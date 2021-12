Uudet datarajoitukset ovat vaikeuttaneet Kiinan sisäisten tapahtumien yksityiskohtaista selvittämistä.

Kiinan kommunistinen puolue on halunnut pitää tietojen jakamisen jo pitkään tiukasti hallinnassaan. Maan nykyisen johtajan Xi Jinpingin alaisuudessa kontrolli on kiristynyt.

Vaikka Kiinan asema maailmannäyttämöllä vain kasvaa, maasta on tullut kuluneen vuoden mittaan entistä läpinäkymättömämpi.

Tuore tietosuojalaki on vaikeuttanut ulkomaisten yritysten ja sijoittajien tiedonsaantia muun muassa varastoista ja yritysten tilinpäätöksistä. Moni alusten sijainnista Kiinan vesillä raportoiva yritys lopetti sijaintitietojen välittämisen maan ulkopuolelle, mikä vaikeutti tietojen saantia satamien tilanteesta.

Kiinalaisviranomaiset ovat rajoittaneet tiedonjakoa hiilen käytöstä, poistaneet poliittisten toisinajattelijoiden tapausten tietoja tuomioistuinten tietokannoista ja lopettaneet yliopistojen vaihto-ohjelmia muiden maiden kanssa.

”Kiina on aina ollut iso musta laatikko”, Tokion International Christian -yliopiston politiikan ja kansainvälisten suhteiden professori Stephen Nagy sanoo.

Heikentyvä tiedonsaanti on hänen mukaansa vaikeuttanut entisestään ulkomaalaisten yrityksiä ymmärtää sitä, mitä Kiinassa tapahtuu. Näin ”mustasta laatikosta on tullut entistäkin mustempi”.

Yritysten ja hallitusten ei auta kuin yrittää saada jotenkin selville, miten toimia tällaisen maan kanssa, jonka kansantalouden koko lähentelee Yhdysvaltoja ja jonka asevoimat muuttuvat koko ajan yhä vahvemmiksi. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tiedot osoittavat, että Kiina vastaa suuresta osasta maailmantalouden kasvua seuraavien kahden vuoden aikana.

”Kiinan sisäiset tapahtumat ovat musta aukko, mutta sellaisen muodostavat myös maan kansalliset pyrkimykset ja tavoitteet. Tämä ruokkii epäluottamusta”, arvioi Kiinassa toimiva konsultti Cameron Johnson.

Johnson keskustelee vuosittain Yhdysvaltojen lainsäätäjien kanssa Shanghain amerikkalaisen kauppakamarin järjestämissä tapahtumissa.

Liikemiesten ja poliittisten analyytikkojen arvion mukaan Kiinan lisääntyvä salailu ei johdu yhdestä politiikkapäätöksestä. Syynä on useiden tekijöiden yhdistelmä: reaktio pandemiaan, kasvava huoli tietoturvasta ja poliittinen ympäristö, jossa ulkomaailmaan suhtaudutaan epäillen.

Yhdysvallat on ryhtynyt toimiin, jotka vievät maailman kahta suurinta talousmahtia kauemmaksi toisistaan. Niihin kuuluvat rajoitustoimet: kiinalaisten pääsyä muun muassa tutkimusyliopistoihin yritetään hankaloittaa esimerkiksi viisumikäytäntöjen kiristämisen avulla.

Xi kohtaa kasvavaa vihamielisyyttä Yhdysvaltojen ja muiden demokraattisten maiden hallituksilta. Hän on tehnyt suunnanmuutoksen, jossa hän on luopunut edeltäjiensä painottamasta nöyryydestä ja avoimuudesta. Sen sijaan hän keskittyy korostamaan kansallista itsetuntoa ja omillaan pärjäämistä.

Aiemmin Xi matkusti ahkerasti, mutta nyt hän ei ole lähtenyt Kiinasta kertaakaan sen jälkeen, kun tammikuussa 2020 tunnusti julkisesti koronapandemian puhkeamisen vakavuuden.

Aiemmin Kiinan johtaja Xi Jinping matkusti ahkerasti. Hän ei ole lähtenyt Kiinasta kertaakaan sen jälkeen, kun tammikuussa 2020 tunnusti julkisesti koronapandemian puhkeamisen vakavuuden. Kuvassa Xi videoneuvotteluissa joulukuussa 2021.

Eristäytymistä ovat vahvistaneet koronapandemiasta johtuneet tiukat rajatarkastustoimet, joihin kuuluu peruutettuja lentoja ja viikkojen mittaisia karanteeneja. Nämä ovat vaikeuttaneet entisestään kiinalaisten ja muun maailman kohtaamisia.

Kiinan siviili-ilmailuhallinnon mukaan lentoyhtiöt kuljettivat noin miljoona ihmistä Kiinaan ja sieltä pois vuoden 2021 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana. Vuonna 2019 vastaava määrä oli lähes 50 miljoonaa.

Osa ulkomaille matkustamista yrittäneistä kiinalaisista sanoo, että heidän yrityksensä uusia passinsa on torjuttu. Rajaviranomaiset ovat jopa vetäneet joitakin matkaajia sivuun lentokentillä ja yrittäneet taivutella heitä luopumaan matkasuunnitelmistaan. Perusteena on käytetty hallituksen ohjeita, jotka tähtäävät matkustamisen minimointiin.

Kiinan kansallinen maahantulohallinto ei vastannut The Wall Street Journalin (WSJ) kommenttipyyntöön.

Yksi laajentuvan salailun väline on uusi tietosuojalaki. Se tuli voimaan syyskuun alussa sen jälkeen, kun Kiinan viranomaiset huolestuivat mahdollisesti arkaluonteisten tietojen siirtymisestä ulkomaille. Laki alistaa lähes kaiken dataan liittyvän toiminnan valtion valvontaan. Se kattaa datan keräämisen, varastoinnin, käytön ja siirron.

Lain hyväksymisen jälkeen Manner-Kiinassa toimivat yritykset ovat aiempaa vastahakoisemmin jakaneet monikansallisille yhtiöille tietoja strategisiksi katsotuilta toimialoilta, kuten rahoitus, terveydenhoito, julkinen liikenne ja infrastruktuuri. Näin arvioi asianajotoimisto Reynolds Porter Chamberlainin hongkongilainen juristi Jonathan Crompton.

Viranomaiset eivät kerro selkeästi, mikä tieto on arkaluonteista. Se lisää kiinalaisten yritysten epävarmuutta siitä, mitä tietoa voi jakaa ulkomaisille kumppaneille.

Elektroniikkateollisuudessa käytettävien metallien, kuten koboltin ja litiumin, tuottajat ovat erään merkittävän amerikkalaisen teknologiayrityksen johtajan mukaan muuttuneet vastahakoisiksi jakamaan tietoa Kiinan ulkopuolisille asiakkaille.

Osa esimerkiksi koboltin ja litiumin tuottajista ei halua jakaa tietojaan Kiinan ulkopuolisille toimijoille. Kiina on tehnyt isoja sijoituksia esimerkiksi Afrikan maihin. Kuvassa ajoneuvoa lastataan zambialaisella kuparikaivoksella vuonna 2011.

Lähde kertoo WSJ:lle, että tuottajien arkaluonteisena pitämään tietoon kuuluu yksityiskohtia tietyn metallin saatavuudesta tai kierrätysmateriaalin osuudesta tuotteissa, mikä vaikeuttaa tuotannon suunnittelua ja pitäytymistä ympäristösäädöksissä.

Zero 2 Ipo Holdings operoi Kiinan laajimmin seurattuihin sijoitusrahoituksen tietokantoihin kuuluvaa PE Dataa. Yhtiö on lopettanut datansa myynnin asiakkaille maan rajojen ulkopuolella. PE Datan tiedottaja kertoo, että yhtiön rahoitusdata on tarkoitettu vain kiinalaisille käyttäjille sekä sisäiseen käyttöön ja että kaikki muutokset johtuivat dataturvalaista ja yhtiön muista, omista päätöksistä.

Yhdysvaltalaisen Harris Bricken -lakitoimiston juristi Steve Dickinson muistelee taannoista tapausta, jossa yhdysvaltalaisasiakas oli pyytänyt kiinalaisyritykseltä tilintarkastettua tilinpäätöstä päätelläkseen, oliko yritys luottokelpoinen.

Kiinalaisyhtiö kieltäytyi antamasta sitä vedoten maansa politiikkaan, joka kieltää tilinpäätösten luovuttamisen ulkomaalaisille. Asiakkaan oli Dickinsonin mukaan edettävä asiassa ilman haluamaansa tietoa.

Hänen mukaansa tiedon puute lisää huijausten ja petosten riskiä yrityksissä, jotka haluavat harjoittaa liiketoimintaa Kiinassa. Dickinson lisää, että hänellä on vaikeuksia päästä Kiinan tavaramerkki- ja yritysdatan tietokantoihin ja muille kiinalaisille verkkosivustoille toimistostaan Seattlessa. Siksi toimisto on palkannut Kiinasta erillisen tiimin tekemään kiinalaista yritystutkimusta eli ”due diligence” -selvitystä ja setvimään immateriaalioikeuksiin liittyviä asioita.

Marraskuun alussa alusten liikkeitä globaalisti seuraavat sivustot alkoivat huomata häiriöitä Kiinan vesillä purjehtivien laivojen sijaintitiedoissa.

Osa paikallisten tietojen välittäjistä oli lopettanut yksityiskohtaisten paikkatietojen jakamisen vedoten uuteen tietoturvalakiin. Kiinan valtion media kertoi 1. marraskuuta viranomaisten maanlaajuisesta operaatiosta tällaista dataa välittäviin paikallisiin yrityksiin. Syyksi mainittiin kansalliseen turvallisuuteen liittyvät tekijät.

Satelliittikuvia on yhä saatavissa. Silti pääsyn estäminen yksityiskohtaisempiin, reaaliaikaisiin tietoihin alusten liikkeistä Kiinan lähivesillä hankaloittaa yritysten tavoitteita seurata lähetystensä tarkempia liikkeitä suurimpaan vientimaahan ja sieltä pois. Näin sanoo Ateenassa toimivan Marine Traffic -analyysiyhtiön liiketoimintajohtaja Nikos Psaltopoulos.

Tiedon puute haittaa hänen mukaansa myös rahoitusalan yritysten mahdollisuuksia kerätä tietoa satamien aktiviteetista. Sitä tarvitaan tarkkojen makrotaloudellisten ennusteiden tekemiseen talouskasvusta ja ulkomaankaupasta.

Öljytankkereista tietoa keräävän Tanker Trackers -sivuston toinen perustaja Samir Madani sanoo, että kiinalaistoimijoilta saatavien tarkkojen paikkatietojen puuttuminen vaikeuttaa selvästi Pohjois-Korean, Venezuelan ja Iranin kiinalaisten kanssa käymän öljykaupan seurantaa. Nämä maat ovat joko YK:n tai Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden kohteita.

Kun hiilen hinta alkoi viime vuonna kivuta korkeammalle Kiinassa, yksityiset raaka-ainehintojen välittäjäyritykset lopettivat varastoja koskevien hintojen ja muiden tietojen julkaisemisen.

Fenwei Digital Information Technology -yhtiö pyörittää SXcoal.com-sivustoa, joka julkaisee dataa Kiinan hiiliteollisuudesta. Se kertoi lopettavansa viime joulukuussa tiettyjen hinnoittelutietojen julkaisemisen ”välttääkseen markkinaosapuolten väärät arviot hinnanmuutosten suunnasta”. Fenwei ei vastannut WSJ:n kommenttipyyntöön.

Muut tarkoin seuratut hiilen kysynnän indikaattorit kuten Kiinan kunnallisten energiayhtiöiden hiilivarastojen tasot oli salattu kesän 2020 alussa. Tietojen puute muodostui erityisen ongelmalliseksi tänä syksynä, kun voimakkaasti nousseet hiilen hinnat käynnistivät energiakriisin. Hintojen nousu johtui osittain Kiinan omien hiilivarastojen vähyydestä.

Eräs kokenut hiilianalyytikko Singaporessa kertoo energiakriisin mittasuhteiden yllättäneen hiilikauppiaat ja analyytikot siksi, ettei heillä ollut ajantasaista tietoa hiilen kysynnästä ja kulutuksesta.

” ”Emme periaatteessa enää tapaa ketään emmekä puhu kenenkään kanssa.”

Yksi dramaattisimmista takinkäännöistä Pekingin avoimuudessa on tapahtunut yliopistoissa, jotka nähtiin Kiinan ja länsimaiden välisten yhteyksien lipunkantajina. Kiina on tasaiseen tahtiin sulkenut läntisten tutkijoiden pääsyn maan tutkimusarkistoihin ja vaikeuttanut kiinalaisten yliopistojen hankkeita järjestää kansainvälisiä konferensseja.

Kiinan opetusministeriö julkisti elokuussa tietoja, joiden mukaan se oli lopettanut vuosina 2018 ja 2019 kaikkiaan 286 kiinalaisten ja ulkomaisten yliopistojen välistä yhteistyöohjelmaa.

Ministeriön mukaan osa niistä ei vastannut sen opetukselle asettamia vaatimuksia. Raskaimmat leikkaukset kohdistuivat yliopistoihin Britanniassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Syyskuussa arkistoidun virallisen verkkosivustotiedon mukaan eniten leikattiin tieto- ja biotekniikan, kansainvälisen talouden ja kaupan toimialojen kursseja.

Yliopistot ovat myös tiukentaneet kansainvälisten suhteiden ja Kiinan historian kaltaisten alojen tutkijoiden hyväksymisprosesseja näiden yrittäessä matkustaa ulkomaille tai järjestää Zoom-tapaamisia ulkomaisten kollegoidensa kanssa.

”Emme periaatteessa enää tapaa ketään emmekä puhu kenenkään kanssa”, International Christian -yliopiston professori Nagy sanoo.

”Emme järjestä illallisia emmekä kävele ulkosalla. Juuri tällaisissa yhteyksissä voisi jakaa ideoita ja näkemyksiä.”

Opetusministeriö vastasi telefaksilla kysymyksiin ja kiisti, että Kiina olisi tiukentamassa valvontaa tai estämässä rajat ylittävää yliopistotutkijoiden vaihtoa.

Ministeriön mukaan pandemia ”on synnyttänyt ilmeisiä esteitä henkilöstön ja tutkijoiden vaihdolle useiden maiden opetuslaitoksissa”. Lausunto lisää, että Kiina avautuu jatkossakin muulle maailmalle.

Pekingin yliopiston kansainvälisen politiikan tiedekunnan entinen dekaani Jia Qingguo kiinnitti huomiota tiedemaailman tiukentuneeseen kontrolliin vetoomuksessa, jonka hän jätti Kiinan vuotuiselle lakeja säätävälle kokoukselle maaliskuussa. Hän lisäsi, että jotkut ministeriöt olivat tiukentaneet valvontaansa ”useista eri syistä” täsmentämättä, mitä ne olivat.

”Liiallinen valvonta on vienyt meiltä mahdollisuudet tutkia ulkomailla kehittyneitä ideoita, tutkimusmenetelmiä ja siellä saatuja poliittisia kokemuksia”, Jia kirjoitti.

Hän lisäsi, että jotkut yliopistot sallivat tutkijoidensa kanssakäymisen ulkomaalaisten kanssa vain siinä tapauksessa, että läsnä on vähintään yksi kollega. Jia ei vastannut kommenttipyyntöön.

Valvontakamera kuvaa jalankulkijoita Pekingissä marraskuussa 2021.

Xi on usein vaatinut, että puolueella pitäisi olla enemmän vaikutusvaltaa siihen, miten Kiinasta puhutaan. Toukokuussa hän patisti korkeita virkamiehiä ”kiinnittämään huomiota yleisestä mielipiteestä käytävien kamppailujen strategiaan ja taiteeseen”.

Yksi käänne avoimuuden suuntaan on sentään tapahtunut. Xin ja presidentti Joe Bidenin virtuaalinen huippukokous marraskuun puolivälissä johti toimittajien viisumivaatimusten helpottamiseen puolin ja toisin.

Lue lisää: Xi ja Biden varoittivat toisiaan Taiwanin kiistan lietsomisesta: ”Ne jotka leikkivät tulella, polttavat itsensä”, Xin kerrottiin sanoneen huippu­kokouksessa

Liennytys oli vähäinen. Yli kymmenkunta amerikkalaista journalistia on kahden viime vuoden aikana karkotettu Kiinasta. Kiinalaisten uutistoimitusten kokoa Yhdysvalloissa on myös leikattu.

Lähes 40 prosenttia kirjeenvaihtajista kertoi tietolähteisiinsä kohdistuneesta häirinnästä Pekingissä toimivan Kiinan ulkomaankirjeenvaihtajien kerhon kyselytutkimuksessa.

Lähteitä on kiusattu, kuulusteltu tai jopa pidätetty siksi, että he olivat puhuneet ulkomaisten toimittajien kanssa vuonna 2020. Vuotta aikaisemmin vastaava prosenttiosuus oli 25.

” ”Arkaluonteisissa poliittisissa tapauksissa asiakirjojen julkistamismäärä on nyt nollassa.”

Kiinan hallinto on aggressiivisella tavalla poistanut tai salannut tietoja, joita ulkomaiset hallitukset ja uutisorganisaatiot ovat käyttäneet kiinnittääkseen huomiota maan väitettyihin ihmisoikeusloukkauksiin.

Viime kesänä Kiinan internetissä olevasta oikeustapausten tietokannasta poistettiin dokumentit, jotka liittyivät sananvapausrikkomuksiin. Asiasta kertoo aktivisti, joka oli käyttänyt näitä tietoja selvittääkseen, miten puolue rankaisee sosiaalisessa mediassa esiintyviä toisinajattelijoita.

San Franciscossa toimivan, poliittisista ja uskonnollisista syistä vangittujen kiinalaisten asiaa ajavan Dui Hua -säätiön mukaan samoihin aikoihin eli viime kesänä tietokannasta hävisi myös tuhansia oikeuden asiakirjoja, jotka liittyivät hallinnon ”valtion turvallisuutta uhkaaviksi” kutsumiin tapauksiin. Ne käsittelivät uskonnollisiin kultteihin liittyneitä rikkomuksia ja kuolemantuomioista tehtyjä valituksia.

Dui Huan perustaja ja hallituksen puheenjohtaja John Kamm sanoo, että kun Kiinan viranomaiset kieltävät julkisen pääsyn tällaisiin dokumentteihin, ne yrittävät ehkä estää ulkomaisia kollegoitaan ja aktivisteja saamasta tietoa, jota voitaisiin käyttää Pekingin painostamiseen poliittisten vankien vapauttamiseksi.

”Arkaluonteisissa poliittisissa tapauksissa asiakirjojen julkistamismäärä on nyt nollassa”, hän sanoo.

Kiinan korkein oikeus ei vastannut WSJ:n kommenttipyyntöön.

Ulkomaiset yritykset ja sijoittajat ovat alkaneet etsiä vaihtoehtoja saadakseen lisää näkymää Kiinaan.

Ilmastokysymyksiin keskittyvän lontoolaisjärjestön Transition Zeron toinen toimitusjohtaja Matthew Grey kertoo organisaationsa saaneen yli 70 Kiinan dataa koskevaa tiedustelua sijoittajilta ja kaupankäyntiosapuolilta. Suurin kysyntä syntyi sen jälkeen, kun järjestö julkisti huhtikuussa raportin, jossa kiinalaisten hiilivoimaloiden käyttöä arvioitiin satelliittikuvien perusteella.

Lue lisää: Kiina rakensi viime vuonna enemmän hiilivoimaa kuin koko muu maailma sai sitä vähennettyä – ”Vuonna 2030 maailmassa voi olla yli tuhat hiilivoimalaa liikaa”

Poliittiset analyytikot ja yhdysvaltalaiset virkamiehet katsovat, että läpinäkymättömyys luultavasti lisää Yhdysvaltain ja Kiinan välisiä jännitteitä lyhyellä ja pitkälläkin aikavälillä.

Lainsäätäjien ja yritysjohtajien muodostaman Kiina-komission toinen puheenjohtaja Jim McGovern sanoo, että maiden välien kiristyminen on vaikeuttanut pyrkimyksiä saada Peking tekemään yhteistyötä ihmisoikeuskysymyksissä ja muissa ongelmissa. McGovern on edustajainhuoneen demokraattijäsen Massachusettsista.

”He voivat olla niin hiljaa kuin haluavat, mutta se ei saa näitä asioita katoamaan”, hän sanoo.

Englannista kääntänyt Jyri Raivio.