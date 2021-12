EU:n komissio: Suurin osa alustataloudessa työskentelevistä on aidosti yrittäjiä – EU julkaisi kriteerit, joilla jäsenmaat voivat testata asian

Komission mukaan noin 5,5 miljoonaa ihmistä on luokiteltu väärin yrittäjiksi, kun he oikeasti ovat työntekijän asemassa. Heidän asemaansa halutaan parantaa.

”Nykyinen tilanne ei ole hyvä millekään osapuolelle, koska eri viranomaiset tulkitsevat lainsäädäntöä eri tavoin sekä eri maissa että Suomenkin sisällä. Tämä on juuri sitä, mitä olemme pyytäneet”, sanoo Woltin perustajiin kuuluva ja yhtiön puhemiehenä toimiva Juhani Mykkänen.

EU:n komission mielestä sen haluamat uudet säännöt alustatalouden yrityksille kuten esimerkiksi ruokalähetti- ja kuljetuspalveluille eivät tule mullistamaan alan liiketoimintaa tai kaatamaan yrityksiä.

Komissio esitteli sääntöehdotuksensa torstaina.

Komission arvion mukaan yli 90 prosenttia EU:ssa toimivista digitaalisista alustoista luokittelee palveluksessaan olevat yrittäjiksi. Komission mukaan useimmat heistä ovatkin itsenäisiä työssään ja täyttävät määritelmän, eikä komissiolla sinänsä ole mitään alustatalouden liiketoimintamallia vastaan.

Ongelmia tulee, jos ihmisten väitetään olevan yrittäjiä, mutta käytännössä heiltä puuttuu yrittäjän vapaus. Silloin kyse voi olla siitä, että alustayritys pyrkii kiertämään työnantajalle kuuluvia lakisääteisiä velvoitteita.

Monet alustatalouden yhtiöt olivat huolissaan ehdotuksesta liikkeellä olleista ennakkotiedoista ja varoittelivat, että säännöt voivat johtaa työpaikkojen määrän vähenemiseen.

Toisaalta esimerkiksi Suomessa perustettu ruokalähettiyhtiö Wolt pitää hyvänä, että komissio selkeyttää alan pelisääntöjä.

Alustayhtiöillä on aikaa sopeutua, sillä ehdotus lähtee tavanomaiselle vähintään puolentoista vuoden lainsäädäntökierrokselle EU-parlamentin ja jäsenmaiden käsiteltäväksi.

Komissio esittää viittä kriteeriä, joiden perusteella jäsenmaissa on mahdollista määritellä, onko jäsenmaassa toimivan alustatalouden yrityksen palveluksessa työntekijöitä vai yrittäjiä.

Komissio ei siis puutu jäsenmaan työlainsäädäntöön, vaan antaa vain tietyt tunnusmerkit, joita jäsenmaissa voidaan käyttää apuna tulkinnassa.

Näin komissio ei ainakaan oman tulkintansa mukaan ylitä toimivaltansa rajoja.

Komission ehdotuksen mukaan määrittelyssä pitäisi katsoa näitä kriteereitä:

Määrääkö yritys palveluksessaan olevien palkkiotason tai laittaa sille ylärajan?

Valvooko se työsuoritusta digitaalisin keinoin?

Rajoittaako se palveluksessaan olevien vapautta päättää itse työtuntinsa tai vapaapäivänsä, kieltäytyä työstä tai käyttää alihankkijoita?

Asettaako se tarkkoja määräyksiä palveluksessaan olevan ulkoasusta tai työsuorituksesta?

Rajoittaako se mahdollisuutta muodostaa oma vakituinen asiakaskunta tai tehdä töitä toiselle työnantajalle?

Jos kaksi kriteereistä täyttyy, silloin kyseessä on perinteinen työnantajayritys, jolloin siihen ollaan työsuhteessa.

Jos kriteerit eivät täyty, alustayritys voi jatkaa mallilla, jossa se työllistää itsenäisiä yrittäjiä.

Woltin Juhani Mykkäsen mukaan kriteerit ovat hyvä alku, vaikka ne ovat hänestä myös tiukahkon tuntuisia.

”Niissä on paljon sellaisia piirteitä, jotka viittaavat esimerkiksi Wolt-lähetin työhön yrittäjämuotoisuuteen.”

Mykkäsen mukaan komissio hakee rajaa, minkä verran yrittäjinä toimivien vapauksia voidaan rajata ilman että heitä pidetään työntekijöinä.

”Näillä kriteereillä vaikkapa Taksi Helsingin tai vastaavan taksivälityspalvelun kautta keikkoja vastaanottava taksiyrittäjä tulisi mahdollisesti nähdä taksivälityspalvelun työntekijänä. Tämä ei uskoakseni ole tarkoitus”, Mykkänen sanoo.

Työsuhteisilla työntekijöillä on oikeudet muun muassa vuosilomaan, perhevapaisiin ja minimipalkkaan sen mukaisesti, miten asia määritellään eri jäsenmaiden lainsäädännössä. Osassa EU-maista on esimerkiksi laissa määritellyt minimipalkat.

Komission lähtökohtana on olettama työsuhteesta. Sekä alustayritys että sen palveluksessa oleva voivat halutessaan haastaa olettaman ja tulkita, että kyse on yrittäjyydestä. Jos alustayhtiö väittää näin, sen on pystyttävä todistamaan, että sille töitä tekevät ovat yrittäjiä.

Komission virkamiehet pitivät pelisääntöjä esitellessään oleellisena myös sitä, että alan läpinäkyvyyttä lisätään.

Alustojen palveluksessa olevien pitää esimerkiksi tietää nykyistä paremmin, miten työt jakava algoritmi toimii, miten työntekijöiden työsuoritusta valvotaan ja miten heidän henkilötietojaan käytetään.

Komission mukaan digitaalisten alustojen täytyy pitää huolta siitä, että niille töitä tekevillä on tarvittaessa mahdollisuus myös ihmiskontaktiin, jos he haluavat esimerkiksi keskustella heidän työhönsä keskeisesti vaikuttavista päätöksistä.

Komissio aikoo ehdottaa alustatyötä tekeville myös kollektiivista neuvotteluoikeutta, mikä vaatii poikkeuksen EU:n kilpailulainsäädäntöön.