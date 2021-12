Suomessa on tuulivoimaa jo noin 3 000 megawattia. Määrä vastaa nimellisteholla mitattuna melkein kahta Olkiluodon ydinvoimalan uutta kolmosyksikköä.

Viime perjantai-iltapäivän kaakkoispuhurissa myllyt jauhoivat hiilidioksidipäästötöntä sähköä 2 300 megawatin teholla. Se oli vain noin 400 megawattia vähemmän kuin Suomen nykyiset ydinvoimalat yhteensä pystyvät tuottamaan.

Perjantaina oli Etelä-Suomessa vain pari astetta pakkasta ja sähköä kulutettiin yhteensä noin 13 000 megawatin teholla.

Viime viikon tiistaina oli sen sijaan koko maassa kipakka pakkanen. Sähkön kulutuskin ylitti silloin 14 000 megawattia. Tuulivoimasta ei siinä tilanteessa ollut juuri apua.

Sää oli tyyni niin kuin usein pakkasella. Tuulivoimalat tuottivat sähköä vain noin 300 megawatin teholla.

Sähköä tuotiin tiistaina siirtojohtojen täydellä kapasiteetilla niin Venäjältä kuin Ruotsista. Silti sähkön hinta oli koko päivän ajan sähköpörssissä 50–60 senttiä kilowattitunnilta eli noin kymmenkertainen verrattuna pariin aiempaan vuoteen.

Hallitsematon tuotannon vaihtelu on tuuli- ja myös aurinkovoiman ongelma.

Energiavirasto ja Fingrid, joiden tehtävänä on huolehtia sähköjärjestelmän valvonnasta ja vakaudesta laskevat huippukulutustilanteessa tuulivoiman varaan vain kuusi prosenttia sen nimelliskapasiteetista.

Suomessa on periaatteessa sähköntuotantokapasiteettia 17 600 megawatin edestä. Energiavirasto laskee, että siitä on käytössä tämän talven kovimpina pakkaspäivinä varmasti vain alle 11 000 megawattia.

Ennusteiden mukaan uutta tuulivoimaa tulee Suomeen 1 000–1 500 megawatin vuosivauhtia ja jos merituulivoimaa aletaan rakentaa, tahti kiihtyy entisestään.

Alla näkyvän kuvaajan esittämän ennusteen laatimisen jälkeen tuulivoimaa on jo tullut tänä vuonna lisää noin 600 megawattia.

Samaan aikaan fossiilisten polttoaineiden polttamiseen perustuvat ja nopeasti säädettävät voimalaitokset pääosin suljetaan vuosikymmenen loppuun mennessä.

Miten järjestelmä selviää vaihtelusta ja talven kovimmista kulutuspäivistä, jolloin tilastollisesti on usein tyyntä?

Energiavirasto ennustaa, että tänä talvena sähkön hetkellinen kulutus voi nousta korkeimmillaan noin 15 100 megawattiin. Siinä tilanteessa Suomi on täysin riippuvainen sähkön tuonnista. Omaa tuotantoa olisi käytössä vain runsaat 11 000 megawattia.

Kantaverkkoyhtiö Fingridissä vakuutetaan, että tilanne on hallinnassa.

”Yleensä jossain tuulee aina, joten huippukulutustilanteissakin tuulivoima tuottaa jotain. Yleensä ottaen talvella myös tuulee keskimäärin paljon, vaikka aivan kylmimpinä päivinä ei tuulisi”, sähköjärjestelmän käytöstä vastaava johtaja Reima Päivinen Fingridistä sanoo.

Suomessa on Päivisen mukaan naapurimaihin verrattuna ”maltillisesti” tuulivoimaa. Esimerkiksi Ruotsissa tuulivoimaa on jo 10 000 megawattia.

Kaiken kaikkiaan tuulivoiman lisääntyminen parantaa Päivisen mukaan Suomen tilannetta, koska omavaraisuus sähköntuotannossa paranee, vaikka tuotanto jakautuukin epätasaisesti.

Pitkällä aikavälillä sähköä voitaneen varastoida esimerkiksi tuottamalla siitä vetyä tai lisäämällä akkuja. Sähköllä on kannattavaa tuottaa vetyä tai synteettisiä polttoaineita silloin kun tuulivoimalat tuottavat paljon, kulutus on pientä ja hinta painuu lähelle nollaa.

” Huippukulutustilanteissa ja muina tyyninä päivinä Suomi on säätövoiman varassa.

Ennen kuin laajamittaiset vety- tai varastointisovellukset ovat käytössä, tuotannon vaihtelun kanssa pitää kuitenkin selvitä vuosia.

”Olkiluodon kolmannen yksikön valmistuminen helpottaa tilannetta jo huomattavasti”, Päivinen sanoo.

Huippukulutustilanteissa ja muina tyyninä päivinä Suomi on silti säätövoiman varassa. Parasta säätövoimaa on vesivoima. Se on päästötöntä ja sitä voidaan varastoida tekoaltaisiin. Voimaloiden käyttöä voidaan säätää hyvinkin nopeasti.

Suomen vesivoimajoissa varastointimahdollisuutta on vähän, vain noin 5,5 terawattitunnin verran.

Norjan ja Ruotsin tekoaltaissa sen sijaan on ennen talvea tallessa keskimäärin 121 terawattituntia sähköä. Tänä vuonna kesä oli tosin niin vähäsateinen, että määrä oli selvästi pienempi.

Suomen vuotuinen sähkönkulutus on noin 80–90 terawattituntia.

Hallitsematon tuotannon vaihtelu on tuuli- ja myös aurinkovoiman ongelma. Kuvassa tuulivoimaloita Haminassa.

Käytännössä kaikki Suomen sähkövoimalat eivät juuri koskaan ole käytössä edes huippukulutustilanteessa, koska sähköä on ollut saatavilla naapurimaista riittävän edulliseen hintaan.

Suomen sähköturvallisuus perustuu siis pohjoismaisiin siirtoyhteyksiin. Tänä syksynä niissäkin on ollut ongelmia. Yhteyksiä ei saisi rajoittaa kuin hätätilanteessa, mutta Ruotsi ja Norja ovat ajoittain toimineet sääntöjen vastaisesti.

Myös kulutuksen pitäisi joustaa tiukimmissa sähkönkäyttötilanteissa. Teollisuus ja esimerkiksi kauppakeskukset säätävät sähkön käyttöään hintojen ja tehotilanteen mukaan.

Häiriötilanteiden varalta on tehty vielä erityisjärjestelyjä.

Järjestelmän pitää olla aina varautunut suurimman voimalayksikön eli jatkossa kesällä käynnistyvän Olkiluodon 1 600 megawatin tehoisen kolmannen yksikön mahdolliseen häiriöön.

”Jos se irtoaisi äkillisesti verkosta, niin samalla sekunnilla teollisuuden kulutusta suljetaan verkosta automaattisesti. Lisäksi 15 minuutissa käynnistettävällä reservivoimalla korvattaisiin puuttuva tuotanto”, Päivinen sanoo.

Järjestelyistä on sovittu joidenkin teollisuusyritysten kanssa. Näin estetään järjestelmän kaatuminen.