Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan Lockheed Martinin kanssa tehdyn sopimuksen suora kotimainen työllisyysvaikutus on 4 500 henkilötyövuotta ja välillinen 1 500 henkilötyövuotta.

Perjantaina hallitus ilmoitti, että Suomi aikoo hankkia seuraavaksi hävittäjä­mallikseen yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin valmistaman F-35-hävittäjän. Tehdyllä päätöksellä on suuria vaikutuksia paitsi maanpuolustuskykyyn myös talouteen ja työllisyyteen.

Erityisen suuret vaikutukset on hävittäjähankintaan sidotulla suoralla ja epäsuoralla teollisella yhteistyöllä. Suora yhteistyö liittyy hävittäjiin ja niiden tukijärjestelmiin, epä­suora puolestaan voi olla muuta Suomen keskeisten turvallisuusetujen kannalta tärkeää teknologiaa ja osaamista, jota tullaan tekemään yhdessä valitun hävittäjätarjoajan kanssa.

Suomi asetti hävittäjähankinnoissa teollisen yhteistyön vähimmäisosuudeksi 30 prosenttia oston kokonaisarvosta. Hävittäjien hankintahinta on noin kymmenen miljardia euroa, joten teollisen yhteistyön arvo liikkuu kolmen miljardin euron paikkeilla.

Puolustusministeriön mukaan suoran teollisen yhteistyön osuus tulee olemaan noin 2,5 miljardia ja epäsuoran yhteistyön 500 miljoonaa euroa kokonaissummasta.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan teollisen yhteistyön paketti tulee olemaan laaja ja hyvä.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan keskeisimpiä suoran teollisen yhteistyön projekteja tulevat olemaan hävittäjien eturunkojen valmistaminen Suomessa sekä laitteiden testaus- ja huoltokyvyn ylläpitäminen.

Puolustus- ja ilmailuteollisuuden etujärjestön PIA:n pääsihteeri Tuija Karanko kertoo, että tällaisen suoran teollisen yhteistyön osalta hävittäjän valinnalla ei ole suuria vaikutuksia.

Sen suurista linjoista tulevat todennäköisesti joka tapauksessa vastaamaan Patria ja Insta Group, jotka ovat Puolustusvoimien strategisia kumppaneita ja vastaavat jo tällä hetkellä Puolustusvoimien lentokaluston huollosta.

PIA:n pääsihteeri Tuija Karanko.

Sen sijaan noin 500 miljoonan euron arvoinen epäsuora yhteistyö tulee muodostumaan pitkälti sen mukaan, millaiset projektit hävittäjäkaupan voittanut Lockheed Martin näkee mielekkäinä.

”Niiden suhteen näillä viidellä eri hävittäjiä tarjonneella yrityksellä olisi ollut varmasti isoja eroja”, Karanko kertoo.

Hävittäjävalmistajien teollisen yhteistyön tarjouksiin kokonaisnäkymä on tähän saakka ollut vain puolustushallinnolla. Karanko uskoo, että valitsematta jääneet yhtiöt tulevat lähitulevaisuudessa julkaisemaan omia työllistävyyslaskelmiaan ja projekti­suunnitelmiaan ainakin yleisellä tasolla.

”Neljä hyvää kandidaattia eivät tällä kertaa voittaneet, mutta niillä kaikilla on ympäri maailmaa muita projekteja. Suomi valitsi järjestelmän omista lähtökohdistaan, joten yhtiöiden on tärkeää kertoa muille potentiaalisille asiakkaille, kuinka hyvin he olisivat tehneet asiat x, y ja z, mikäli olisivat tulleet valituiksi”, Karanko toteaa.

Käytännössä seuraavaksi alkavat monimutkaiset neuvottelut, joissa valituksi tullut hävittäjätarjoaja ja suomalaiset yritykset neuvottelevat teollisen yhteistyön tarkemmista yksityiskohdista. Siis siitä, millaista yhteistyötä se tekee, minkä yritysten kanssa ja minkä arvoisista sopimuksista tarkemmin on kyse.

Neuvottelut todennäköisesti kestävät pitkälle kevääseen ennen kuin lopulliset sopimukset suomalaisten yritysten kanssa vahvistetaan ja julkistetaan.

Suomalainen teollisuus on Business Finlandin tuella pyrkinyt alustamaan neuvotteluja käymällä keskusteluja kunkin hävittäjäkandidaatin valmistajan kanssa sekä rakentamalla ”ekosysteemejä” erilaisten turvallisuus-, ilmailu- ja puolustusteollisuuden yritysten ympärille.

”Lockheed Martinille olisi aivan mieletön työ, jos se joutuisi käymään laajan yritys­verkoston kanssa neuvotteluja sen sijaan, että olisi sellaisia yhtiöitä, jotka pystyisivät vastaamaan koko arvoketjusta yhden ekosysteemin sisällä”, Karanko kuvailee.

Puolustusministeri Kaikkosen mukaan Lockheed Martinin kanssa tehdyn sopimuksen suora kotimainen työllisyysvaikutus on yhteensä 4 500 henkilötyövuotta ja välillinen 1 500 henkilötyövuotta.

EK:n puheenjohtaja Jyri Häkämies.

Teollisen yhteistyön paketti puolestaan on Kaikkosen mukaan laaja ja ”hyvä uutinen suomalaiselle puolustusteollisuudelle”.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) puheenjohtaja Jyri Häkämies on tästä samoilla linjoilla. Hänen mukaansa seuraavaksi vuorossa on näytön paikka sen suhteen, kuinka hyvin hävittäjäsopimus ja varsinkin sen teollista yhteistyötä koskeva osuus pystytään elinkeinoelämän puolella hyödyntämään.

”Tähänastiset keskustelut Lockheed Martinin kanssa ovat olleet oikein lupaavia. Tämä on meille iso mahdollisuus”, Häkämies toteaa.

Hänen mukaansa Lockheed Martinin kanssa tehtävää yhteistyötä tulee helpottamaan se, että yhtiö on tehnyt vastaavanlaiset hävittäjäsopimukset 2000-luvulla myös Tanskassa ja Norjassa.

”Niiden etenemistä on meillä seurattu ja pyritty niistä kokemuksista myös oppimaan.”

Häkämies toteaa toivovansa, että sopimuksella olisi positiivisia vaikutuksia Suomen ja Yhdysvaltojen välisiin kauppasuhteisiin, vaikka niissä ”EU:lla ja Yhdysvalloilla on viime aikoina ollutkin haasteita”.

Mitä tahansa toimintaa tulevaan epäsuoraankaan teolliseen yhteistyöhön ei voi lukea. Esimerkiksi aikanaan Hornet-kauppojen yhteydessä hankintaa perusteltiin huomattavasti nykyistä laajemmilla teollisuushankkeilla ja ostoilla Suomesta.

Vuoden 1992 jälkeen tällainen puolustushankintoihin liittyvä vastakauppa on kielletty sen kilpailua vääristävien ominaisuuksien vuoksi EU:n puolustus- ja turvallisuus­hankintoja koskevalla direktiivillä. Direktiivi tuli Suomessa voimaan vuonna 2012 puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain säätämisen yhteydessä.

Direktiivin ja EU:n perussopimusten mukaan kiellosta voidaan kuitenkin poiketa, jos keskeiset turvallisuusedut sitä vaativat. Suora ja epäsuora teollinen yhteistyö on siis voitava perustella esimerkiksi siten, että sillä pyritään varmistamaan riittävä huolto­varmuus sekä koneiden huoltoon ja ylläpitoon liittyvä osaaminen myös kriisitilanteissa.