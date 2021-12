Chris Nothin näyttelemä Kiho ajoi Peloton-kuntolaitevalmistajan pyörää Sinkkuelämää-sarjan jatko-osassa.

Kuntoilulaitteita valmistava yhdysvaltalainen Peloton veti torstaina pois mainoksensa, jossa seksuaalirikoksista syytetty Chris Noth esiintyy.

Kaksi naista syyttää Sinkkuelämää-sarjassa Kihoa (Mr. Big) näyttelevää Nothia raiskauksista. Noth on sanonut syytteiden olevan valheellisia.

Los Angelesin poliisilaitoksen edustaja on kertonut uutistoimisto AFP:lle poliisin selvittävän naisten esittämiä syytöksiä.

Peloton-yrityksen kuntopyörää käytettiin Sinkkuelämää-sarjan jatko-osan And Just Like That...-sarjan kohtauksessa, jossa Nothin roolihahmo pyöräilee ja tuupertuu lattialle.

Kohtaus johti Pelotonin osakkeen arvon reippaaseen laskuun.

Kurssin laskun jälkeen Peloton julkaisi Twitter-tilillään mainoksen, jossa Nothin esittämä Kiho ja fiktiivinen kunto-ohjaaja esiintyvät. Mainoksen oli tarkoitus parantaa Pelotonin kohtauksesta kärsinyttä imagoa.

Nyt Peloton on kertonut poistavansa mainoksen Nothiin kohdistuneiden syytteiden vuoksi.

”Joka ikinen seksuaalinen hyväksikäyttösyytös on otettava vakavasti. Emme olleet tietoisia näistä syytteistä, kun otimme Chris Nothin vastaukseemme HBO:n sarjaan. Ennen kuin opimme asiasta lisää, lopetamme kyseisen videon markkinoinnin ja piilotamme siihen liittyvät sosiaalisen median julkaisut”, Peloton kertoi tiedotteessaan The Washington Postin mukaan.

Peloton on ollut vaikeuksissa jo pitkään. Yhtiön osakkeen arvo on laskenut vuoden alusta noin 75 prosentilla.