hänelle, että me olemme Suomen toinen suurlähettiläs Israelissa.”

Joulukuussa Wolt ilmoitti perustavansa Israeliin myös Wolt Market -palvelun, joka aloittaa elintarvikkeiden kuljetuksen asiakkaille. Yhtiö perustaa omia varastojaan, joista ruoka-, juoma- ja hygieniatuotteet kuljetetaan suoraan asiakkaille. Toiminta alkaa Tel Avivista, ja se kilpailee samantyyppistä palvelua tarjoavan Yango Delin ohella myös verkkokauppaa käyvien päivittäistavaraketjujen kanssa.

Omri Sheinfeld sanoo, että koronaepidemia on lisännyt ruokakuljetuksia ja toiminta Israelissa on laajentunut nopeasti. Suurimmat maanlaajuiset kilpailijat ovat Just Eatin omistama 10Bis ja Yango Deli, jonka taustalla on venäläinen Yandix.

Vaikka alustatalouteen perustuvat palvelut ovat kasvaneet Israelissa viime vuosina, kaupungit ovat kuitenkin erilaisia, huomioi kansainvälisen liiketoiminnan asiantuntija Sami Jääskeläinen Suomen suurlähetystöstä.

”Tel Avivissa on paljon diginatiiveja, joille digitaalisten palvelujen käyttö on luontevaa.”

Koko maassa oli vuoden 2021 alussa 1,17 mobiililiittymää asukasta kohden. Luku on DataReportalin. Vastaava on Suomessa 1,78 ja Saksassa 1,34.

Kaupungeissa, joissa on paljon ortodoksijuutalaisia, digipalveluja käytetään suhteessa vähemmän.

Jääskeläisen mukaan huomionarvoista on, että sähköskootteri on yleinen kulkupeli Israelin lauhassa ilmastossa.

”Jotkut Wolt-kuriirit ajavat vuokratulla sähköskootterilla”, Jääskeläinen sanoo.

Liikenteessä kaksi alustataloutta saattaa yhdistyä.