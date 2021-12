Pörssisähköasiakkaiden voi olla kannattavaa vaihtaa sopimustaan, kun pörssisähkön hinta huitelee korkeuksissaan. HS kysyi useilta sähköyhtiöiltä, tulevatko ne asiakkaitaan vastaan poikkeuksellisessa tilanteessa.

Sähköyhtiöissä on erilaisia käytäntöjä, kuinka ne suhtautuvat pörssisähkösopimusten joustoihin.

Pörssisähkön hinta kävi viime viikolla korkeimmillaan kymmeneen vuoteen ja vuorokauden keskihinta on tällä viikolla liikkunut noin kaksinkertaisena vuoden takaiseen verrattuna. Hinta voi pysyä korkeana talven aikana varsinkin, jos sää kylmenee.

Poikkeuksellisessa tilanteessa pörssisähköasiakkaiden voi olla kannattavaa vaihtaa kiinteähintaiseen sähkösopimukseen, jotta sähkölasku ei moninkertaistuisi.

Osa sähköyhtiöstä antaa asiakkaan vaihtaa pois sekä määräaikaisesta että toistaiseksi voimassa olevasta pörssisähkösopimuksesta, mutta osa ei tinki toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten kahden viikon irtisanomisajasta, selviää soittokierroksesta sähköyhtiöihin.

Suuret sähkönmyyjät Fortum ja Oomi kertoivat viime perjantaina Helsingin Sanomissa, että ne suostuvat purkamaan jopa määräaikaisia pörssisähkösopimuksia poikkeuksellisen tilanteen takia.

Pienemmätkin sähkönmyyjät ovat valmiita joustamaan toistaiseksi voimassa olevien pörssisähkösopimusten kahden viikon irtisanomisajasta.

Keravan Energia muutti käytäntöään sen jälkeen, kun Fortum ja Oomi ilmoittivat tulevansa vastaan asiakkaitaan. Keravan Energialla toistaiseksi voimassa olevan pörssisähkösopimuksen voi vaihtaa alle kahdessa viikossa toiseen Keravan Energian sähkösopimukseen.

”Normaalitilanteessa noudatamme 14 vuorokauden vaihto-oikeutta, mutta nyt, kun alan isot toimijat ovat näyttäneet esimerkkiä haastavassa markkinatilanteessa, haluamme tulla vastaan asiakkaitamme ja toimia vastuullisesti”, sanoo Keravan Energian myyntijohtaja Tari Solla.

Myös Lumme Energiassa asiakas voi vaihtaa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen toiseen sopimustyyppiin päivässä, jos hän pysyy yhtiön asiakkaana. Jos asiakas siirtyy toisen sähköyhtiön asiakkaaksi, aikaviive on 14 vuorokautta.

Keravan Energia ja Lumme Energia myyvät vain toistaiseksi voimassa olevia pörssisähkösopimuksia.

Sen sijaan Väre ja Turun Energia noudattavat 14 vuorokauden irtisanomisaikaa toistaiseksi voimassa olevia pörssisähkösopimuksissaan.

Kumpikin yhtiö perustelee käytäntöään sähkömarkkinasääntelyllä, joka vaatii ilmoittamaan uudesta sähkösopimuksesta sähkönsiirtoyhtiölle vähintään 14 vuorokautta aiemmin.

”Joutuisimme rikkomaan virallisia sääntöjä, jos joustaisimme kahden viikon irtisanomisajasta”, kertoo Väreen myyntiryhmäpäällikkö Santeri Viljakainen.

Sekä Väre että Turun Energia myyvät vain toistaiseksi voimassa olevia pörssisähkösopimuksia.

”Seuraamme toiminnassamme sähkömarkkinalakia, jonka mukaan irtisanomisaika on 14 vuorokautta”, Turun Energian myyntijohtaja Harri Salo sanoo.

Turun Energian asiakkaista alle prosentilla on pörssisähkösopimus ja osa on vaihtanut jo toiseen sähkösopimukseen.

Osa sähköyhtiöistä on tiedottanut asiakkailleen pörssisähkön kalleudesta, mutta aktiivisesti yhtiöistä ei ole otettu yhteyttä asiakkaisiin.

HS:n tavoittamista sähköyhtiöistä aktiivisimmin asiakkaita on infonnut Väre, joka on viestinyt ja lähettänyt joillekin asiakkailleen tekstiviestin sähkön korkeista pörssihinnoista.

”Olemme viestineet aktiivisesti asiakkaillemme sähkön korkeista pörssihinnoista, myös asiakkaille, joilla ei pörssisähkösopimusta olekaan. Viestinnässä olemme kehottaneet mahdollisuuksien mukaan siirtämään turhaa kulutusta”, Väreen Viljakainen kertoo.

Väreellä on myös oma intressi pienentää kulutusta kulutushuipun aikana, jottei se joutuisi hankkimaan suojaamatonta sähköä pörssistä silloin, kun hinnat ovat korkealla.

Lumme Energia on puolestaan julkaissut verkkosivuillaan ohjeet ja lomakkeen, jolla sähkösopimuksen vaihtaminen onnistuu.

”Puhelinkanavat käyvät tällä hetkellä kuumana, joten kontaktia asiakkaisiin on, mutta isona massana emme ole asiakkaita tavoitelleet. Ongelmana on se, että mitä sähkösopimusta asiakkaalle suositeltaisiin, koska asiakkaan tilanne on yksilöllinen”, sanoo Lumme Energian liiketoimintajohtaja Mika Ahola.

Pörssisähkön pitkän aikavälin edullisuus perustuu siihen, että asiakkaat pystyvät siirtämään sähkön kulutustaan vuorokauden aikoihin, jolloin sähkö on halpaa.

”Osa asiakkaista on tietoisesti valinnut pörssisähkön ja pystyvät elämään sen kanssa. He ovat nauttineet paljon edullisista tuntihinnoista ja pystyvät ohjaamaan kulutustaan korkeihin hintoihin”, Ahola sanoo.

Sähköyhtiöiden mielestä aktiivisen viestinnän tarvetta vähentää myös se, että pörssisähköä ostavat seuraavat yleensä aktiivisesti sähkömarkkinoita.

”Pörssisähköasiakkaat ovat yleensä hyvin tietoisia sähkömarkkinoista. Emme ole olleet proaktiiviseksi kaikkiin yhteydessä”, Turun Energian Salo sanoo.