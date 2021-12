Mainos: Salesforce

Wärtsilä panostaa uudella tavalla digitaaliseen markkinointiin: “Meille tärkein tapa erottautua on asiantuntijuus”

MAINOS Wärtsilä on maineikas yritys, joka panostaa teknologiaan ja innovaatioihin. Yhtiön ydinosaaminen on konepajateollisuudessa, mutta samalla sen rinnalle on syntynyt monta uutta polkua.