Suomalainen pääomasijoitusyhtiö Capman on ostanut bussiyhtiö Koiviston auton.

Koiviston auto kertoo kaupasta tiedotteessaan.

Kaupan hintaa ei ole kerrottu julkisuuteen. Koiviston auton mukaan kauppa ei tule vaikuttamaan työntekijöihin tai asiakkaihin.

Capmanin tavoite on sähköistää Koiviston auton busseista kolmannes vuoteen 2026 mennessä. Näin ollen sähköbusseja olisi paikallisliikenteen kalustossa 220 autoa. Tällä hetkellä Koiviston auton paikallisliikenteen linja-autokalustosta noin 6 prosenttia on sähköbusseja.

”Koiviston auto on toiminut perheyrityksenä lähes sata vuotta. Ennen myyntipäätöstä teimme huolellista arviointia yrityksen tulevaisuudesta. Toimiala on murroksen edessä, kun liikenne sähköistyy voimakkaasti. Nyt oli luonnollinen taitekohta toteuttaa tämä muutos. Uusi omistaja tuo lisää voimavaroja esimerkiksi tarvittaviin kalustoinvestointeihin. Capman Infran kokeneella tiimillä on vahvat näytöt vastaavassa tilanteessa olleiden yhtiöiden toiminnan kehittämisestä”, toteaa Koiviston auton hallituksen puheenjohtaja Antti Norrlin tiedotteessa.

