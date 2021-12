Kekkilä-BVB ostaa saksalaiset Brill Substraten ja Brill Papenburg Logisticsin. Kauppoihin kuuluu esimerkiksi kasvualustatehdas ja oma satama.

Neova on kertonut lopettavansa energiaturpeen tuotannon ja panostavansa kasvualustoihin.

Valtion omistaman turvealan yhtiön Neovan eli entisen Vapon tytäryhtiö Kekkilä-BVB on allekirjoittanut sopimuksen saksalaisen Brill Substraten ja Brill Papenburg Logisticsin ostamisesta, yhtiö tiedottaa.

Ostettavilla yhtiöillä on yhteensä 25 miljoonan euron liikevaihto ja 60 työntekijää. Kaupat on tarkoitus viimeistellä vuoden 2022 alussa, sanoo Neovan toimitusjohtaja Vesa Tempakka.

Neovan kasvualustatoiminnan liikevaihto on noin 350 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 600 henkilöä. Siihen kuuluvia yrityksiä toimii yhdessätoista maassa ja vientiä on yli sataan maahan.

”Näillä luvuilla olemme alan johtava yritys Euroopassa. Nyt tehtävällä kaupalla vahvistamme jalansijaamme Euroopan suurilla markkinoilla Saksassa, Italiassa ja Ranskassa”, Tempakka sanoo.

Ostettavaan kokonaisuuteen kuuluvat Saksassa sijaitseva taimikasvatukseen erilaisia kasvualustoja Keski-Euroopan markkinoille valmistava kasvualustatehdas sekä oma satama ja terminaalialue Saksan Papenburgissa Ems-joen varrella.

Kekkilä-BVB:n toimitusjohtaja Juha Mäkinen sanoo oman satama- ja terminaalialueen saamisen tehostavan Kekkilä-BVB:n toiminnallista raaka-ainetehokkuutta Keski-Euroopassa.

”Uskomme, että yhdistämällä vahvuutemme tuotannossa, jakelussa ja myynnissä pystymme kasvattamaan myyntiämme koko Keski-Euroopan alueella”, sanoo Mäkinen.

Brill Substratella on myös myyntiyhtiö Ranskassa ja 50 prosentin omistus italialaisesta kasvualustatehtaasta.

Neova ei kerro yrityskaupan hintaa tiedotteessaan.