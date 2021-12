Kuntoilulaitteiden valmistajan uuden mainoksen kertojana toimii näyttelijä Ryan Reynolds.

And Just Like That... -sarjan Carrie Bradshaw Preston (Sarah Jessica Parker) ja Mr. Big (Chris Noth).

2000-luvun vaihteen suosikkisarja Sinkkuelämää on palannut, kun HBO Max julkaisi ensimmäiset jaksot sarjan And Just Like That... -nimisestä jatko-osasta.

Sinkkuelämää-sarjassa sen ensimmäisestä kaudesta asti mukana ollut Mr. Big (Chris Noth) kuolee uuden sarjan avausjaksossa sydän­kohtaukseen polkiessaan Peloton-merkkisellä kuntoilupyörällä.

Mr. Bigin kohtalon seurauksena Pelotonin kurssi romahti pahimmillaan 12 prosenttia. Maanantaihin mennessä syvin kurssiromahdus oli ohi ja Pelotonin osake oli noussut kuusi prosenttia.

Lue lisää: Kuntoilulaite­valmistajan kurssi putosi epäonnistuneen tuote­sijoittelun jälkeen Sinkkuelämää-sarjassa

Pelotonin tiedottajan mukaan sarjalla tai HBO:lla ei ollut muodollista sopimusta tuotesijoittelusta yhtiön kanssa, kertoo sanomalehti The Wall Street Journal. Yritys oli tiennyt, että pyörä esiintyy sarjassa, mutta ei sitä, millaisissa juonen­käänteissä.

Nyt kuntopyörien valmistaja pyrkii vakuuttamaan sijoittajille ja sarjan katsojille, että kuntopyörän käyttö on terveellistä ja turvallista. Yhtiö julkaisi Twitter-tilillään mainoksen, jossa esiintyvät Nothin esittämä Mr. Big ja fiktiivinen Peloton-ohjaaja.

Mainoksen kertojana on suosittu Hollywood-näyttelijä Ryan Reynolds. Mainoksen käsikirjoittivat ja kuvasivat Reynolds ja hänen tuotantoyhtiönsä Maximum Effort.

”And just like that... he's alive”, Peloton twiittasi viittauksena sarjan nimeen, suomeksi ”ja noin vain... hän on elossa”.

Pelotonin tiedottaja sanoi maanantaina, että mainoksen tarkoituksena oli tiedottaa ihmisille kardiovaskulaarisen eli sydämeen ja verisuoniin liittyvän kuntoilun positiivisista terveysvaikutuksista.

Peloton on ollut vaikeuksissa jo pitkään. Yhtiön osakkeen arvosta on haihtunut vuoden alusta lähtien noin 75 prosenttia. Perjantain notkahduksessa yhtiön osakekurssi oli matalimmillaan 52 viikon ajanjaksolla.

Toukokuussa Peloton joutui vetämään juoksumattonsa myynnistä sen jälkeen kun kuluttajatuotteiden turvallisuuskomissio kehotti perheitä, joilla on lapsia tai lemmikkejä, olemaan käyttämättä yrityksen juoksumattoa. Komissio sanoi sen aiheuttaneen ainakin kaksitoista loukkaantumista ja yhden kuoleman.