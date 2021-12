Turkin liira on vahvistunut tuntuvasti poikkeuksellisen syöksy­kierteen jälkeen

Maanantaina Turkin liira oli halvempi kuin koskaan aikaisemmin kuukausia jatkuneen heikkenemisen takia.

Turkin valuutta liira on ollut syksyllä syöksykierteessä. Tällä viikolla se on vahvistunut.

Turkin liira on vahvistunut tällä viikolla 44 prosenttia valtion miljardien eurojen tuki­ostojen takia. Hallitus on myös luvannut kattaa valuutan heikkenemisestä aiheutuneet tappiot ja tietyn talletukset, kertoo uutistoimisto Reuters.

Maanantaina Turkin liira oli Reutersin mukaan halvempi kuin koskaan aikaisemmin kuukausia jatkuneen heikkenemisen takia: yhden dollarin arvo oli 18,4 liiraa. Perjantaina yhden dollarin arvo oli Reutersin mukaan 11,7 liiraa.

Valuuttaa ovat heikentäneet keskuspankin poikkeukselliset rahapolitiikan kevennykset ja inflaatiopaineiden lisääntyminen.

Maanantain presidentti Recep Tayyip Erdoğan ilmoitti valtiovarain­ministeriön ja keskus­pankin korvaavan tappioita, jotka johtuvat valuutan voimakkaasti heikkenemisestä.

"Olemme nähneet valuuttakurssien kuplan hajoavan yhdessä päivässä toimiemme takia”, sanoi presidentti Erdoğan perjantaina Reutersin mukaan.

Lue lisää: Turkin valuutan syöksykierre ja inflaatio tuntuvat laajasti asukkaiden arjessa – Kurimus voi olla poliittinen käännekohta presidentti Erdoğanille

Ilmoituksen seurauksena pankit myivät Reutersin lähteiden mukaan runsaasti dollari­määräisiä arvopapereita ja ostivat liira­määräisiä arvopapereita. Valuutan kysynnän kasvu johtaa sen vahvistumiseen.

Presidentin painostuksen takia keskuspankki on keventänyt raha­politiikkaa useasti syyskuun jälkeen ja ohjauskorko on laskettu 14 prosenttiin, vaikka kuluttaja­hintojen kallistuminen eli inflaatio on kiihtynyt 21 prosenttiin, kertoo Reuters.

Yleensä keskuspankit kiristävät rahapolitiikkaa, jos inflaatio on pitkään poikkeuksellisen ripeää. Turkissa inflaatiovauhti on ollut yli kymmenen prosenttia jo kaksi vuotta.

Ensi vuonna inflaation arvioidaan Reutersin mukaan kiihtyvän 30 prosenttiin liiran pitkään jatkuneen heikkenemisen takia. Inflaation seurauksena rahan ostovoima heikkenee, koska tietyllä määrällä rahaa saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin ennen.

Oikaisu 24.12 kello 15.52: Artikkeliin korjattu liiran oikea arvo ja inflaation määritelmä.