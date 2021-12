Elinkeinoelämän keskusliitto kertoo tiedotteessa vaatineensa jo pitkään koronapassin käytön laajentamista myös työpaikoille.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan noin kaksi kolmasosaa suomalaisista (64 prosenttia) kannattaa koronapassin käyttöönottoa työpaikoilla. Työssä olevista suomalaisista koronapassin laajentamista työpaikoille kannattaa 62 prosenttia. EK perustaa lukemansa Taloustutkimuksella teettämäänsä kyselyyn.

Taloustutkimus haastatteli vajaata 1 300:aa henkilöä 3.–7. joulukuuta. Kysely tehtiin internetpaneelissa. Otos edustaa Suomen aikuisväestöä. Kyselyn virhemarginaali on Taloustutkimuksen mukaan noin 2,5 prosenttiyksikköä.

EK kertoo tiedotteessa vaatineensa jo pitkään koronapassin käytön laajentamista myös työpaikoille.

”On todella outoa, että esimerkiksi ravintolassa asiakkailta kysytään koronapassit, mutta työntekijöiltä niitä ei voi pyytää”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo tiedotteessa.

EK:n mukaan yhtä ”oudoksuttava tilanne on esimerkiksi vanhusten hoitolaitoksissa, joissa riskiryhmien edustajien hoitajilta ei voida tarkistaa koronapasseja”. Paitsi riskiryhmään kuuluvien, myös työntekijöiden oikeuksiin kuuluu saada olla ja työskennellä mahdollisimman turvallisessa ympäristössä, EK sanoo tiedotteessa.

”Valtaosa suomalaisista suhtautuu koronarokotteeseen myönteisesti ja suurin osa yli 12-vuotiaista on onneksi jo rokotettu. Vielä on kuitenkin paljon heitä, jotka syystä tai toisesta eivät ole rokotetta ottaneet. Koronapassin käytön laajennus on tehokas keino parantaa rokotekattavuutta nykyisestä”, Häkämies sanoo tiedotteessa.