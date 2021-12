Wide ContentPlaceholder

Talous | Rahastot

Kaikki tuntevat New Yorkin pörssin ja Nasdaqin, mutta Wall Streetiä heiluttaa nyt valtava sijoitus­rahasto, joka on vielä monille tuntematon

Vanguardin Total Stock Market -rahaston sijoitusten arvo on 1,3 biljoonaa dollaria. Se on ikioma markkinansa, jonka voimanlähteenä on vaatimaton, CRSP:ksi kutsuttu indeksi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki