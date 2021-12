Mainoksen englanniksi tekstitettyä versiota oli torstai-iltaan mennessä katsottu Youtubessa lähes kaksi miljoonaa kertaa.

Norjassa joulumainos, jossa joulupukki suutelee miestä, on herättänyt huomiota myös maan ulkopuolella. Esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC väittää torstaina julkaistussa jutussaan, että mainos kertoo suuresta muutoksesta norjalaisessa yhteiskunnassa.

Jo marraskuussa norjalaiset mediat, esimerkiksi TV2, kertoivat mainoksen saamista ylistävistä arvioista ympäri maailmaa.

Kun Harry tapaa joulupukin -nimisessä Norjan Postin mainoksessa mies kirjoittaa joulupukille osoitettuun kirjeeseen yhdysvaltalaisen laulajan Mariah Careyn All I Want for Christmas is You -joululaulusta tutut sanat: Haluan jouluksi vain sinut.

Toive toteutuu, ja mainos päättyy miehen ja joulupukin suudelmaan.

Mainoksen voi katsoa tämän jutun yhteydestä tai Youtubesta. Mainoksen englanniksi tekstitettyä versiota oli torstai-iltaan mennessä katsottu Youtubessa lähes kaksi miljoonaa kertaa.

Postin markkinointipäällikkö Monica Solberg toteaa BBC:n mukaan, että Posti halusi juhlistaa mainoksella ensi vuoden juhlavuotta: vuonna 2022 tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Norjassa ei ollut enää lainvastaista olla homoseksuaali.

Norjalaisen uutissivusto Kampanjen jutussa sukupuoli- ja seksuaali­vähemmistöjen tasa-arvoa edistävän norjalaisen järjestön viestintä­vastaava kommentoi mainosta toteamalla, että on hienoa nähdä asiassa edistystä Norjassa.

”Dekriminalisointi oli ensimmäinen suuri taistelu ja ensimmäinen suuri voitto. Vuodesta 1972 ei ole kovinkaan pitkä aika, joten olemme iloisia nähdessämme, että Norjassa on menty eteenpäin”, Fri-järjestön viestintä­vastaava Oda Rygh toteaa.

”Monille meistä joulu on aikaa, jonka vietämme rakkaidemme kanssa. On hienoa nähdä, että Norjan Posti osoittaa, että rakkaus kuuluu kaikille, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä huolimatta”, Rygh jatkaa.

Norjassa avioliittolakia muutettiin vuonna 2009 niin, että samaa sukupuolta olevat voivat solmia avioliiton.

BBC:n mukaan mainosta on myös kritisoitu muun muassa siitä, että se seksualisoi joulupukin, ja että se antaa kuvan siitä, että joulupukki pettäisi puolisoaan. Fiktiivisellä joulupukilla kerrotaan usein olevan puolisona joulu­muori.