Harjavaltaan tulevan laitoksen rakennustöiden on määrä alkaa syksyllä 2022, valmista on tavoitteen mukaan vuoden 2024 alussa.

Suomalainen P2X Solutions on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä noin 26 miljoonan euron investointituen.

Tuki on tarkoitettu Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitoksen sekä metanointiyksikön rakentamiseen Harjavaltaan. Yritys kertoo asiasta tiedotteessaan.

Lisäksi Ilmastorahasto on myöntänyt yhtiölle 10 miljoonan euron pääomalainan. P2X Solutionsin suunnitteleman investoinnin suuruus on yhteensä noin 70 miljoonaa euroa.

Harjavallan Suurteollisuuspuistoon suunnitteilla olevan vihreän vedyn tuotantolaitoksen kapasiteetti on yrityksen mukaan 20 megawattia. Laitoksen rakennustöiden on määrä alkaa syksyllä 2022, valmista on tavoitteen mukaan vuoden 2024 alussa.

P2X Solutions on erikoistunut vihreän vetyyn ja niin kutsuttuun power-to-x-teknologiaan.

P2X Solutionsin toimitusjohtaja Herkko Plit sanoo tiedotteessa, että vihreä vety ja sen jatkojalosteena valmistettavat polttoaineet ovat avain muun muassa teollisuuden ja liikenteen päästövähennyksiin erityisesti sellaisissa kohteissa, joita on vaikea sähköistää.