Ennakkotiedon mukaan sairaanhoitajista liki 70 prosenttia harkinnut työnantajan vaihtamista.

Naisten työpaikan vaihtoaikeet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Työterveyslaitoksen seurantatutkimuksen mukaan naisten eroaikeet työstään olivat viime kesänä korkeammat kuin ennen koronaa. Miesten eroaikeet sen sijaan olivat ennallaan.

”Työn kuormittavuus ennustaa yleensäkin työpaikan vaihtoaikeita, ja Miten Suomi voi? -seurantatutkimuksessamme olemme havainneet naisten työhyvinvoinnin heikentyneen hieman enemmän kuin miesten”, kertoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen tiedotteessa.

Kasvussa kesällä olivat myös vähiten koulutettujen eroaikeet. Kokonaisuudessaan työpaikan vaihtoaikeet ovat edelleen kuitenkin melko vähäisiä.

Tutkimuksen kyselyaineistot on kerätty työssäkäyviltä 18–65-vuotiailta suomalaisilta. Samoilta vastaajilta on kerätty neljästi seuranta-aineisto noin kuuden kuukauden välein. Näitä vastaajia oli noin 540. Lisäksi aineistoa on kerätty satunnaisotoksella kahdesti noin 1 500:lta eri vastaajalta.

Lisäksi ennakkotieto vielä julkaisemattomasta sairaalahenkilöstöä koskevasta hyvinvointitutkimuksesta osoittaa, että sote-alalla työnvaihtoaikeet ovat kasvussa. Sairaanhoitajista 69 prosenttia kertoi tänä vuonna harkinneensa työnantajan vaihtamista, vuonna 2019 luku oli 56 prosenttia.

Tutkimusprofessori Mika Kivimäki arvioi Työterveyslaitoksen tiedotteessa, että syynä sairaanhoitajien eroaikeiden lisääntymiseen saattaa pandemiakuormituksen ohella olla yhteiskunnallinen keskustelu.

”On kuitenkin hyvä välttää liian yksioikoisia johtopäätöksiä. Hyvinvointi hoitotyössä on mainettaan parempaa ja terveydenhuollossa on myös monta muuta alaa enemmän vaihtoehtoja, mihin vaihtaa ja mistä valita”, Kivimäki sanoo.

Työterveyslaitoksen mukaan yli 70 prosenttia sote-alan henkilöstä kokee tekevänsä mielekästä työtä.

Sairaalahenkilöstön hyvinvointitutkimuksen tulokset julkistetaan kokonaisuudessaan 14. tammikuuta.