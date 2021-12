Hiilioksidin talteenoton lisäksi komissio esitteli suunnitelmiaan kaasumarkkinoiden tulevaisuudelle.

Euroopan komissio esitteli keskiviikkona lisää keinoja päästöjen vähentämiseksi EU:ssa. Keinoihin kuuluvat esimerkiksi hiilioksidin talteenotto ilmasta ja maakaasuun käytön vähentäminen.

EU:n tavoitteena on laskea kasvihuonekaasujen nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Joillain aloilla, kuten maanviljelyssä ja raskaassa teollisuudessa, kaikkien päästöjen poistaminen ei kuitenkaan ole todennäköistä. Siksi EU pyrkiikin tulevaisuudessa poistamaan ilmakehästä hiilidioksidia tasatakseen näiden alojen synnyttämiä päästöjä.

Euroopan unioni kertoi keskiviikkona luovansa ensi vuoden aikana systeemin, joka sertifioisi hiilidioksidin poistamisen ilmakehästä. Systeemi mahdollistaisi markkinoiden luomisen ja kannustaisi hiilidioksidin varastointiin.

Päästöjen talteenottoon on kehitetty monenlaisia teknologioita, jotka imevät ilmaa ja erottavat siitä hiilidioksidin. Poiston jälkeen hiilidioksidi voidaan varastoida pitkäaikaiseen säilöön.

Komission esityksen mukaan esimerkiksi maanviljelijät voisivat tulevaisuudessa ansaita EU:n tunnustamia hyvityksiä ilmasta poistamastaan hiilioksidista ja myydä hyvityksiä eteenpäin saastuttaville toimijoille.

Hyvitykset olisivat uusi lisä nykyisille EU:n päästömarkkinoille, joilla toimijat maksavat päästöluvista.

EU:n tavoite on ensimmäisten hankkeiden avulla ottaa talteen viisi miljoonaa tonnia hiilidioksidia ilmakehästä vuosittain. Viiden miljoonan tonnin vuositaso tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Määrä on häviävän pieni osa koko EU:n tuottamista päästöistä, mutta sen tarkoitus on toimia tienraivaajana isommille hankkeille.

Hiilidioksidin talteenoton lisäksi komissio pyrkii parantamaan rakennusten energiatehokkuutta Euroopassa. Komissio esittää, että huonoimpaan energialuokkaan kuuluvat rakennukset tulisi kunnostaa, jotta niiden energiatehokkuus parantuisi.

Euroopan komissio esitti keskiviikkona myös ajatuksiaan kaasumarkkinoiden tulevaisuudesta. EU:n tavoitteena on luopua maakaasusta ja siirtyä uusiutuviin ja vähähiilisiin kaasuihin, kuten vetyyn ja biometaaniin.

Komissio ehdotti sääntelyä, jonka nojalla EU-maat voisivat ostaa strategisia kaasuvarastoja yhdessä. Mahdollisuus lisäisi kaasun varastointia ja vähäpäästöisempien kaasujen määrä energiaverkossa.

Komissio sekä muun muassa Espanja, Kreikka ja Romania ovat vaatineet yhteisoston mahdollisuutta viime kuukausina ennätyskorkeaksi nousseen maakaasun hinnan vuoksi.

Ehdotuksen mukaan EU:n jäsenmaiden siirtoverkonhaltijat voisivat ostaa esimerkiksi maakaasua yhteisesti ja käyttää sitä vakavassa pulatilanteessa. Osallistuminen yhteisostoihin olisi vapaaehtoista ja siitä tulisi kertoa etukäteen.

Suunnitelma ei ehdi tulla voimaan talven aikana, jolloin kaasun hintojen odotetaan edelleen nousevan. EU-alueen energiasta karkeasti neljännes tulee maakaasusta, josta 90 prosenttia tulee tuontina EU:n ulkopuolelta.