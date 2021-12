Musk on aiemmin sanonut toimivansa Teslan johdossa vielä useita vuosia.

Teslan perustaja ja maailman rikkain mies Elon Musk ”miettii töiden lopettamista”.

Lopettamisen jälkeen Musk ryhtyisi omien sanojensa mukaan influenceriksi, eli sosiaalisen median vaikuttajaksi.

”Pohdin töiden lopettamista ja päätoimiseksi sosiaalisen median vaikuttajaksi ryhtymistä”, Musk twiittasi perjantaina.

Twiitin lopussa on lyhenne wdyt, joka tulee englannin kielen sanoista what do you think, eli mitä mieltä olette.

On vaikea sanoa, onko Musk tosissaan. Uutistoimisto Reutersin mukaan Musk sanoi alkuvuodesta, että aikoo pysyä Teslan johdossa vielä useiden vuosien ajan.

Viime kuussa Musk kysyi Twitter-seuraajiltaan pitäisikö hänen myydä 10 prosenttia omistamistaan Teslan osakkeista. Suurin osa vastanneista kannatti ajatusta, joten Musk toteutti myynnin.

Lue lisää: Elon Musk myi viiden miljardin dollarin edestä Teslan osakkeita, arvo kääntyi nousuun

Muskin varsinkin Teslaa käsittelevät twiitit ovat aiemmin vaikuttaneet pörssin kursseihin.

Teslan lisäksi Musk johtaa avaruusyhtiö SpaceX:ää, aivoihin asettavia siruja kehittävää Neuralink-startupia sekä infrastruktuuriyritys The Boring Companya.