Sarco-laitetta on kritisoitu runsaasti sekä eutanasiaa vastustavien että kannattavien joukoissa.

Eutanasian eli armonkuoleman voisi mahdollisesti toteuttaa tulevaisuudessa uudenlaisessa 3d-tulostettavassa tankissa.

Sarco-koneen testaus alkaa Sveitsiläisellä eutanasiaklinikalla ensi vuoden alussa.

Laitteen valmistajan mukaan Sarco päättää ihmisen elämän kivuttomasti muutamassa minuutissa, kertoo The Washington Post.

Sarcon kehittäjän omistama voittoa tavoittelematon järjestö on tehnyt oikeudellisen arvion, jonka mukaan laitteen käyttö ei olisi ristiriidassa Sveitsin eutanasialainsäädännön kanssa.

Hieman arkkua muistuttava suuri kapseli toimii napin painalluksella. Tankki täyttyy hitaasti kaasumuotoisella typellä, joka ensin vaivuttaa käyttäjänsä tajuttomaan tilaan, Sarcon kehittäjä Philip Nitschke kertoo The Washington Postille.

Typen vuoksi kapselin happitaso putoaa nopeasti ja lopulta ihminen kuolee. Nitschken mukaan käyttäjä ei kuitenkaan tukehdu tai tunne minkäänlaista kipua, vaan kuolee happivajeeseen nukahtamisen jälkeen.

Kehittäjän mukaan ainakin teoriassa Sarco-laite voidaan hinata käyttäjän valitsemaan paikkaan.

”Tyylikäs ja elegantti tapa kuolla”, hän kuvailee.

Muutama vuosi sitten ensi kertaa esitelty Sarco on otettu vastaan osin hämmentyneenä ja tuomiten. Joidenkin kriitikoiden mukaan Sarcon elegantti ulkonäkö on yksi sen suurimmista ongelmista.

The Washington Postin haastattelema Daniel Sulmasy, etiikan asiantuntija Georgetownin yliopistosta, sanoo, että ”kapselin lähes luksusautoa muistuttava ulkonäkö romantisoi itsemurhaa”.

Lisäksi Salmasy kritisoi Sarcon kehittäjän suunnitelmia julkaista laitteen 3d-kopioinnin ohjeet netissä kaikkien nähtäville. Hän pelkää, että ohjeiden julkaisu rohkaisee ihmisiä ottamaan oman henkensä.

Suunnitelmien julkaisua koskevaan kritiikkiin Nitschke vastasi muuttamalla julkaisua siten, että ohjeet lähetetään vain yli 50-vuotiaille vakavasti sairaille ihmisille, jotka eivät ole henkisesti epävakaita.

Sarco on saanut osin varauksellisen vastaanoton myös eutanasiaa kannattavien ihmisten keskuudessa. Kriitikot ovat olleet huolissaan laitteen turvallisuudesta ja siitä, voiko sitä käyttää muihin ihmisiin vastoin heidän tahtoaan.

Sveitsi on yksi harvoja maita maailmassa, jossa lääkäriavusteinen itsemurha on mahdollinen. Sveitsissä eutanasian voi saada, jos voidaan osoittaa, että sen motiivi ei ole itsekäs. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että päätöksen on oltava henkilön itse ilman painostusta muodostama. Eutanasiaa haluaville suoritetaan myös psykologinen arvio.

Armokuolema suoritetaan voittoa tavoittelemattomilla klinikoilla lääkärin määrällä lääkeannoksella.

Vuoden 2020 aikana noin 1 300 ihmistä käytti eutanasiaklinikan palvelua Sveitsissä. Suomessa lääkäriavusteinen itsemurha ja eutanasia eivät ole sallittuja.