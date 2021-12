Lontoo

Brexitiin liittyvät poliittiset erimielisyydet jarruttavat yhä EU:n ja Britannian välistä virallista yhteistyötä finanssialalla.

Ilmapiiriä myrkyttävät esimerkiksi Pohjois-Irlantiin ja kalastukseen liittyvät kiistat, jotka eivät liity mitenkään suoraan rahoitusalaan.

Samalla Britanniassa on jouduttu myöntämään, että EU ei tule antamaan brittiyrityksille helppoa pääsyä unionin finanssimarkkinoille.

EU-komissio ja Britannia sopivat jo maaliskuussa niin sanotun yhteisymmärrysasiakirjan (Memorandum of Understanding) teknisistä perusteista. Asiakirjan on tarkoitus luoda puitteet rahoituspalvelualan vapaaehtoiselle sääntely-yhteistyölle brexitin jälkeen.

Asiakirjaa ei ole saatu allekirjoitettua vielä nyt joulukuussakaan.

”Poliittinen tilanne on jännittynyt”, arvioi tilannetta Lontoon Cityn johtajistoon kuuluva Catherine McGuinness ulkomaankirjeenvaihtajille.

Lontoon Cityn johtajistoon kuuluva Catherine McGuinness sanoo, että Lontoo ja muut eurooppalaiset finanssikeskukset ovat kilpailleet keskenään jo ennen brexitiä.

Vaikka virallinen yhteistyökehikko yhä puuttuu, ei se ole estänyt Cityä pitämästä yhteyttä omiin EU-kontakteihinsa.

”Meillä on käytännönläheinen lähestymistapa asioihin.”

Brexitin arvioitiin alun perin vievän Lontoon finanssikeskukselta eli Cityltä kymmeniätuhansia ellei jopa satojatuhansia työpaikkoja. Todellisuus on ollut paljon maltillisempi.

”Ne osoittautuivat vääriksi ennusteiksi”, McGuinness sanoi.

Cityn mukaan Lontoon finanssikeskuksesta hävisi brexitin takia noin 7 600 työpaikkaa kesän 2016 EU-kansanäänestyksen ja alkuvuoden 2021 välisenä aikana.

Samaan aikaan Cityyn on syntynyt enemmän uusia työpaikkoja kuin mitä on hävinnyt. Osittain tämä johtuu finanssiteknologian ja vihreän finanssialan rekrytoinnista. Työvoiman kysyntää ovat nostaneet myös Lontooseen brexitin takia tytäryhtiönsä perustaneet eri EU-maiden yritykset.

Cityn katunäkymä joulukuun alussa ennen kuin koronarajoitukset jälleen tiukkenivat ja pääministeri Boris Johnson määräsi kaikki kynnelle kykenevät etätöihin.

New Financial -yhteisön selvityksen mukaan yli 440 Cityssä toimivaa finanssiyhtiötä on siirtänyt osan toiminnoistaan EU-maihin, jotta ne saisivat jatkaa liiketoimintaansa unionin alueella. Työpaikkoja ja toimintoja on siirtynyt etenkin Dubliniin, Pariisiin, Luxemburgiin, Frankfurtiin ja Amsterdamiin.

Britannian EU-ero toteutui virallisesti tammikuun lopussa vuonna 2020. Brexitin siirtymäkausi päättyi vasta vuoden 2020 lopussa.

Vuosi sitten joulukuussa EU-komission virkamiehet ja pääministeri Boris Johnsonin hallituksen edustajat neuvottelivat kiivaaseen tahtiin uudesta kauppa- ja yhteistyösopimuksesta. Sopimus syntyikin juuri jouluksi.

Palvelut – ja etenkin finanssipalvelut – jäivät sopimuksessa pieneen sivuosaan. Tämä tiedettiin jo ennakkoon.

EU-komissiosta kerrotaan, että EU:n ja Britannian finanssialan yhteisymmärrysasiakirja on yhä ”prosessissa”.

”Kunhan komissio on sen hyväksynyt, teksti siirtyy neuvostolle [EU-maille] poliittista vahvistamista varten”, komission tiedottaja sanoi.

EU teki jo syksyllä 2020 niin sanotun vastaavuuspäätöksen johdannaisten selvityksen jatkumisesta Britanniassa. Pelkona oli, että jos selvitys olisi loppunut kuin seinään viime vuodenvaihteessa eli brexitin siirtymäkauden päätyttyä, olisi rahoitusvakaus vaarantunut.

Päätös on voimassa vuoden 2022 kesään asti. Viime marraskuussa EU:n finanssikomissaari Mairead McGuinness ilmoitti, että päätöstä esitetään jatkettavaksi, jotta lyhyen ajan riskeiltä vältyttäisiin.

Komissio haluaa, että EU ryhdistäytyy selvityspalvelujen tarjonnassa.

”EU:n omaa selvityskapasiteettia pitää lisätä”, komissaari sanoi.

Finanssikomissaari Mairead McGuinness toimistossaan Brysselissä marraskuussa.

Britit sen sijaan ovat toivoneet lisää omia yrityksiään hyödyntäviä vastaavuus- eli ekvivalenssipäätöksiä.

Jos toisen osapuolen lainsäädäntö on tarpeeksi lähellä omaa, voidaan EU:ssa tai Britanniassa tehdä päätös, että finanssipalvelut saavat liikkua tältä osin vapaasti. Kumpikin osapuoli eli sekä EU että Britannia tekevät päätöksen itsenäisesti.

EU:n puolella vastaavuuspäätöksen tekee komissio kuultuaan alan valvojaa, esimerkiksi Euroopan pankkiviranomaista tai Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista.

Britanniassa päätöksen tekee valtionvarainministeriö kuultuaan alan brittivalvojaa.

EU on ollut haluton jakelemaan briteille vastaavuuspäätöksiä ja helpottamaan näin pääsyä omille sisämarkkinoilleen.

Britannian brexit-ministeri David Frost ennakoikin lokakuisessa puheessaan Britannian finanssilainsäädännön lähtöä omille teilleen, koska ”voimme nähdä, mihin suuntaan keskustelu vastaavuuspäätöksistä on EU:ssa menossa”.

Britannia katsoo asiaa omasta näkökulmastaan, mutta EU:n kannalta vastaavuus- eli ekvivalenssipäätöksen pitää olla perusteltu omien markkinoiden kannalta.

EU on myöntänyt jo aiemmin useita vastaavuuspäätöksiä kolmansille kauppapaikoille esimerkiksi Yhdysvalloissa. EU-komissio tutkii käytännössä kaikki sellaiset kauppapaikat, joille on EU:n puolelta ”kysyntää”.

Suomen pysyvän EU-edustuston rahoituspalvelujen erityisasiantuntija Marianna Uotinen katsoo, että jos EU:ssa ei ole tiettyjä finanssipalveluja tarjolla, ei ole järkevää vaikeuttaa palvelujen käyttöä siellä, missä niitä on – kunhan ne ovat riittävästi säänneltyjä ja vakaita.

”City on edelleen erittäin likvidi ja tehokas kauppapaikka. Näin on esimerkiksi tietyissä johdannaisissa ja selvityspalveluissa.”

Cityn Catherine McGuinnessin mukaan on luonnollista, että EU:n ja Britannian finanssisääntely etääntyvät toisistaan ajan mittaan.

”Sääntely ei ole muuttumatonta. Siksi on tärkeää että vuoropuhelua käydään, jotta vältyttäisiin turhilta ongelmilta.”

McGuiness painottaa, että Britanniassa tavoitteena ei ole sääntelyn purkaminen, vaikka sääntelyä kirjoitetaankin uusiksi.

”Kukaan ei halua asettaa asiakkaitaan riskiin.”

Mitä sitten on jo muuttunut? Esimerkiksi listautumisesta Lontoon pörssiin koetetaan tehdä nyt entistä houkuttelevampaa.

Finanssivalvoja FCA ilmoitti joulukuun alussa, että jatkossa listatussa yhtiössä voi olla tavallisia ja etuoikeutettuja osakesarjoja. Näin esimerkiksi yhtiön perustaja-johtajat voivat säilyttää itsellään olennaista päätösvaltaa.

Liikkeelle laskettavien osakkeiden minimiosuus laskettiin puolestaan neljänneksestä kymmeneen prosenttiin. Päälistoille pääsemisen minimipääomavaatimus nousi puolestaan 700 000 punnasta 30 miljoonaa puntaan eli 35 miljoonaan euroon.

Joulukuun alussa selvisi myös, että Yhdysvallat on ohittanut EU:n brittiläisten finanssipalvelujen suurimpana vientimarkkinana.

Brittiläisten finanssipalvelujen etujärjestön The City UK:n tekemän selvityksen mukaan Yhdysvaltain-viennin osuus oli viime vuonna 34,2 prosenttia ja EU-viennin osuus 30 prosenttia.

Britannian finanssipalveluviennin kokonaisarvo oli 82,4 miljardia puntaa eli noin 97 miljardia euroa.

”Raportti osoittaa, että ala on ollut ketterä ja nopeasti sopeutuva brexitin ja pandemian tuomissa nopeissa muutoksissa ja haasteissa”, etujärjestön pääekonomisti Anjalika Bardalai sanoi tiedotteen mukaan.

Sekä Lontoon Cityssä että EU:n puolella muistutetaan, että isot haastajat finanssialalla tulevat Euroopan ulkopuolelta: New Yorkista sekä Singaporesta ja muualta Aasiasta.

Eurooppalaisten pörssien etujärjestön FESE:n pääjohtaja Rainer Riess sanoo, että Britannian EU-ero sinänsä ei ole tuonut alalle isoja huolia.

”Brexit on sujunut jouhevasti. Pääongelma on sen sijaan siinä, kuinka kaupankäynnin sääntöjä valvotaan”, Riess kertoo HS:lle Brysselistä käsin.

Kaupankäynnin läpinäkyvyys jättää kuulemma toivomisen varaa sekä Britannian että EU:n puolella. Arvopaperikauppa säännellyillä markkinapaikoilla on suhteellisessa laskussa, kun taas piiloon jäävä isojen tahojen keskinäisen kaupan osuus on ennätyssuuri.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että isot toimijat kuten anglosaksiset investointipankit käyttävät arvopaperikaupan kautta suurta valtaa.

FESE:n apulaisjohtajan Rosa Armeston mukaan epävirallinen keskustelu brittien kanssa jatkuu avoimena ja hyvinkin rakentavana, vaikka brexit lopetti virallisen yhteisen finanssisääntelyn Britannian kanssa.

”Brexitin ansioista brittivalvojat voivat nyt arvioida markkinasääntelyään uudestaan, ja EU:n tulee tehdä sama.”