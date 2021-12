Ruoka­ostosten tekeminen verkossa kasvattaa suosiotaan: ”Se kenellä on syvimmät taskut tulee pysymään markkinoilla”

Arjen ruokaostosten tekeminen verkossa on lisääntynyt yli puolella koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna.

Koronapandemia ja ruuan kotiinkuljetuksen murros ovat lisänneet ruokaostosten tekemistä verkossa.

Kaupan liiton tilaamasta tutkimuksesta selviää, että vuoden 2020 alkuun verrattuna päivittäistavaroiden verkkokaupan suosio on yli kaksinkertaistunut.

Alkuvuonna 2020 alle 80-vuotiaista internetin käyttäjistä 4 prosenttia teki ruokaostoksensa säännöllisesti verkossa, nyt luku on 10 prosenttia, kertoo Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja.

Päivittäistavaroiden verkkokaupan myynnin osuus on nyt noin kolme prosenttia koko markkinasta. Neljän vuoden kuluttua osuuden odotetaan kasvavan viiteen ja puoleen prosenttiin.

Erityisesti suosio on kasvanut lapsiperheiden keskuudessa, jotka tilaavat ruokaostoksensa säästääkseen aikaa ja vaivaa arjessa. Lapsiperheet ovat myös muita valmiimpia kokeilemaan ruokaostosten tilaamista verkossa.

Pandemia-aikana suosiota on lisännyt myös ihmisten halu välttää fyysisiä kontakteja, joita asiointi paikan päällä kaupassa aiheuttaa.

Jaana Kurjenojan mukaan kasvun takana on myös koko alan suuri myllerrys.

”Digikaupassa on nyt aitoa kilpailua ja markkinat muotoutuvat parhaillaan. Alalle tulee uusia toimijoita ja konsepteja”, Kurjenoja kertoo.

Kurjenojan mukaan myös kuljetuspalveluita tarjoavat tahot ovat lähteneet työntymään voimakkaasti digikaupan markkinoille, joka on aiheuttanut muiden yritysten terästäytymistä.

”Se kenellä on syvimmät taskut tulee pysymään markkinoilla”, Kurjenoja summaa.

Toimijat ovat hänen mukaansa nyt hakemassa asiakkaita ja valmiita maksamaan asiakashankinnasta. Tahot, jotka pystyvät sietämään tappiollista toimintaa mahdollisesti useita vuosia, voivat työntää kilpailijoitaan ulos markkinoilta.

”Vähän niin kuin Amazon.com teki aikoinaan.”

Suurilla ruokakaupoilla on Kurjenojan mukaan markkinoilla etu kanta-asiakkaiden vuoksi, mutta ei ole selvää, että asiakkaat pysyvät verkossakin.

Päivittäistavarakauppojen verkkokaupoista yleisimmin käytetyt olivat tutkimuksen mukaan S-ryhmän Foodie.fi, K-ryhmän K-Ruoka.fi sekä Fiksuruoka.fi.

Päivittäistavaroiden lisäksi noin puolet tutkimukseen vastanneista haluaisi lisätä koriinsa verkossa myös alkoholituotteita. Nykylainsäädännöllä se ei ole mahdollista.

Kieltoa on perustelu sillä, että ikärajaa on verkossa tilatessa vaikea tarkistaa. Kaupan liiton mukaan perustelu on tekosyy.

”Alkossakin verkkokauppa toimii, että kyllä kyse on järjestelykysymyksestä. Jos ostokset haetaan kaupasta, voi iän tarkistaa siinä. Kotiinkuljetuksessa taas tuotteiden luovutuksen yhteydessä”, Kurjenoja sanoo.

Ainostaan lokerikkoon toimittaminen olisi iän tarkistamisen kannalta vaikeaa.

Kaupan liitto tilasi tutkimuksen Kantar TSN -markkinatutkimusyritykseltä. Kuluttajatutkimuksen otos oli 2 156 ihmistä.