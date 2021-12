Neuvottelut hinnasta kestivät kuukauden päivät, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoo HS:lle. Kauppahintaa hän ei paljasta.

Traficomin verkko-osoitteita koskevasta domain-nimien omistuksia ja hallintaa koskevasta listauksesta käy ilmi, että liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd) Kansakunta oy:n nimissä ollut verkko-osoite on siirtynyt kansainvälisen Hogan Lovells -asianajotoimiston Pariisin-toimiston hallintaan.

Lue lisää: Facebookin uuden yhtiön verkkotunnuksella yllättävä omistaja Suomessa: Ministeri Timo Harakka

Hogan Lovells tunnetaan yhtenä Facebookin kansainvälisten juridisten operaatioiden juridisena neuvonantajana ja toteuttajana. Facebook muutti äskettäin nimensä Metaksi.

Rekisteröinnistä ei käy ilmi, minkä päämiehen nimiin Hogan Lovells on hankintansa tehnyt, mutta on erittäin todennäköistä että Meta.fi on siirtynyt Facebookin eli nykyisen Metan omistukseen.

Niukkasanainen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoo HS:lle Kansakunta oy:n myyneen omistamansa Meta.fi-verkko-osoitteen ennen kuin Facebook ilmoitti vaihtavansa emoyhtiönsä nimen Metaksi.

Kauppahintaa hän ei paljasta, koska se kuului kaupan ehtoihin, Harakka sanoo.

”On sovittu, että sitä ei kommentoida”, Harakka sanoo.

Harakan mukaan ostotarjouksia Meta.fistä alkoi tulla loppukesästä, eikä Facebookin nimenvaihto tullut hänelle täysin yllätyksenä.

Hinnasta neuvoteltiin Harakan mukaan kuukauden päivät.

Valistuneiden arvelujen mukaan Meta saattoi olla valmis maksamaan Suomen kokoisen maan meta-domainista jotakin sadantuhannen euron molemmin puolin.

Facebook oli ennen nimenvaihtoaan rekisteröinyt muun muassa Meta.org-verkkotunnuksen erään yleishyödyllisen säätiönsä käyttöön.

Se saattoi antaa vihjeitä nimen käytöstä ja herättää laajemman kiinnostuksen Meta-domaineihin.

Näin Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg kertoi yhtiön nimen vaihtamisesta lokakuussa:

Facebook vaihtoi nimensä Metaksi, koska se arvioi siirtymän erilaisiin virtuaalisiin ympäristöihin nykyisestä tekstiin, kuviin ja videoihin ja ääneen perustuvasta viestinnästä olevan merkitykseltään yhtä suuri kuin sen, kun viestintä siirtyi pöytätietokoneista älypuhelimiin.

Yhtiö haluaa Meta-nimellään viestittää olevansa yksi syntyvien virtuaalisten todellisuuksien keskeisistä alustoista.

Metan Facebook-, Instagram- ja Whatsapp-sovelluksilla on yli neljä miljardia kuukausikäyttäjää.

Meta on ilmoittanut pyrkivänsä helpottamaan ja lisäämään kaupankäyntiä näillä alustoilla samalla kun se panostaa erilaisiin uusiin tapoihin, joilla erilaiset sisällöntuottajat pysyisivät sen alustojen käyttäjinä.