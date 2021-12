Lasten lelut ovat tänäkin jouluna kauppojen suosituin lahjaostos. Erityisen haluttuja ovat lasten ja nuorten keskuudessa suosittujen pelien, elokuvien ja tv-sarjojen oheistuotteet.

Disneyn Frozen-elokuviin kohdistunut innostus ei tunnu laantuvan ja tänäkin vuonna esimerkiksi S-ryhmän kaupoissa elokuva­sarjaan liittyvät tuotteet ovat päässeet suosituimpien lelulahjojen joukkoon.

Myös koirista kertovaan Ryhmä Hau -televisiosarjaan liittyvät tuotteet ovat muodostuneet jo kestosuosikeiksi.

Lelukauppaketju XS Lelujen kaupoista Pokémon -, Ryhmä Hau - ja Among Us -sarjojen lelut on jo myyty pääosin loppuun. Among Us on viime vuosina suosioon noussut Inner Sloth -peliyhtiön kehittämä tieto­koneella tai kännykällä pelattava sosiaalinen peli.

Vaikka leluostoksilla luotetaan edelleen myös puisen junaradan kaltaisiin klassikoihin, on sosiaalisella medialla ja populaari­kulttuurilla valtava vaikutus lelutrendeihin.

XS Lelut, johon kuuluu 13 lelukauppaa Suomessa, kertoo, että tänä vuonna hittejä ovat olleet erityisesti interaktiiviset lelut. Esimerkiksi kaukosäätimellä toimivat lelut pitävät ääntä ja liikkuvat.

”Lego pitää pintansa joka vuosi. Muutamassa viime vuodessa myös kaikki puhuvat, leikkivät ja pomppivat lelut ovat nousseet suosioon”, kertoo XS Lelujen markkinointikoordinaattori Elli Leeve.

Squishmallows-sarjan eläinpehmolelut on Leeven mukaan myyty loppuun jo aikapäiviä sitten.

Nousevana lelutrendinä Leeve pitää erilaisia opettavaisia leluja. XS Lelujen valikoimassa sellaisia ovat esimerkiksi kemia-aiheiset lelusetit tai eläin­lääkäri­setti.

”Opettavaisia leluja on tänä vuonna päätynyt ihan myydyimpien tuotteiden joukkoon.”

Maksupalveluja tarjoavan Klarnan datakoonnin mukaan suomalaiset ovat shoppailleet tänä jouluna tavalliseen tapaansa ahkerasti.

Suosituimpia tuotteita ovat Klarnan tiedotteen mukaan olleet esimerkiksi puiset taidetarvikesetit, Steffi Love -nuket sekä legot. Steffi Love -nuket ovat Barbie-nukkeja muistuttavia leluja.

Pukinkonttiin on ostettu myös lelukitara- ja mikrofoni­settejä, My Little Pony -tuotteita ja lasten kassakoneita.

Helsingin Stockmannin yhteydessä olevassa XS Lelut -myymälässä joulukauppa on ollut tavalliseen tapaan vilkasta viimeisinä päivinä ennen aattoa.

Joulukauppaa varjostanut maailmanlaajuinen siru- ja konttipula ei ole juuri näkynyt lelujen saatavuudessa suomalaisissa kaupoissa, vaikka suuret leluvalmistajat varoittelivatkin asiasta aiemmin tänä vuonna.

Tuotanto- ja logistiikkaongelmat ovat sen sijaan iskeneet kovaa elektroniikkaan. Klarnan mukaan suosituimpia tuotteita tässä kategoriassa ovat olleet muun muassa kahvikoneet, pyykinpesukoneet ja robotti-imurit. Myös pelaamisen suosion kasvu on näkynyt konsolien ja pelien kysynnässä.

Lelujen lisäksi joulupaketteihin on tänäkin vuonna päätynyt runsaasti klassikkolahjoja. S-ryhmän kaupoista on ostettu pyjamia, aamutakkeja, muumimukeja ja löylytuoksuja.

Kirjahyllyistä asiakkaat ovat poimineet Guinness World Records -kirjoja, Mitä Missä Milloin -teoksia, soivia joululaulukirjoja sekä kotimaisten suosikkikirjailijoiden uusimpia teoksia.

Helsingin Stockmannin myyntipäällikkö Janne Heiskanen kertoo, että koronapandemia näkyy joululahja­hankinnoissa. Aikuisille ostetaan erityisesti kaikenlaisia hemmotteluun ja kotiin liittyviä tuotteita.

”Kosmetiikkaostolta kaikenlaiset lahjapakkauksilla on ollut kova kysyntä.”

Koteihin ostetaan lahjaksi keittiövälineitä, astioita, koriste-esineitä sekä jouluvalosarjoja.

Maailman logistiikkaongelmien vuoksi joulukoristeet saatiin Suomessa kauppoihin tavallista myöhemmin ja niiden kaupan pääpaino on Heiskasen mukaan siirtynyt tänä vuonna lähemmäs joulua.

Etelä-Suomea myöten kylmennyt sää on myös vaikuttanut lahjaostoksiin, sillä pukinkonttiin on ostettu runsaasti kaulaliinoja, sormikkaita sekä sukkapaketteja.