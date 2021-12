Sijoitus käytetään tuulivoiman rakentamiseen ja kehittämiseen Suomessa.

Euroopan investointipankki (EIP) investoi 25 miljoonaa euroa suomalaiseen tuulivoimayhtiö Ilmattareen.

Sijoitus kohdistuu tuulivoiman rakentamiseen ja kehittämiseen Suomessa, Ilmatar kertoo tiedotteessaan.

EIP:n sijoitus on osa Ilmattaren 250 miljoonan euron rahoituskierrosta.

Ilmattaren mukaan EIP:n sijoitus mahdollistaa osaltaan yhtiön 1 gigawatin tuulivoiman lisärakentamista vuoteen 2027 mennessä. Tästä kapasiteetista 500 megawattia on jo rakenteilla sekä osittain tuotannossa eri puolilla Suomea.

Suuri osa näistä voimaloista on tulossa Piiparinmäen tuulivoimapuistoon Kainuuseen.

”EIP:n rahoitus uusiutuvan energian projekteihin Suomessa tulee tulevaisuudessa olemaan entistä ajankohtaisempaa”, EIP:n varapääjohtaja Thomas Östros arvioi tiedotteessa.

”Me Ilmattarella olemme erittäin ylpeitä ja kiitollisia EIP:n valinnasta sijoittaa juuri meihin. Me toimimme suomalaisena suunnannäyttäjänä vihreässä siirtymässä ja autamme sekä kuluttajia että yrityksiä tekemään vihreitä valintoja. Ilmatar on toiminut jo yli 10 vuotta Suomen tuulivoiman pioneerina ja tarinamme jatkuu kehittämällä muitakin uusiutuvan energian muotoja, joilla on pienimmät mahdolliset tuotantokustannukset”, Ilmatar Energyn toimitusjohtaja Juha Sarsama kertoo.