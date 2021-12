Maailman kymmenen rikkaimman omaisuus on paisunut tänä vuonna 1 500 miljardiin dollariin – HS esittelee kärkikymmenikön, jossa Elon Musk on omassa luokassaan

Varakkaiden vaurastuminen johtuu osakkeiden tukevasta kallistumisesta tänä vuonna. Kymmenikössä ei ole yhtään naista, sillä varakkain nainen on sijalla 11.

Maailman kymmenen varakkaimman ihmisen omaisuuden laskennallinen arvo on kasvanut tänä vuonna vajaat 400 miljardia dollaria, ilmenee uutistoimisto Bloombergin miljardööri-indeksistä.

Kymmenikön omaisuuden yhteenlaskettu arvo oli 23. joulukuuta 1 494 miljardia dollaria. Se tarkoittaisi 273 000 euroa jokaista 5,5 miljoonaa suomalaista kohti.

Vaurastuminen johtuu siitä, että osakkeet ovat kallistuneet tänä vuonna tuntuvasti. Suurimpien yhdysvaltalaisten yritysten osakkeiden hintakehitystä mittaava S&P 500 -indeksi on vahvistunut vuoden aikana 28 prosenttia.

Osakkeiden kallistumiseen vaikuttavat monet asiat. Useiden yhtiöiden tuloskehitys on ollut ennakoitua parempaa ja keskuspankkien kevyt rahapolitiikka Yhdysvalloissa ja Euroopassa on jouduttanut osakkeiden kallistumista.

Kun korkotaso on poikkeuksellisen matalalla, monet sijoittajat joutuvat siirtämään pääomaa osakkeisiin saavuttaakseen tuottotavoitteensa.

Lue lisää: Koronavirus järsii yhä taloutta, mutta osakkeet ovat kallistuneet pitkään: Onko jo merkkejä hinta­kuplasta?

Suurin osa varakkaimmista on yhdysvaltalaisia. Kymmenen rikkaimmin joukossa on vain yksi eurooppalainen.

Kymmenikössä ei ole yhtään naista, koska varakkain nainen on sijalla 11. Hän on kosmetiikka­yhtiö L'Orealin hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön suurin osakkeen­omistaja Françoise Bettencourt Meyers, jonka omaisuuden arvo on 94,4 miljardia dollaria.

1. Elon Musk – Omaisuus: 274 miljardia dollaria

Sähköautoja valmistavan Tesla perustaja Elon Musk on tunnettu värikkäistä kannan­otoistaan. Niillä hän vaikuttanut yhtiön osakkeen arvoon.

Muskin omaisuuden arvo on 274 miljardia dollaria. Vuoden aikana hänen varallisuutensa arvo on kasvanut 118 miljardia dollaria. Se on merkittävästi enemmän kuin kenelläkään muulla maailman rikkaimmista.

Musk on myös kymmenestä varakkaimmasta ainoa, jonka omaisuuden arvo on yli 200 miljardia dollaria.

Jeff Bezos naisystävättärensä, näyttelijä Lauren Sanchezin kanssa marraskuussa.

2. Jeff Bezos – Omaisuus: 197 miljardia dollaria

Verkkokauppa Amazonin perustajasta Jeff Bezosista tuli pitkäksi aikaa maailman rikkain vuonna 2018, mutta tänä vuonna hänet ohitti Elon Musk.

Bezosin omaisuuden arvo on 197 miljardia dollaria. Hänen varallisuutensa on kasvanut tänä vuonna 6,3 miljardia dollaria. Nykyisin hän on Amazonin hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön suurin osakkeen­omistaja.

Bernard Arnault keväällä 2019.

3. Bernard Arnault – Omaisuus: 171 miljardia dollaria

Ranskalainen Bernard Arnault on varakkain eurooppalainen. Hän on ylellisyystuotteita valmistavan LVMH:n (Moët Hennessy Louis Vuitton) hallituksen puheenjohtaja ja suurin osakkeen­omistaja.

Arnaultin omaisuuden arvo on kasvanut tänä vuonna 57,1 miljardia dollaria 171 miljardiin dollariin.

Bill Gates Glasgow’n ilmastokokouksessa marraskuun alussa.

4. Bill Gates – Omaisuus: 137 miljardia dollaria

Ohjelmistoyhtiö Microsoftin perustaja Bill Gates oli pitkään maailman rikkain. Nykyisin hänen omaisuutensa arvo on 137 miljardia dollaria ja se on kasvanut tänä vuonna viisi miljardia dollaria.

Larry Page joukukuussa 2016.

5. Larry Page – Omaisuus: 130 miljardia dollaria

Ohjelmistoyhtiö Googlen toisen perustajan Larry Pagen varallisuus on kasvanut tänä vuonna 47,7 miljardia dollaria 130 miljardiin dollariin. Vuonna 2015 pörssiyhtiö nimeksi muutettiin Alphabet.

Sergei Brin Davosin talousfoorumissa vuonna 2017.

6. Sergei Brin – Omaisuus: 125 miljardia dollaria

Googlen toisen perustajan Sergei Brinin varallisuus on kutakuinkin sama kuin Larry Pagen, koska se on peräisin pitkälti samasta lähteestä.

Brinin omaisuuden arvo on 125 miljardia dollaria ja se on kasvanut tänä vuonna 45,4 miljardia dollaria.

Mark Zuckerberg Münchenin turvallisuuskonferenssissa helmikuussa 2020.

7. Mark Zuckerberg – Omaisuus: 125 miljardia dollaria

Ohjelmistoyhtiö Facebookin perustaja Mark Zuckerberg on kymmenen varakkaimman joukossa ainoa, joka on alle 40-vuotias. Zuckerberg täytti tänä vuonna 37 vuotta.

Yhtiö nimi on nykyisin Meta ja Zuckerberg on sen suurin osakkeenomistaja. Hänen omaisuutensa arvo on 125 miljardia euroa ja se on kasvanut tänä vuonna 21,5 miljardilla dollarilla.

Steve Ballmer omistamansa koripallojoukkueen LA Clippersin tilaisuudessa syyskuussa.

8. Steve Ballmer – Omaisuus: 119 miljardia dollaria

Ohjelmistoyhtiö Microsoftin entinen toimitusjohtaja Steve Ballmer tunnetaan Suomessa etenkin siitä, että pitkälti hänen aloitteestaan yhtiö osti vuonna 2014 Nokian tappiollisen puhelin­liike­toiminnan.

Suurin osa Ballmerin omaisuudestaan on edelleen Microsoftin osakkeita, vaikka hän jätti yhtiön jo vuonna runsaat seitsemän vuotta sitten. Ballmerin omaisuuden arvo on 119 miljardia dollaria. Tänä vuonna se on kasvanut 38,7 miljardia dollaria.

Larry Ellison (kesk.) tennisturnauksen katsomossa maaliskuussa 2019.

9. Larry Ellison – Omaisuus: 109 miljardia dollaria

Ohjelmistoyhtiö Oraclen perustaja ja suurin osakkeenomistaja on Larry Ellison, joka on sijoittanut myös Teslaan.

Ellisonin varallisuus on 109 miljardia dollaria ja tänä vuonna se on kasvanut 29,7 miljardia dollaria.

Warren Buffett toukokuussa 2018.

10. Warren Buffett – Omaisuus: 107 miljardia dollaria

Suursijoittaja Warren Buffettiin omaisuus on sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayssa, jonka suurin osakkeenomistaja ja hallituksen puheenjohtaja hän on.

Berkshire Hathaway on sijoittanut pääomaa hyvin erilaisiin yhtiöihin aina Coca-Colasta rahoitusyhtiö American Expressiin sekä puhelimia ja tietokoneita valmistavaan Appleen.

Buffettin omaisuuden arvo on 107 miljardia dollaria. Kuluvan vuoden aika omaisuuden arvo on kohonnut 19,8 miljardia dollaria.

Bloombergin miljardööri-indeksissä on kaikkiaan 500 maailman varakkainta. Suomen kansalaisia listalla on kaksi: Gennadi Timtšenko ja Antti Herlin.

Timtšenkon varallisuus on peräisin pääasiassa sijoitusyhtiö Volga Groupista, joka on osakkaana pääasiassa energia­teollisuuden, liikenteen ja rakennus­teollisuuden yhtiöissä.

Timtšenko on maailman 76:nneksi rikkain. Hänen omaisuutensa arvo on 22,2 miljardia dollaria ja se on lisääntynyt tänä vuonna 5,6 miljardia dollaria.

Yhdysvaltalaisten viranomaisten mukaan hänellä on Suomen, Venäjän ja Armenian kansalaisuus.

Sijalla 456 on hissejä ja liukuportaita valmistavan Koneen suuriin osakkeen­omistaja ja hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin. Hänen omaisuutensa arvo 6,2 miljardia dollaria, mutta se on supistunut tänä vuonna 589 miljoonaa dollaria.