Yhtiö joutui reagoimaan dramaattiseen juonenkäänteeseen.

Mario Cantone (vas.), Chris North sekä Sarah Jessica Parker Sex and the City -sarjan uudessa ensi-iltajuhlassa New Yorkissa 8. joulukuuta.

Elokuvien ja televisiosarjojen tuotesijoittelu ei aina mene putkeen. Näin kävi amerikkalaiselle Peloton-kuntoilulaitevalmistajalle, kun HBO Max julkaisi kaksi jaksoa kymmenenosaisesta Sinkkuelämää-sarjan paluukaudesta And Just Like That...

Yhtiön osakkeen arvosta haihtui perjantaina reilut viisi prosenttia ja jälkipörssissä kymmenisen prosenttia, kertoo CBS-uutiskanava.

Markkinat reagoivat mahdollisesti tuoreeseen tv-sarjan jaksoon, jossa Chris Northin näyttelemä roolihahmo Kiho (Mr. Big) kuntoilee Peloton-kuntopyörällään. Aikansa hikoiltuaan satulassa Mr. Bigin naama vääntyy, hän pitää rintaansa ja tuupertuu lattialle ikään kuin olisi saanut sydänkohtauksen.

Peloton joutui reagoimaan juonenkäänteeseen ja julkaisi asiasta tiedotteen. Yhtiö muistuttaa, että roolihahmo sai sydänkohtauksen mahdollisesti epäterveellisten elintapojensa ja perintötekijöiden vuoksi eikä kuntoilun, joka saattoi sen sijaan viivästyttää odotettavissa olevaa sairauskohtausta.

Perjantainen osakekurssin halpeneminen oli jatkoa yhtiön kohtaamille vaikeuksille. Yhtiön osakkeen arvosta on haihtunut vuoden alusta lähtien yli 70 prosenttia.