Supercell mainostaa kehittävänsä studion myötä pelejä, joita yritykseltä ei osata odottaa.

Kiinalaisen Tencentin omistama, Suomessa perustettu peliyhtiö Supercell avaa uuden pelistudion Yhdysvaltoihin.

Supercellin blogissaan julkaisemassa kirjoituksessa kerrotaan, että uuden studion työntekijät voivat työskennellä Supercellin Yhdysvaltojen pääkonttorissa San Franciscossa tai joustavasti muualla maassa.

Tekstin mukaan uusi studio tulee tuottamaan pelejä, ”joita et yritykseltä odottaisi”.

Kännykkäpeleistään tuttu Supercell vihjailee julkaisussaan mahdollisesta halustaan laajentaa myös konsoli- ja PC-peleihin.

”Pelikehittämisen laajentaminen Pohjois-Amerikkaan uuden pelistudion muodossa on valtavan jännittävä hetki Supercellin historiassa. Supercell on aina ollut suomalainen yhtiö, jolla on laaja kansainvälinen katse”, yhtiön perustaja Ilkka Paananen sanoo HS:lle sähköpostitse.

”En malta odottaa, että saan nähdä, miten amerikkalainen innovointi ja lahjakkuus sulavat yhteen Supercellin itsenäisen kulttuurin kanssa ja luovat uudentyyppisiä pelejä, joita kukaan ei ole ennen nähnyt”, Paananen jatkaa.

Supercell kertoo tiedottavansa uudesta studiosta lisää rekrytointien jälkeen.