"Ympäristöstä huolestuneet ihmiset ovat alkaneet nähdä, että ydinvoima on osa ilmastoratkaisua."

Ydinvoiman kannatus on Suomessa ennätyksellisen korkealla, käy ilmi Energiateollisuus ry:n kyselystä.

Kyselyn mukaan jopa puolet vastaajista haluaisi Suomeen lisää ydinvoimaa. Neljännes vastaajista pitää nykyistä määrää sopivana.

Ydinvoiman kannatus on nyt korkeammalla tasolla kuin kertaakaan mittaushistorian aikana. Suomalaisten energia-asenteita tarkastelevaa seurantatutkimusta on tehty vuodesta 1983 lähtien.

Samaan aikaan ydinvoiman vastustus on vähäisempää kuin koskaan aikaisemmin. Vain 18 prosenttia vastaajista haluaisi vähentää ydinvoiman tuotantoa Suomessa.

Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelän mukaan kannatusluvut osoittavat, että suomalainen energiapolitiikka nauttii laajaa hyväksyntää.

"Yhteisymmärryksemme ympäristöliikkeen kanssa on kasvanut. Me olemme vähentäneet päästöjä, ja ympäristöstä huolestuneet ihmiset ovat alkaneet nähdä, että ydinvoima on osa ilmastoratkaisua”, Leskelä sanoo Energiateollisuus ry:n tiedotteessa.

Suosituimmat energiantuotantomuodot ovat kyselyn perusteella aurinko- ja tuulivoima. Niiden jälkeen suosituin energiantuotantomuoto on vesivoima, jota selvästi yli puolet vastaajista haluaisi lisää. Reilu neljännes vastaajista piti nykyistä vesivoiman määrää sopivana. Vain kahdeksan prosenttia haluaisi vähentää vesivoiman määrää.

IROResearchin lokakuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat ihmistä. Kyselyn otos on painotettu sukupuolen, iän ja asuinalueen sekä puoluekannan mukaan Suomen väestöä edustavaksi. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali koko aineistolle on suurimmillaan noin 3,2 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Suomalaisten energia-asenteet -seurantatutkimuksen tavoitteena on selvittää väestön mielipiteitä ja asenteita energia-asioita kohtaan.