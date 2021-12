Slackissa, Epic Games -verkko­kaupassa sekä useissa muissa sovelluksissa ja verkko­sivustoilla on ollut keskiviikkona toiminta­häiriöitä.

Pikaviesti- ja keskustelu­sovellus Slackin toiminnassa on ollut keskiviikon aikana häiriöitä, uutistoimisto Reuters ja teknologiasivusto The Verge kertovat.

Slackissa, Epic Games -verkko­kaupassa sekä useissa muissa sovelluksissa ja verkko­sivustoilla on ollut keskiviikkona toiminta­häiriöitä. Häiriöt johtuivat Reutersin mukaan lyhyestä sähkö­katkoksesta Amazonin tietopalvelimessa Yhdysvaltain itärannikolla.

Amazon Web Services -pilvipalvelun mukaan ongelma saatiin ratkaistua iltapäivällä Suomen aikaa, ja palvelut toimivat jälleen normaalisti, Reuters kertoo.

Slackin verkkosivustolla kuitenkin kerrotaan kello 16.30 Suomen aikaan, että toimintahäiriöt tiedostojen lataamisessa jatkuvat edelleen.

Slackin häiriöt ovat koskeneet esimerkiksi tiedostojen lataamista, viestien muokkaamista ja muita palveluita.

Slackissa on ollut syksyn aikana useita kertoja toimintahäiriöitä. Yhdysvaltalais­lehti The New York Timesin mukaan Slackilla on yli kymmenen miljoonaa käyttäjää ja yli 750 000 yritystä käyttää sitä. Sen käyttö on erityisesti monen mediayrityksen suosiossa.